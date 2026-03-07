Babica o Spartě: Já a chuligán? Vysvětlil své excesy, hodnotil hru a derby vyhraje...
V šedesátých letech, coby capart, za Spartu hrál. Dnes je Jiří Babica jedním z nejslavnějších fanoušků Letenských. Nejen proto, že je známým kuchařem. Má za sebou dvě - celkem nedávná - extempore. Při podzimním derby se Slavií se popral v hledišti, na výjezdu v Rijece měl konflikt s policií. „Dostal jsem pokutu 700 eur. Předtím mi dali ještě dejchnout. Měl jsem asi 1,5 promile,“ vzpomíná s úsměvem.
V neděli Jiří Babica do Edenu na ostře sledovaný zápas dvou nejlepších týmů Chance Ligy nepřijde. Jede na hory, dovolenou si špatně naplánoval. Jedním dechem ale dodává, že mu to zase tolik nevadí. Fotbalisté Sparty ho nakrkli pohárovým karambolem v Mladé Boleslavi. „Nezaslouží si, aby je Babica osobně navštívil. Buď se dají dokupy, a zase přijdu, nebo chodit nebudu,“ naštvaně ucedí. A koho tipuje na vítěze derby? A věří ještě v této sezoně ve sparťanský titul?
Pomalu to vypadá, že jste nejslavnějším chuligánem Sparty.
„V žádném případě. (směje se) Jsem nejznámější chuligán, protože jsem nejvyšší a největší. Kohokoliv jiného by si lidi nevšimli. Takovej je život. Člověk se k něčemu nachomejtne, a pak je známej.“
Jasně, ale jste Babica. Hromada lidí vás zná z televize, jste celebrita.
„To možná ano. Někdy je to cílený, že mě lidi fotí, natáčejí. S tím musím žít. Je mi to v podstatě jedno. A že mě někde zavírají, jako onehdá… Jak říkám, to je život. Přece jsme se nenarodili, abychom žili nudně.“
Čekal jsem, že se oslovení chuligán budete bránit. Jste tedy chuligán?
„Ne, ne, nepatřím k nim. Jsem velkej sparťan. Ale nepovažuju se za ortodoxního, že bych někde někoho mlátil. Já tyhle frajery uznávám, jinak bychom byli na stadionu skoro sami. Musíme akceptovat všechny fanoušky. Chuligán je pro mě ten, který řve slova, co já bych z pusy nevypustil. Nebo někoho napadá. To já taky nedělám. Proč taky, že jo? Takže chuligán ne, jsem slušnej sparťan. Nebo si to aspoň myslím.“ (rozesměje se)
Takže nikdo neuvidí Babicu při derby sprostě křičet?
„Nemám rád jakákoliv sprostá hesla, pokřiky. Toho se neúčastním. Nejde mi to pod jazyk. Nejradši řvu Sparta do toho! Nebo Jedéém! Jakékoliv jiné výmysly mě neberou. Urážet ostatní už vůbec ne.“
V Rijece, kde vás po utkání policisté zadrželi, jste jako chuligán vypadal. Co se tam přihodilo?
„Vesměs nic, jen chtěli zavřít nějakýho sparťana… Oni mě v podstatě nezavřeli, pouze mě kontrovali. Když Sparta prohraje, jsem hodně naštvanej a hned odcházím. Na stadionu v Rijece to ale nešlo, byla tam mříž. Navíc jsem byl mezi kotelníky. A ti na výjezdech odcházejí ze stadionu v jednom šiku jako poslední. Jenže já tam nechtěl stát a čekat. Vymyslel jsem si, že mi jede vlak. Asi jsem na policajty něco křičel. Oni otevřeli bránu, a zhruba dvacet příslušníků, někteří i z armády, mě zpacifikovali.“
Sparťanští fanoušci to nenechali jen tak. Vidíte, jste jeden z nich.
„Tak oni velmi správně zareagovali, křičeli ‚Pusťte Jirku!‘ Kdyby se to stalo někomu jinýmu, křičel bych taky.“
Potyčka na Letné? Jsem těžko přehlédnutelnej
Možná i proto vás brzo pustili.
„To nevím, dostal jsem pokutu. Předtím mi dali ještě dejchnout. Měl jsem asi 1,5 promile.“
To je dost piv.
„Jasně, ale fotbal měl proběhnout o den dřív. Jenže pršelo. Co tam má pak člověk dělat? Jedna pět nepovažuju za nic trestného.“