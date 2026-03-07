ONLINE: Bohemians hrají s Libercem, Slovácko hostí Boleslav. Večer Jablonec proti Sigmě
Fotbalová Chance Liga pokračuje 25. kolem, kterému vévodí nedělní derby pražských „S“. V sobotu jsou na programu čtyři zápasy, z nichž tři se hrají od 15:00. Liberec po dvou prohrách potřebuje zabrat na hřišti Bohemians. Slovácko se proti Mladé Boleslavi může ještě více odlepit od posledních dvou míst. Teplice hostí Duklu. V 18:00 se Jablonec pokouší upevnit si třetí místo v duelu s Olomoucí. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Chance Liga - Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|24
|13
|6
|5
|31:23
|45
|4
Plzeň
|24
|12
|6
|6
|42:31
|42
|5
Liberec
|24
|10
|7
|7
|37:24
|37
|6
Olomouc
|24
|10
|6
|8
|24:22
|36
|7
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|8
Karviná
|24
|10
|2
|12
|35:40
|32
|9
Zlín
|24
|8
|7
|9
|29:29
|31
|10
Teplice
|24
|6
|8
|10
|24:30
|26
|11
Bohemians
|24
|7
|5
|12
|20:30
|26
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|24
|5
|8
|11
|32:47
|23
|14
Slovácko
|24
|5
|7
|12
|18:29
|22
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu