ONLINE: Baník - Zlín 3:0. Domácí dominují, Jurečka se trefuje podruhé

Ondřej Kričfaluši otevřel skóre proti Zlínu
Ondřej Kričfaluši otevřel skóre proti ZlínuZdroj: ČTK / Pryček Vladimír
Miloš Kopečný brání Abdallaha Gninga
Radost fotbalistů Baníku po postupu do semifinále MOL Cupu
Vachtang Čanturišvili a Jáchym Šíp v souboji o míč
Jáchym Šíp rozhodl zápas v Jablonci
Brankář Sigmy Olomouc Jan Koutný
Martin Cedidla gratuluje ke gólu Janu Chramostovi
Gólová radost fotbalového Jablonce
36
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
25. kolo fotbalové Chance Ligy se přesouvá do nedělního programu. Vedle vrcholu v podobě derby Sparty se Slavií se hraje už od 13:00. Baník Ostrava hostí Zlín. Karviná startuje proti Pardubicím. Po 21 letech vyhráli fotbalisté Olomouce v Jablonci a potvrdila výbornou jarní formu. 680 minut čeká na gól Dukla, která se neprosadila ani v Teplicích (0:0). Branek se diváci nedočkali v Ďolíčku, viděli ale dvě červené karty. Slovácko bralo bod za remízu 2:2 s Mladou Boleslaví. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

Jablonec - Olomouc 1:2

Hanáci se posunuli na pátou příčku neúplné tabulky. V prvním poločase skóroval hostující stoper Louis Lurvink, po přestávce vyrovnal Jan Chramosta z penalty, ale v závěru rozhodl Jáchym Šíp. Hanáci vyhráli v lize na hřišti třetího Jablonce poprvé od srpna 2005 a po 18 zápasech bez vítězství na Střelnici. Sigma bodovala naplno tři kola po sobě a ideálně se naladila na čtvrteční úvodní osmifinálový souboj v Konferenční lize s Mohučí. Severočeši, kteří v úterý vyřadili ve čtvrtfinále domácího poháru po penaltovém rozstřelu Slavii, prohráli druhé kolo za sebou a můžou přijít o třetí místo, pokud Plzeň v nedělním duelu zvítězí v Hradci Králové.

Video placeholder
SESTŘIH: Jablonec - Olomouc 1:2. V závěru rozhodl Šíp, Sigma je už pátá • iSport TV

Slovácko - Mladá Boleslav 2:2

Obě branky Slovácka vstřelil Patrik Blahút. Na jeho první rychlou trefu ze třetí minuty odpověděl ještě do přestávky Solomon John, v 64. minutě zařídil vedení hostům David Kozel, ale v 78. minutě Blahút srovnal. Tým z Uherského Hradiště nenavázal na předchozí dvě ligové výhry a zůstal na první barážové pozici o bod za dnešním soupeřem. Středočeši bodovali čtvrté kolo po sobě, přičemž potřetí hráli nerozhodně, a jsou nadále třináctí.

Video placeholder
SESTŘIH: Slovácko - Mladá Boleslav 2:2. Přestřelka! Zářil dvougólový Blahút

Bohemians - Liberec 0:0

Klokani si se Slovanem zopakovali říjnový výsledek z úvodního vzájemného duelu v sezoně. Oba týmy dohrávaly v deseti, v 64. minutě byl po druhé žluté kartě vyloučen domácí Jan Matoušek, o 18 minut později ho napodobil hostující Afolabi Soliu. Nejblíže k brance měl v polovině druhého dějství Petr Hodouš, radost z druhého gólu v ligové kariéře mu pokazil těsný ofsajd. Liberec v lize s Bohemians potřetí za sebou neprohrál a neinkasoval.

Video placeholder
SESTŘIH: Bohemians - Liberec 0:0. Zrušený gól Slovanu, nedohráli Matoušek ani Soliu

Teplice - Dukla 0:0

Severočeši zvítězili v jediném z posledních šesti utkání nejvyšší soutěže, ve čtyřech z minulých pěti kol však bodovali a v neúplné tabulce jim patří 10. místo. Pražané nevyhráli dokonce 12 ligových zápasů, v šestém jarním duelu získali teprve druhý bod. Dukla neskórovala sedmý ligový zápas v řadě a s 10 nerozhodnými výsledky je remízovým „králem“ nejvyšší soutěže. 

Video placeholder
SESTŘIHY: Teplice - Dukla 0:0. Nuda bez gólů, hosté z Julisky neskórovali posedmé v řadě

Chance Liga - Základní část - 2025/2026

LIVE
00Detail
LIVE
00Detail
LIVE
22Detail
LIVE
12Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta24156348:2551
3Jablonec25136632:2545
4Plzeň24126642:3142
5Olomouc25116826:2339
6Liberec25108737:2438
7Hr. Králové2497834:2934
8Karviná241021235:4032
9Zlín2487929:2931
10Teplice25691024:3027
11Bohemians25761220:3027
12Pardubice24681029:4126
13Ml. Boleslav25591134:4924
14Slovácko25581220:3123
15Baník24471318:3319
16Dukla252101314:3616
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

