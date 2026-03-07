Předplatné

ONLINE: Bohemians hrají s Libercem, Slovácko hostí Boleslav. Večer Jablonec proti Sigmě

Fotbalisté Bohemians se radují z gólu Aleše Čermáka
Fotbalisté Bohemians se radují z gólu Aleše ČermákaZdroj: ČTK / Šulová Kateřina
Fotbalisté Olomouce se radují z gólu v Teplicích
Trenér Liberce Radoslav Kováč dává instrukce v duelu se Slavií
Fanoušci Bohemians během utkání proti Dukle
Kapitán Bohemians Lukáš Hůlka v souboji s Ahmadem Ghalim z Olomouce
Jaroslav Veselý během utkání v Olomouci
Radost libereckých fotbalistů po brance Ermina Mahmiče
Fanoušci Bohemians během utkání v Olomouci
Chance Liga
Fotbalová Chance Liga pokračuje 25. kolem, kterému vévodí nedělní derby pražských „S“. V sobotu jsou na programu čtyři zápasy, z nichž tři se hrají od 15:00. Liberec po dvou prohrách potřebuje zabrat na hřišti Bohemians. Slovácko se proti Mladé Boleslavi může ještě více odlepit od posledních dvou míst. Teplice hostí Duklu. V 18:00 se Jablonec pokouší upevnit si třetí místo v duelu s Olomoucí. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta24156348:2551
3Jablonec24136531:2345
4Plzeň24126642:3142
5Liberec24107737:2437
6Olomouc24106824:2236
7Hr. Králové2497834:2934
8Karviná241021235:4032
9Zlín2487929:2931
10Teplice24681024:3026
11Bohemians24751220:3026
12Pardubice24681029:4126
13Ml. Boleslav24581132:4723
14Slovácko24571218:2922
15Baník24471318:3319
16Dukla24291314:3615
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

