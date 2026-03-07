Penaltový mág Chorý, čtyři góly od rekordu. Expert: Zahrává to pestře. Je sympatické, že…
Stal se z něj fenomén, byť možná v trochu nečekané disciplíně. Tomáše Chorého si asi každý spojí především s urostlou postavou a emocemi, které na hřiště přináší, slávistický útočník se ale v posledních sezonách vyprofiloval i v jednoho z nejlepších penaltových střelců, které liga pamatuje. 16 pokusů =16 tref, přitom první pokutový kop si střihnul až v 26 letech. „Kope to trochu postaru,“ líbí se dalšímu penaltovému expertovi Jakubu Radovi.
Tři slávisté si v úterý večer v Jablonci vylámali zuby v penaltové loterii, Tomáš Chorý nikoliv. Přitom v Olomouci ani v Plzni hlavním určeným mužem nebyl. I když totiž vlastníte všechny potřebné ingredience, často zkrátka nemáte v potravinovém řetězci kádru tak silnou pozici, abyste se přes jiného kanonýra prosadil. To ví i bývalý ligový fotbalista Jakub Rada, další hráč se stoprocentní penaltovou bilancí (v lize 8/8, napříč všemi soutěžemi 19/19).
„Měl jsem to podobné,“ usmívá se. „V Bohemians je kopal Pepa Jindřišek, který byl mnohem starší a navíc také platil za penaltového experta. V Mladé Boleslavi to zase moc dobře kopal Lukáš Magera. Hierarchie je zkrátka někdy taková a není důvod to měnit.“
Na svou první ligovou penaltu tak Chorý čekal až do 26 let, svou úplně první rok předtím v MOL Cupu nedal. Celkově se tak za šest sezon v Plzni dostal v lize jen k sedmi kopům. Krom posledních dvou ročníků dostávali přednost Patrik Hrošovský, Pavel Bucha, Aleš Čermák, Jean-David Beauguel či Erik Jirka.
Článek pokračuje pod infografikou.
Ligové penalty Tomáše Chorého
Ve Slavii ale ožil. Když se ke svému prvnímu pokutovému kopu v Edenu postavil právě proti bývalému spoluhráči z Viktorie, brankáři Martinu Jedličkovi, nešlo o psychologický tah, ale o začátek fantastické série. Nyní je v sešívaném dresu už na čísle devět. „Jen na dvě z šestnácti penalt si brankáři sáhli. I to, že měl jen dvakrát namále, je skvělé číslo,“ poukazuje Rada.
A dále si bývalý záložník všímá: „Není to tak, že by do poslední chvíle koukal na gólmana, ala Thomas Müller, který skoro ani nekouká na míč. Hlavu má Chorý vždy dole, na pohyb gólmana nečeká. Je to důležité pro psychiku, normálně si to v hlavě pořád analyzujete a on zkrátka dopředu zvolí a pak se soustředí jen na to,“ říká bývalý záložník.
To potvrzují i Chorého slova po zápase s Libercem, který už svým klasickým způsobem rozhodl. „Když se hráč rozhodne na poslední chvíli, tak to většinou není tak dobře kopnuté. Jdu na penaltu s plánem. Nervózní nebývám,“ vyprávěl.
I díky tomu se slávista vcelku nenápadně posunul v historických tabulkách na dostřel mety nejlepšího penaltového střelce československé historie. Více penalt se stoprocentní úspěšností totiž v minulosti zapsal pouze Václav Daněk, ikona Baníku Ostrava z 80. let. Nyní šestašedesátiletý bývalý útočník trefil 20 kusů z 20. Svým tempem by mohl rodák z Olomouce vyrovnat rekord ještě tento rok.
Nejvíce ligových penalt se 100% úspěšností v Československu
Na Chorého místo v historii může ještě z aktivních prvoligových hráčů pomýšlet jablonecký Jan Chramosta, který drží bilanci 14 ze 14. V počtu celkových proměněných penalt vede Josef Bican (40), následovaný Pavlem Horváthem (35) a Peterem Heredou (33). Úspěšnost žádného z nich ale nepřesahuje 90% hranici.
Co dále experta Radu zaujalo na Chorého superschopnosti? „Nejvíc mě bouchlo do očí, že to kope perfektně na všechny tři strany – doleva, doprostřed, doprava. Má to velice pestré, překvapuje mě i počet zakončení doprostřed. Já měl drtivou většinu ze svého pohledu doprava dolů, statisticky bych to rozhodně neměl tak vyrovnané jako on,“ chválí.
K tyči a s razancí
Jak je vidět na grafu umístění jeho penalt, Chorý ze svého pohledu tíhne k levé tyči, čas od času tam i před rozběhem mrkne očima. A gólmani na tu stranu mířili ve 13 z 16 případů, tedy naprosté většině. „Musím ocenit i kvalitu kopu, létá to k tyči s velkou razancí. Gólman jde na správnou stranu a stejně to je gól,“ popisuje.
Zkušený forvard si od balonu nestoupá na krátkou vzdálenost, před penaltou se umístí přesně na kraj vápna a vždy přesně stejným počtem kroků zamíří za cílem. „Je mi velmi sympatické, že má klasický rozběh na penaltu. Přijde mi, že se dnes hráči předhánějí v tom, kdo se bude rozebíhat zajímavěji. Kdo to zadrobí, půjde do strany, zastaví se. Chorý jde přímo, je to taková penalta po staru,“ popisuje Rada.
Ten nejdůležitější aspekt je ale v útočníkově hlavě. „Psychika dělá tak 70 %,“ vzpomíná Rada na momenty, kdy čelil sám brankáři. „Tomáš má vrchol kariéry, úspěšné období, tým na něj ohromně spoléhá. Jakmile si takhle věříte, je jednoduché jít na penaltu.“ Obětí Chorého pokutových kopů se zatím stalo jedenáct klubů, včetně jeho osudových – Olomouce, Plzně a Slavie. Proti Spartě ještě příležitost neměl. Pro zajímavost: v ligovém derby se penalta nekopala už dva a půl roku, ta poslední neproměněná se datuje k prosinci 2020. Vylepší slávistický tahoun svou bilanci, nebo na něj konečně někdo vyzraje?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|24
|13
|6
|5
|31:23
|45
|4
Plzeň
|24
|12
|6
|6
|42:31
|42
|5
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|6
Olomouc
|24
|10
|6
|8
|24:22
|36
|7
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|8
Karviná
|24
|10
|2
|12
|35:40
|32
|9
Zlín
|24
|8
|7
|9
|29:29
|31
|10
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|11
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|25
|5
|9
|11
|34:49
|24
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|25
|2
|10
|13
|14:36
|16
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu