Klíč k derby = standardky. Spartu táhne kouč ze City. Ševínský: Říkáme mu Guardiola
Rozhodčí pískne, hráč se rozeběhne k míči a pošle ho do chumlu ve vápně s nadějí, že o pár sekund později bude slavit. Tato scéna předchází na jaře hned třetině ligových gólů, ze standardních situací jich padá čím dál víc. A půjde i o jedno z hlavních témat nedělního derby, protože oba týmy jsou v tomto aspektu hry mistry. Sparta v čele s Kaanem Kairinenem zaujala signály a jednou z nejvyšších produktivit v Evropě, Slavia zase kraluje ve vlastním pokutovém území.
Pokud padnou v nedělním derby aspoň tři góly, je velmi pravděpodobné (až nevyhnutelné), že jeden z nich bude po standardní situaci. Sparta se z nich prosadila v ligovém ročníku už jednadvacetkrát (včetně penalt), což dělá 44 % ze všech vstřelených branek. Slavia je na tom dost podobně, její podíl dosahuje na 37 %.
„Rohový kop je v dnešní době hodně nebezpečný, pro gólmana jde o složitou situaci. Upřímně jsem rád, že už nechytám,“ řekl bývalý brankář Zdeněk Zlámal. „Je to nejsnadnější způsob, jak dosáhnout branky. Nejdůležitější je exekutor, který musí doručit kvalitní centr,“ poznamenal.
Sparta sází prakticky v polovině případů na leváka Kaana Kairinena, který je schopný zahrát rohové kopy z obou stran. Zprava se k nim staví výhradně kapitán Lukáš Haraslín. „Oba mají obrovskou kvalitu,“ podotkl Zlámal.
Letenští dali v úvodních deseti ligových zápasech pět gólů ze standardních situací, když nejvyhledávanějším hráčem byl stoper Emmanuel Uchenna (5 střel a 2 góly). Později se jejich produkce snížila, a tak se zvýšil tlak na experta Jacka Wilsona s minulostí v Manchesteru City.