ONLINE: Jablonec - Olomouc 0:1. Odvolaná penalta, pak udeřil Lurvink. Góly na Slovácku
680 minut bez vstřelené branky. Fotbalisté Dukly Praha neskórovali ani v Teplicích v rámci 25. kola Chance Ligy. Gólu se diváci nedočkali ani v Ďolíčku, viděli ale dvě červené karty. Zápas nedohrál domácí Jan Matoušek, stejně jako liberecký Afolabi Soliu. Přestřelka byla k vidění v Uherském Hradišti. Slovácko bralo bod za remízu 2:2 s Mladou Boleslaví. V 18:00 se Jablonec pokusí upevnit si třetí místo v duelu s Olomoucí, vrcholem nedělního programu pak bude pražské derby Slavie se Spartou. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.
Slovácko - Mladá Boleslav 2:2
Obě branky Slovácka vstřelil Patrik Blahút. Na jeho první rychlou trefu ze třetí minuty odpověděl ještě do přestávky Solomon John, v 64. minutě zařídil vedení hostům David Kozel, ale v 78. minutě Blahút srovnal. Tým z Uherského Hradiště nenavázal na předchozí dvě ligové výhry a zůstal na první barážové pozici o bod za dnešním soupeřem. Středočeši bodovali čtvrté kolo po sobě, přičemž potřetí hráli nerozhodně, a jsou nadále třináctí.
Bohemians - Liberec 0:0
Klokani si se Slovanem zopakovali říjnový výsledek z úvodního vzájemného duelu v sezoně. Oba týmy dohrávaly v deseti, v 64. minutě byl po druhé žluté kartě vyloučen domácí Jan Matoušek, o 18 minut později ho napodobil hostující Afolabi Soliu. Nejblíže k brance měl v polovině druhého dějství Petr Hodouš, radost z druhého gólu v ligové kariéře mu pokazil těsný ofsajd. Liberec v lize s Bohemians potřetí za sebou neprohrál a neinkasoval.
Teplice - Dukla 0:0
Severočeši zvítězili v jediném z posledních šesti utkání nejvyšší soutěže, ve čtyřech z minulých pěti kol však bodovali a v neúplné tabulce jim patří 10. místo. Pražané nevyhráli dokonce 12 ligových zápasů, v šestém jarním duelu získali teprve druhý bod. Dukla neskórovala sedmý ligový zápas v řadě a s 10 nerozhodnými výsledky je remízovým „králem“ nejvyšší soutěže.
Chance Liga - Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|24
|13
|6
|5
|31:23
|45
|4
Plzeň
|24
|12
|6
|6
|42:31
|42
|5
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|6
Olomouc
|24
|10
|6
|8
|24:22
|36
|7
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|8
Karviná
|24
|10
|2
|12
|35:40
|32
|9
Zlín
|24
|8
|7
|9
|29:29
|31
|10
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|11
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|25
|5
|9
|11
|34:49
|24
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|25
|2
|10
|13
|14:36
|16
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu