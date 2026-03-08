Předplatné

SESTŘIHY: Derby pro Slavii, Plzeň je třetí. Hattrick Jurečky a další prohra Karviné

Chance Liga
Slavia ve 25. kolo fotbalové Chance Ligy porazila v derby Spartu 3:1 a tabulku vede už o deset bodů. Plzeň porazila Hradec Králové 3:0 a dostala se o skóre před Jablonec, který podlehl Olomouci 1:2. Baník si poradil se Zlínem hravě 6:2. Karviná podlehla Pardubicím 1:2. Dukla čeká na gól 680 minut a neprosadila se ani v Teplicích (0:0). Branek se diváci nedočkali v Ďolíčku, kde Bohemians hostili Liberec, viděli ale dvě červené karty. Slovácko bralo bod za remízu 2:2 s Mladou Boleslaví.

Slavia - Sparta 3:1

Slavia porazila ve 316. derby Spartu 3:1 a Chance Ligu vede už o deset bodů před svým rivalem. V prvním poločase viděl červenou kartu hostující John Mercado, ale po zásahu VAR mu byl trest zmírněn na žlutou. Letenští šli do vedení v nastavení prvního poločasu zásluhou Patrika Vydry. Ve druhém poločase ale převzal otěže zápasu Tomáš Chorý. Nejprve vyrovnal z penalty, poté prodloužil roh na osamoceného Mojmíra Chytila, který měl jednoduchou práci. O tři minuty později sám skóroval z dalšího rohového kopu. Slavia se vítězstvím výrazně přiblížila titulu, Sparta má na druhém místě šestibodový náskok na Plzeň.  

SESTŘIH: Slavia - Sparta 3:1. Domácí otočili derby! Ligu vedou o deset bodů, úřadoval Chorý • iSport.tv

Hradec - Plzeň 0:3

Plzeň od vyřazení v Evropské lize schytala dvě tvrdé porážky v Chance Lize i MOL Cupu. V Hradci Králové ale dala na špatnou sérii zapomenout a zvítězili 3:0. Viktoria šla do vedení po gólu Salima Lawala, který využil špatného vyběhnutí brankáře Adama Zadražila. Na začátku druhého poločasu přidal další gól Cheick Souaré a výhru pečetil ranou do šibenice Tomáš Ladra. Nejhezčí moment utkání brankou neskončil. Vladimír Darida vyslal famózní nůžky k tyči, ale Florian Wiegele vytáhl bravurní zákrok. Tým kouče Martina Hyského se dotáhl bodově na Jablonec a je o skóre před ním na třetí příčce, Hradec zůstává sedmý.

SESTŘIH: Hradec - Plzeň 0:3. Přesvědčivá Viktoria přeskočila Jablonec, domácí srazila chyba Zadražila • iSport.tv

Karviná - Pardubice 1:2

Karviná prohrála i šestý ligový zápas na jaře. Proti Pardubicím ji stál body konec prvního poločasu, kdy se trefili Tomáš Solil a Daniel Smékal. Za Slezany odpověděl jen z penalty Denny Samko. Tým trenéra Marka Jarolíma zůstává na osmém místě. Východočeši se vyšplhali ze skupiny o udržení na desáté místo.

SESTŘIH: Karviná - Pardubice 1:2. Slezané padli na jaře i pošesté. Východočeši na desátém místě • iSport.tv

Baník - Zlín 6:2

Na tuhle výhru Ostrava dlouho čekala. Baník si poradil se Zlínem hravě 6:2. Za vítězstvím ho dotáhl Václav Jurečka, který vstřelil hattrick, dva góly přidal Ondřej Kričfaluši a jednu branku Abdallah Gning. Za hosty odpověděli Tomáš Poznar a Stanley Kanu. Baník zvítězil po třech kolech a z předposledního místa tabulky ztrácí už jen dva body na pozice mimo baráž. Slezané dali v lize šest gólů premiérově od předloňského listopadu, kdy rozdrtili Duklu Praha 6:0. Baník ve čtvrtém soutěžním utkání po příchodu trenéra Ondřeje Smetany poprvé zapsal tříbodovou výhru. Nováček ze Zlína nenavázal na minulé překvapivé vítězství nad Plzní a v tabulce je devátý.

SESTŘIH: Baník - Zlín 6:2. Jurečka dotáhl Ostravu hattrickem k výhře. Dva góly Krišfalušiho • iSport.tv

Jablonec - Olomouc 1:2

Hanáci se posunuli na pátou příčku neúplné tabulky. V prvním poločase skóroval hostující stoper Louis Lurvink, po přestávce vyrovnal Jan Chramosta z penalty, ale v závěru rozhodl Jáchym Šíp. Hanáci vyhráli v lize na hřišti třetího Jablonce poprvé od srpna 2005 a po 18 zápasech bez vítězství na Střelnici. Sigma bodovala naplno tři kola po sobě a ideálně se naladila na čtvrteční úvodní osmifinálový souboj v Konferenční lize s Mohučí. Severočeši, kteří v úterý vyřadili ve čtvrtfinále domácího poháru po penaltovém rozstřelu Slavii, prohráli druhé kolo za sebou a můžou přijít o třetí místo, pokud Plzeň v nedělním duelu zvítězí v Hradci Králové.

SESTŘIH: Jablonec - Olomouc 1:2. V závěru rozhodl Šíp, Sigma je už pátá • iSport TV

Slovácko - Mladá Boleslav 2:2

Obě branky Slovácka vstřelil Patrik Blahút. Na jeho první rychlou trefu ze třetí minuty odpověděl ještě do přestávky Solomon John, v 64. minutě zařídil vedení hostům David Kozel, ale v 78. minutě Blahút srovnal. Tým z Uherského Hradiště nenavázal na předchozí dvě ligové výhry a zůstal na první barážové pozici o bod za dnešním soupeřem. Středočeši bodovali čtvrté kolo po sobě, přičemž potřetí hráli nerozhodně, a jsou nadále třináctí.

SESTŘIH: Slovácko - Mladá Boleslav 2:2. Přestřelka! Zářil dvougólový Blahút

Bohemians - Liberec 0:0

Klokani si se Slovanem zopakovali říjnový výsledek z úvodního vzájemného duelu v sezoně. Oba týmy dohrávaly v deseti, v 64. minutě byl po druhé žluté kartě vyloučen domácí Jan Matoušek, o 18 minut později ho napodobil hostující Afolabi Soliu. Nejblíže k brance měl v polovině druhého dějství Petr Hodouš, radost z druhého gólu v ligové kariéře mu pokazil těsný ofsajd. Liberec v lize s Bohemians potřetí za sebou neprohrál a neinkasoval.

SESTŘIH: Bohemians - Liberec 0:0. Zrušený gól Slovanu, nedohráli Matoušek ani Soliu

Teplice - Dukla 0:0

Severočeši zvítězili v jediném z posledních šesti utkání nejvyšší soutěže, ve čtyřech z minulých pěti kol však bodovali a v neúplné tabulce jim patří 10. místo. Pražané nevyhráli dokonce 12 ligových zápasů, v šestém jarním duelu získali teprve druhý bod. Dukla neskórovala sedmý ligový zápas v řadě a s 10 nerozhodnými výsledky je remízovým „králem“ nejvyšší soutěže. 

SESTŘIHY: Teplice - Dukla 0:0. Nuda bez gólů, hosté z Julisky neskórovali posedmé v řadě

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia25187055:1961
2Sparta25156449:2851
3Plzeň25136645:3145
4Jablonec25136632:2545
5Olomouc25116826:2339
6Liberec25108737:2438
7Hr. Králové2597934:3234
8Karviná251021336:4232
9Zlín25871031:3531
10Pardubice25781031:4229
11Teplice25691024:3027
12Bohemians25761220:3027
13Ml. Boleslav25591134:4924
14Slovácko25581220:3123
15Baník25571324:3522
16Dukla252101314:3616
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

