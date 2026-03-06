Kania bojuje za lepší trávníky. Společný tendr na hybrid, chce povolení umělek v Česku
Po pohárových utkáních kromě výbuchů favoritů vyvstalo i další téma. Ligové trávníky napříč republikou byly v žalostném stavu, nejvíce upoutalo svou nekvalitou pozornost hřiště Jablonce. Jeho rival Slovan Liberec, konkrétně majitel Ondřej Kania, teď zaslal řediteli LFA Tomáši Bártovi dopis týkající se zpřísnění požadavků na kvalitu hracích ploch v Chance Lize prostřednictvím investic do tzv. hybridních trávníků.
Kania ve svém dopise představil dva hlavní body:
- Ligový tendr – vypsání tendru na společného dodavatele hybridního trávníku a souvisejících technologií (například UV lamp) pro celou ligu, aby kluby měly co nejvýhodnější podmínky při realizaci této investice.
- Finanční program pro ligové kluby na investice do infrastruktury – využití síly ligy a součinnosti majitelů jednotlivých klubů, kteří mají v rámci České republiky velký společenský a ekonomický vliv, a přizvání bank, leasingové firmy, či jiné finanční instituce k vytvoření co nejvýhodnějšího finančního programu na realizaci investic do hybridních trávníků a dalších souvisejících technologií (lampy, vyhřívání apod). Pokud budou kluby schopny investici zrealizovat na bankovní či leasingový úvěr a rozložit si tak splátky za výhodných podmínek na více let, budou požadované investice dostupnější pro co nejvyšší počet klubů v co nejkratším čase. Jedná se nepochybně o mnohem efektivnější model, než když budou jednotlivé kluby samostatně žádat finanční instituce o financování.
„Pokud na hlavním stadionu zrealizujeme investici do všívaných vláken, měli bychom tak z důvodu eliminace zdravotních rizik pro naše hráče, učinit i na tréninkovém hřišti. Stejně jako u naprosté většiny ligových klubů není naše tréninkové hřiště vyhřívané, a pokud nechceme přes zimu trénovat na nekvalitních starých „umělkách” (což je napříč ligou v zimních měsících rozšířená praxe), je nutné zrealizovat i tuto investici. Zároveň v našem konkrétním případě máme dle našich analýz objektivně nejhorší podmínky pro udržení adekvátní kvality trávníku nejen na našem stadionu, ale i na dalších tréninkových plochách.“
„Bude tak pravděpodobně nutné, aby se dostavil požadovaný efekt zásadního zvýšení kvality povrchu, zajistit i technologii UV lamp. Tohle všechno dohromady představuje jednak výraznou vstupní investici, ale zároveň poměrně významné navýšení provozních nákladů klubu. Proto si myslíme, že nejen nám, ale i celé řadě dalších ligových klubů, by společný postup výrazně pomohl k realizaci zmíněných investic v co nejkratším čase a za co nejlepších podmínek.“
Majitel Slovanu otevřel i téma umělých povrchů, které vídáme v zahraničí. „Rádi bychom v rámci ligy otevřeli téma, které, jak víme, je citlivé a není příliš populární, ale z dlouhodobého hlediska je nemalá pravděpodobnost, že v konkrétních případech bude nevyhnutelné, a to je povolení umělé trávy jako regulérního povrchu, na kterém se dá naše liga hrát. Prvoligové kluby ve Švýcarsku, Dánsku, baltských a skandinávských ligách na umělé trávě standardně hrají. Hrají se na ní všechny evropské poháry.“
„Z analýzy našeho mikroklimatu a lokálních podmínek jednoznačně vyplývá, že pro náš klub, by byla dlouhodobě umělá tráva jednak ekonomicky, ale především funkčně, nejvýhodnějším řešením. Tímto nechci říct, že bychom k umělé trávě automaticky přistoupili. Chceme nejprve zrealizovat investici do všívaných vláken a posoudit, zda se v našich podmínkách jedná o zásadní kvalitativní změnu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|24
|13
|6
|5
|31:23
|45
|4
Plzeň
|24
|12
|6
|6
|42:31
|42
|5
Liberec
|24
|10
|7
|7
|37:24
|37
|6
Olomouc
|24
|10
|6
|8
|24:22
|36
|7
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|8
Karviná
|24
|10
|2
|12
|35:40
|32
|9
Zlín
|24
|8
|7
|9
|29:29
|31
|10
Teplice
|24
|6
|8
|10
|24:30
|26
|11
Bohemians
|24
|7
|5
|12
|20:30
|26
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|24
|5
|8
|11
|32:47
|23
|14
Slovácko
|24
|5
|7
|12
|18:29
|22
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu