Sigma má nový trávník, bojuje o čas. Šéf: Šikovní kluci chtějí hrát fotbal. Kolik to stálo?
Ještě ani neskončil nedělní zápas s Bohemians (1:0) a v Olomouci už měli jasno: „Takhle to dál nejde, měníme trávník.“ A rozjela se blesková akce, jejímž výsledkem je nový pažit na Andrově stadionu. Na Moravu dorazil z Maďarska, měl stát kolem čtyř milionů korun a první zatěžkávací zkouškou pro něj bude čtvrteční osmifinále Konferenční ligy proti Mohuči. „Je to strašně narychlo, hodně na hraně. Ale věříme, že vše klapne,“ popisuje hlavní trávníkář Dušan Romanovský.
Emoce se na Hané v posledních dnech střídají ještě rychleji než v Ostravě trenéři tuhle sezonu. O uplynulém víkendu to byl smutek hraničící s ostudou, uprostřed tohoto týdne obrovská nervozita a stres, nyní jsou to naděje a očekávání.
Chytne se nový pažit? Bude mu stačit pár dní do evropské konfrontace s Mohučí? Přestože Němci budou ve středu trénovat u sebe doma, jak jsou zvyklí, a Sigma taky pro jistotu předzápasovou jednotku absolvuje na vedlejší ploše, otazníky zůstávají. Však taky když generální sportovní manažer Pavel Hapal zjistil, že trávník pochází z Maďarska, malinko se zhrozil. Coby někdejší kouč Baníku nemá z loňského léta nejlepší vzpomínky na nepovedenou výměnu v Ostravě...
„My spoléháme na to, že máme jednoho z nejlepších trávníkářů v lize, zkušenou firmu a renomovaného dodavatele. Udělali jsme maximum,“ zůstává optimistou Ondřej Navrátil, předseda klubu a hlavní hybatel změn. „Všichni si přejeme, aby byl český fotbal co nejvýš. Chceme mít reprezentaci na mistrovství světa a kluby v koeficientu na desátém místě. Nechceme hrát na poli nebo na blátě. Je třeba se zamyslet v rámci celé ligy, co s tím uděláme,“ dodává.
I proto si Navrátil telefonoval s majitelem Liberce Ondřejem Kaniou o různých možnostech evoluce, včetně varianty s umělou trávou. Slovan o ní přemýšlí a Olomouc na ní před týdnem vyhrála ve švýcarském Lausanne, společné téma tedy vrstevníci měli. V této souvislosti navíc Kania zaslal dopis řediteli LFA Tomáši Bártovi, jenž zveřejnil i na oficiálních klubových stránkách.
Zpět na Hanou. Času do dalšího utkání není mnoho, na druhou stranu je třeba ocenit reakci. Vše bude lepší než terén, který se po podzimních zápasech reprezentace a Konferenční ligy, včetně těch prosincových, zkazil jako už dlouho ne. Spíš nikdy. Andrův stadion byl vždy vyhlášený top stavem, soupeři se těšili na hustý, pevný a rychlý koberec. Teď je na něm nehybridní plocha.
„Čeká ji teď spousta operací. Musíme vyčesávat, srovnat, posekat na naši výšku a použít chemické prostředky na podporu trávníku, aby byl ve čtvrtek v dobré kondici,“ popisuje hlavní trávníkář Dušan Romanovský. „A co se týče hybridu, v Čechách se do něj šlo až loni. Jsou dva typy. Buď vpěstujete do umělého trávníku živý. Nebo máte hybridní trávník všívaný, ten má Sparta, Slavia a Plzeň. V blízké budoucnosti bychom chtěli hybrid všít taky,“ směřuje další progres k létu.
Po sezoně byla v Olomouci v plánu hloubková rekonstrukce, s výměnou podloží i zavlažování. Navrátil bere současné řešení za polovičaté, leč nutné. „Bohužel stav hrací plochy nás donutil zareagovat ihned. Udělali jsme mnoho investic do kádru, máme šikovné kluky, kteří chtějí hrát fotbal. K tomu potřebujeme správnou plochu. Neměli jsme moc na výběr. Poslední zápasy se nikomu moc nelíbily, hrozilo i riziko zranění, nechceme hrát na těchto terénech,“ vypráví šéf.
Nastat může i černý scénář, to znamená, že se hřiště neuchytí ideálně a Sigma v létě stejně bude muset udělat kompletní rekonstrukci. Miliony by přišly vniveč, i tohle riziko existuje. Na druhou stranu, zrovna extrémně bohatého bosse Pavla Hubáčka by to určitě tolik neštíplo. „V tomto případě peníze až takovou roli nehrály, i když nákladné to samozřejmě je. Náročnější to bylo spíš logisticky,“ přiznává Navrátil.
„Před akcí jsme se všichni pomodlili,“ směje se Aleš Jakl z firmy Český trávník, která výměnu realizuje. „Přeje nám počasí. Noci jsou studené, takže trávník se nám po cestě neohříval a nezapařil. Po desáté hodině ranní pak už vylézá sluníčko, pomáhá nám fotosyntéza. Dobře to reaguje. Skládá se z lipnice luční, je to výrazně pevný a kompaktní drn. Pak se když tak bude dosévat jílek vytrvalý, aby došlo k rychlejší regeneraci,“ vysvětluje.
I Jakl měl napilno. Na stadionu se v týdnu makalo do půlnocí, osvětlení netradičně rozzářilo lokalitu nedaleko centra stotisícového města. Stroje jsou slyšet takřka nonstop, kamiony se střídají, lidé z technického úseku se hemží sem a tam. Jede se na sto procent, jarní relax vypadá jinak.
„Sehnat za jeden den dvacet kamionů a uprosit travní školku v Maďarsku, která měla plnou kapacitu, bylo poměrně složité. Potom jsme za jeden den položili 4200 metrů čtverečných trávníku, což je zhruba o tisíc metrů víc, než se kdy kde použilo,“ porovnává Jakl. „V Maďarsku jsou schopní dopěstovat kořeny i v zimním období, to je velice neobvyklé. Tamní kvalita je vyšší než třeba v Holandsku. Souběžně se Sigmou se tam loupal trávník i pro polský národní stadion ve Varšavě.“
Prokořenění bude ještě pár dní až týdnů trvat, nicméně už teď se udělal kus práce. Inspirují se i miliardáři na jiných adresách?
Domácí program Olomouce
- 12. března: Sigma - Mohuč
- 15. března: Sigma - Karviná
- 4. dubna: Sigma - Mladá Boleslav
- 18. dubna: Sigma - Slovácko
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|24
|13
|6
|5
|31:23
|45
|4
Plzeň
|24
|12
|6
|6
|42:31
|42
|5
Liberec
|24
|10
|7
|7
|37:24
|37
|6
Olomouc
|24
|10
|6
|8
|24:22
|36
|7
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|8
Karviná
|24
|10
|2
|12
|35:40
|32
|9
Zlín
|24
|8
|7
|9
|29:29
|31
|10
Teplice
|24
|6
|8
|10
|24:30
|26
|11
Bohemians
|24
|7
|5
|12
|20:30
|26
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|24
|5
|8
|11
|32:47
|23
|14
Slovácko
|24
|5
|7
|12
|18:29
|22
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu