Předplatné

Tvrdý trest pro Aléguého za úder hlavou. Pokuty za chování fanoušků pro Slavii i Plzeň

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Dvorník práskl dveřmi, „miláček“ Červ, Kušej je zpátky, Šturm na vlně. Co Kuchta do derby? • Zdroj: iSport.cz
Fotbalisté Slavie během penaltového rozstřelu
Zklamaný David Jurásek
Postupová euforie hráčů Jablonce
Postupová euforie hráčů Jablonce
Postupová radost hráčů Jablonce
Fotbalisté Jablonce se radují z postupu přes Slavii
39
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (2)

Jablonecký fotbalista Alexis Alégué si pět soutěžních zápasů nezahraje. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) dnes kamerunského útočníka potrestala za vyloučení po ligovém utkání na stadionu Mladé Boleslavi, kde po závěrečném hvizdu udeřil hlavou domácího Daniela Langhamera do obličeje. Slavia a Plzeň zaplatí za chování fanoušků pokutu 150.000 korun. Komise o tom informovala v komuniké.

Mladá Boleslav v 24. kole zvítězila 3:0. Po závěrečném hvizdu ještě musel zasáhnout videorozhodčí Jan Všetečka. Alégué hlavou udeřil domácího Langhamera a sudí Pavel Orel mu udělil červenou kartu v době, kdy už si hráči i členové realizačních týmů podávali na trávníku ruce.

„Aléguého vyloučení je trestuhodné a netýmové. Bude určitě potrestaný od disciplinárky, ale i od nás,“ uvedl po zápase trenér Jablonce Luboš Kozel. Devětadvacetiletý Kamerunec byl v české lize vyloučen poprvé. Jeden zápas si odpykal v poháru proti Slavii.

Přestože komise rozhodčích konstatovala, že sudí Jan Beneš v duelu Pardubic s Teplicemi chybně vyloučil domácího Emmanuela Godwina, obránce dostal stop na jedno utkání. „Disciplinární řízení můžeme zastavit pouze ve výjimečných případech a při splnění jasně stanovených podmínek. To se potvrdilo na začátku února, rovněž v případě červené karty pro Godwina, kdy komise rozhodčích na základě podaného protestu dospěla k závěru, že hráč se v daném momentu vůbec nedopustil přestupku,“ poukázal předseda disciplinární komise Jiří Matzner na nesprávné vyloučení nigerijského hráče na stadionu Bohemians 1905.

Kluby platí za výtržnosti fanoušků

Po utkání proti Teplicím však komise rozhodčích uvedla, že Godwin sice neměl být vyloučen, nicméně se dopustil přestupku na žlutou kartu. „V takové situaci nemáme pravomoc disciplinární řízení zastavit nebo upustit od potrestání. S ohledem na zmíněné skutečnosti jsme proto přistoupili k uložení nejnižší možné sankce, a to zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání,“ řekl Matzner.

Jeden zápas vynechají také další vyloučení hráči Karel Pojezný (Ostrava) a Tichomir Kostadinov (Slovácko) a za čtyři žluté karty Tomáš Zlatohlávek (Teplice), Antonín Růsek (Olomouc) a David Horejš (trenér Hradce Králové). Stop na tři zápasy dostal Jan Fortelný (Teplice).

Kluby zaplatí pokuty za výtržnosti fanoušků. Slavia za použití pyrotechniky vedoucí k pozdnímu zahájení utkání a vniknutí diváka na hrací plochu v zápase s Libercem. Plzeň za použití pyrotechniky v duelu se Spartou. Ostrava dostala pokutu 60.000 korun za použití pyrotechniky v zápase s Mladou Boleslaví.

Sportovní ředitel Sigmy Olomouc Pavel Hapal zaplatí 20.000 korun za neoprávněný vstup na hřiště v utkání v Teplicích.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta24156348:2551
3Jablonec24136531:2345
4Plzeň24126642:3142
5Liberec24107737:2437
6Olomouc24106824:2236
7Hr. Králové2497834:2934
8Karviná241021235:4032
9Zlín2487929:2931
10Teplice24681024:3026
11Bohemians24751220:3026
12Pardubice24681029:4126
13Ml. Boleslav24581132:4723
14Slovácko24571218:2922
15Baník24471318:3319
16Dukla24291314:3615
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (2)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů