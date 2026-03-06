Předplatné

Klíč k derby = standardky. Spartu táhne kouč ze City. Ševínský: Říkáme mu Guardiola

Video placeholder
Haraslín vs. Holeš, Provod asi z lavičky, Vojta základ, MOL facky. Klíč k derby? Standardky! • Zdroj: iSport.tv
Veljko Birmančevič se v závěru utkání dostal do akrobatického zakončení, míč skončil jen těsně vedle branky
Slávističtí fotbalisté nakonec končili zápas spokojení
Lukáš Haraslín ve druhém poločase rozpohyboval hru Sparty, ale ani on nepřispěl k výhře
Nešťastník zápasu Tomáš Vlček v objetí spoluhráčů na děkovačce s fanoušky po zápase
Slávističtí fanoušci i spoluhráči podrželi nešťastníka zápasu Tomáše Vlčka
Slávistický kouč Jindřich Trpišovský utěšuje Tomáše Chorého
Fotbalisté Slavie opouští po remíze 1:1 v derby trávník na Letné
44
Fotogalerie
Pavel Šťastný, Bartoloměj Černík
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Rozhodčí pískne, hráč se rozeběhne k míči a pošle ho do chumlu ve vápně s nadějí, že o pár sekund později bude slavit. Tato scéna předchází na jaře hned třetině ligových gólů, ze standardních situací jich padá čím dál víc. A půjde i o jedno z hlavních témat nedělního derby, protože oba týmy jsou v tomto aspektu hry mistry. Sparta v čele s Kaanem Kairinenem zaujala signály a jednou z nejvyšších produktivit v Evropě, Slavia zase kraluje ve vlastním pokutovém území.

Pokud padnou v nedělním derby aspoň tři góly, je velmi pravděpodobné (až nevyhnutelné), že jeden z nich bude po standardní situaci. Sparta se z nich prosadila v ligovém ročníku už jednadvacetkrát (včetně penalt), což dělá 44 % ze všech vstřelených branek. Slavia je na tom dost podobně, její podíl dosahuje na 37 %.

„Rohový kop je v dnešní době hodně nebezpečný, pro gólmana jde o složitou situaci. Upřímně jsem rád, že už nechytám,“ řekl bývalý brankář Zdeněk Zlámal. „Je to nejsnadnější způsob, jak dosáhnout branky. Nejdůležitější je exekutor, který musí doručit kvalitní centr,“ poznamenal.

Video placeholder

Sparta sází prakticky v polovině případů na leváka Kaana Kairinena, který je schopný zahrát rohové kopy z obou stran. Zprava se k nim staví výhradně kapitán Lukáš Haraslín. „Oba mají obrovskou kvalitu,“ podotkl Zlámal.

Letenští dali v úvodních deseti ligových zápasech pět gólů ze standardních situací, když nejvyhledávanějším hráčem byl stoper Emmanuel Uchenna (5 střel a 2 góly). Později se jejich produkce snížila, a tak se zvýšil tlak na experta Jacka Wilsona s minulostí v Manchesteru City.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů