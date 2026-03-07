Předplatné

Slovácko - Boleslav 2:2. Červené mezi Bohemians a Libercem, Dukla bez gólů v Teplicích

Afolabi Soliu se diví svému vyloučení proti Bohemians
Afolabi Soliu se diví svému vyloučení proti BohemiansZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Matěj Pulkrab v souboji s Danielem Kozmou
Daniel Kozma v hlavičkovém souboji s Denisem Halinským
Tomáš Pekhart z Dukly v hlavičkovém souboji s teplickým Daiborem Večerkou
Zleva John Auta z Teplic se dere k míči přes Bruna Unušiče z Dukly
Fotbalisté Bohemians přivítali v Ďolíčku Liberec
Trenér Bohemians Jaroslav Veselý
Trenér Liberce Radoslav Kováč
iSport.cz
Chance Liga
680 minut bez vstřelené branky. Fotbalisté Dukly Praha na jaře ještě neskórovali, v Teplicích v rámci 25. kola Chance Ligy jen remizovali bez branek a příliš si nevylepšili situaci v tabulce. Gólu se diváci nedočkali ani v Ďolíčku, viděli ale dvě červené karty. Zápas nedohrál domácí Jan Matoušek, stejně jako liberecký Afolabi Soliu. Přestřelka byla k vidění v Uherském Hradišti. Slovácko bralo bod za remízu 2:2 s Mladou Boleslaví. V 18:00 se Jablonec pokusí upevnit si třetí místo v duelu s Olomoucí, vrcholem nedělního programu pak bude pražské derby Slavie se Spartou. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

Slovácko - Mladá Boleslav 2:2

Bohemians - Liberec 0:0

Teplice - Dukla 0:0

Chance Liga - Základní část - 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta24156348:2551
3Jablonec24136531:2345
4Plzeň24126642:3142
5Liberec25108737:2438
6Olomouc24106824:2236
7Hr. Králové2497834:2934
8Karviná241021235:4032
9Zlín2487929:2931
10Teplice25691024:3027
11Bohemians25761220:3027
12Pardubice24681029:4126
13Ml. Boleslav25591134:4924
14Slovácko25581220:3123
15Baník24471318:3319
16Dukla252101314:3616
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

