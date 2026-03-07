Předplatné

ONLINE: Jablonec - Olomouc 0:1. Odvolaná penalta, pak udeřil Lurvink. Góly na Slovácku

ČTK, iSport.cz
Chance Liga
680 minut bez vstřelené branky. Fotbalisté Dukly Praha neskórovali ani v Teplicích v rámci 25. kola Chance Ligy. Gólu se diváci nedočkali ani v Ďolíčku, viděli ale dvě červené karty. Zápas nedohrál domácí Jan Matoušek, stejně jako liberecký Afolabi Soliu. Přestřelka byla k vidění v Uherském Hradišti. Slovácko bralo bod za remízu 2:2 s Mladou Boleslaví. V 18:00 se Jablonec pokusí upevnit si třetí místo v duelu s Olomoucí, vrcholem nedělního programu pak bude pražské derby Slavie se Spartou. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

Slovácko - Mladá Boleslav 2:2

Obě branky Slovácka vstřelil Patrik Blahút. Na jeho první rychlou trefu ze třetí minuty odpověděl ještě do přestávky Solomon John, v 64. minutě zařídil vedení hostům David Kozel, ale v 78. minutě Blahút srovnal. Tým z Uherského Hradiště nenavázal na předchozí dvě ligové výhry a zůstal na první barážové pozici o bod za dnešním soupeřem. Středočeši bodovali čtvrté kolo po sobě, přičemž potřetí hráli nerozhodně, a jsou nadále třináctí.

SESTŘIH: Slovácko - Mladá Boleslav 2:2. Přestřelka! Zářil dvougólový Blahút

Bohemians - Liberec 0:0

Klokani si se Slovanem zopakovali říjnový výsledek z úvodního vzájemného duelu v sezoně. Oba týmy dohrávaly v deseti, v 64. minutě byl po druhé žluté kartě vyloučen domácí Jan Matoušek, o 18 minut později ho napodobil hostující Afolabi Soliu. Nejblíže k brance měl v polovině druhého dějství Petr Hodouš, radost z druhého gólu v ligové kariéře mu pokazil těsný ofsajd. Liberec v lize s Bohemians potřetí za sebou neprohrál a neinkasoval.

SESTŘIH: Bohemians - Liberec 0:0. Zrušený gól Slovanu, nedohráli Matoušek ani Soliu

Teplice - Dukla 0:0

Severočeši zvítězili v jediném z posledních šesti utkání nejvyšší soutěže, ve čtyřech z minulých pěti kol však bodovali a v neúplné tabulce jim patří 10. místo. Pražané nevyhráli dokonce 12 ligových zápasů, v šestém jarním duelu získali teprve druhý bod. Dukla neskórovala sedmý ligový zápas v řadě a s 10 nerozhodnými výsledky je remízovým „králem“ nejvyšší soutěže. 

SESTŘIHY: Teplice - Dukla 0:0. Nuda bez gólů, hosté z Julisky neskórovali posedmé v řadě

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta24156348:2551
3Jablonec24136531:2345
4Plzeň24126642:3142
5Liberec25108737:2438
6Olomouc24106824:2236
7Hr. Králové2497834:2934
8Karviná241021235:4032
9Zlín2487929:2931
10Teplice25691024:3027
11Bohemians25761220:3027
12Pardubice24681029:4126
13Ml. Boleslav25591134:4924
14Slovácko25581220:3123
15Baník24471318:3319
16Dukla252101314:3616
Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

