Plzeňské kolapsy pod Hyským. Levý: Vedení je hodně náročné, může to nabrat dynamiku
Klíčové období sezony fotbalisté Plzně vůbec nezvládli. Těsné vypadnutí z Evropské ligy po penaltách proti Panathinaikosu, domácí bolavá remíza v Chance Lize se Spartou a hlavně - ze dvou posledních zápasů na Moravě a ve Slezsku odjížděli domů se skóre 0:6 (Zlín, Karviná). Čtvrteční šokující konec v domácím MOL Cupu je pro Viktorii těžko akceptovatelnou záležitostí. Trenér Martin Hyský od říjnového nástupu odtrénoval ve Viktorii 23 zápasů (11-7-5), v nich pětkrát jeho tým inkasoval tři a více gólů. Web iSport rozebral jednotlivé zápasy a hledal příčiny západočeských selhání.
Plzeň - Slavia 3:5
- 9. 11. 2025
Vyhecovaný duel ligových favoritů Plzeň vůbec nezvládla směrem dozadu. Po zbytečných defenzivních chybách prohrávala v zápase už 1:4 – opět neuhlídala Tomáše Chorého a nezabránila dalším gólovým akcím, čímž Slavii výrazně ulehčila situaci. Domácí se zvedli a snížili na 3:4, po dalším zaváhání Sampsona Dweha ale přidal pátý zásah Christos Zafeiris. Pod Martinem Hyským šlo o první vysokou porážku, hosté si odvezli do Prahy extrémně důležité tři body.
Komentář Stanislava Levého: „Jde o víc věcí, proč v Plzni dostávají tři a víc gólů. Nedůslednost při bránění, náchylnost na rychlé protiútoky. Chtějí hrát kombinační fotbal, při ztrátě míče ale musíte okamžitě reagovat. Přepínání z ofenzivy do defenzivy není tak rychlé, jak by mělo, není dostatečně precizní. K tomu individuální chyby, nedůraz při bránění. To se nasčítá dohromady.“
Jablonec - Plzeň 3:3
- 23. 11. 2025
Na promrzlém terénu, kde se třeba Martinu Jedličkovi evidentně vůbec nechtělo do brány, začala Plzeň ideálně. V desáté minutě vedla 2:0, udeřila dvěma góly ze vzduchu. Jenže ve 23. minutě už bylo skóre 2:2 – Viktoria zbytečně inkasovala z dlouhého autu a po nedůrazu ve vlastním vápně. Snadno se nechal obejít Tomáš Ladra, na následnou dorážku nezareagovali Lukáš Červ ani Václav Jemelka. Třetí domácí gól padl opět po jednoduché, snadno bránitelné akci. Viktoria zachraňovala alespoň remízu díky vyrovnání Cheicka Souarého. Šlo o druhou Hyského zbytečnou ztrátu.
Komentář Stanislava Levého: „Martin Hyský prošel Vlašimí, sám přiznal, že ho v jednu chvíli ve funkci podržel Jarda Tvrdík. Pak šel do Karviné, kde očekávání nejsou taková, jako ve špičkových klubech typu Sparty, Slavie, Plzně. Je pod daleko větším tlakem. Nejen tím, aby byla hra koukatelná, ale musí tomu odpovídat i výsledky.“
Slovácko - Plzeň 3:0
- 6. 12. 2025
Viktoria vstoupila do zápasu slušně, jenže nabídnuté šance pálila – Matěj Vydra, Cheick Souaré i Tomáš Ladra ve slušných pozicích selhali. Slovácko naopak využilo zaváhání Floriana Wiegeleho při rozehrávce a šokovalo favorita. Druhý gól přidalo v nastavení prvního poločasu po povedeném brejku, hrdina Vlastimil Daníček zasadil Plzni po přestávce třetí úder hlavou. Hráči Viktorie odjížděli z Moravy jak spráskaní psi.
Komentář Stanislava Levého: „Martin Hyský hodně točí sestavu, může to být jedna z příčin plzeňských ztrát. Ale většina velkých týmů s tím počítá a proto má široké kádry, aby rozložila zátěž. Třeba naposledy v Karviné chyběli Memič, Jemelka, Spáčil, Vydra a Lawal, k tomu v zimě odešel Durosinmi. Na to se ale Plzeň vymlouvat nemůže, měla počítat s tím, že to bude muset točit. O to víc musí bránit precizně, být důslednější v defenzivě i při přechodech do útoku.“
Zlín - Plzeň 3:0
- 1. 3. 2026
Ve čtvrtek v noci padnete na penalty ve vyčerpávající odvetě s Panathinaikosem, o dva dny později už sedíte v autobuse směr Zlín. Čeká vás nepříjemný soupeř, terén, do toho psychická i fyzická únava. V zápase navíc od třetí minuty prohráváte po gólu z rohu. Plzeň ve výrazně protočené sestavě další výjezd na východ republiky vůbec nezvládla. Pouze třikrát vystřelila na bránu, vypracovala si jedinou šanci ve druhé půli, když přestřelil Ladra. Naopak domácí po přestávce ideálně vyřešili dva brejky, při bránění selhali Adam Kadlec a Dávid Krčík. Výplach 0:3, další dlouhá a nepříjemná štreka z východu republiky domů…
Komentář Stanislava Levého: „Plzeň hodně usilovala o trenéra Hyského, určitě ho ještě podrží. Vedení ale nebude mít nekonečnou trpělivost, pokud se to okamžitě nezmění k lepšímu. Nejen obrazem hry, ale i výsledky. Když jsem viděl výrazy v obličejích členů vedení Plzně po zápasech ve Zlíně a v Karviné, bylo vidět, jak těžko akceptují výsledky i průběh hry. Může to nabrat ohromnou dynamiku, to si uvědomuje i trenér Hyský. Je zásadní, aby do reprezentační pauzy tuhle sérii otočili a znovu se dostali na vlnu. Pořád jsem přesvědčený o tom, že síla a kvalita mužstva, aby minimálně třetí místo uhráli, tam je.“
Karviná - Plzeň 3:0
- 5. 3. 2026
Vrchol plzeňského zmaru znamenal čtvrteční MOL Cup. Jestliže ve Zlíně nabízeli diváci Adolfu Šádkovi po vysokém přídělu slivovici, v hornickém městě potřeboval o čtyři dny později ještě silnější drink. Martin Hyský protočil sestavu, chyběla mu řada zkušených jmen. Daniel Vašulín nevyužil první solidní šanci a pak se Plzeň vezla. Před prvním gólem šel do zbytečně těžké pozice při rozehrávce Lukáš Červ, před druhým neodhadl situaci Cheick Souaré. Také třetí branka padla po samostatném nájezdu, gólman Florian Wiegele inkasoval dvakrát mezi nohy. Čtvrtfinálové vyřazení a pátý zápas bez výhry znamená plzeňskou krizi.
Komentář Stanislava Levého: „Dvakrát na vás jde útočník sám, dostanete dvakrát jesle… Házet to vyloženě na gólmana by ale nebylo objektivní. Wiegele nevytasil důležitý zákrok, ale vyčítat mu, že na něj jdou třikrát v zápase sami… Při poslední brance bylo jasně vidět, že nechce potřetí inkasovat mezi nohy. Kačorovi to optimálně skočilo, uklidil to k zadní tyči. Pro klub je to obrovská komplikace. Plzeň stoprocentně bude chtít do Evropy, otázka je, v jaké soutěži. V lize se dostane před Jablonec, horší to bude v boji o druhé místo se Spartou. Ani v Plzni teď nepřemýšlí, že by ji mohli dostihnout.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|24
|13
|6
|5
|31:23
|45
|4
Plzeň
|24
|12
|6
|6
|42:31
|42
|5
Liberec
|24
|10
|7
|7
|37:24
|37
|6
Olomouc
|24
|10
|6
|8
|24:22
|36
|7
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|8
Karviná
|24
|10
|2
|12
|35:40
|32
|9
Zlín
|24
|8
|7
|9
|29:29
|31
|10
Teplice
|24
|6
|8
|10
|24:30
|26
|11
Bohemians
|24
|7
|5
|12
|20:30
|26
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|24
|5
|8
|11
|32:47
|23
|14
Slovácko
|24
|5
|7
|12
|18:29
|22
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu