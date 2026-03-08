Soudný den v Edenu: Slavia hraje o razítko, Sparta o naději. Zlomí Trpišovský Priskeho?
Chance Liga dorazila na křižovatku. Neděle má punc soudného dne. Na programu je velké derby. Mimořádně vášnivý střet o Prahu má čitelný motiv. V případě vítězství můžou fotbalisté Slavie plánovat titulové oslavy, rivalovi by odjeli do desetibodového trháku. Triumf Sparty by naopak znamenal snížení manka na čtyři body. Na Letné by ucítili pach krve, v Edenu by rázem spadli do stresu. Dojde na zápletku? Nebo „sešívaní“ ustojí 316. derby? Těšte se! Nejluxusnější tuzemská fotbalová hostina se podává v neděli v 18.30.
Až nováček v derby, rozhodčí Stanislav Volek spustí očekávanou fotbalovou show, rozjede se naprosto zásadní sezonní boj. I špatný počtář dovede vyhodnotit, o co v neděli půjde. Na domácí straně o navýšení sedmibodového náskoku. V případě vítězství bíločervených může rytec nastoupit do práce a na mistrovský pohár podruhé v řadě, a popáté za posledních osm let, vyobrazit SK Slavia Praha.
Jenže rival ze druhého břehu řeky Vltavy touží vydupat si v Edenu pořádnou porci naděje. Pokud by Sparta vyloupila vršovický svatostánek, rázem umaže tři body a do závěrečného desetikolového sprintu půjde s mankem pouhých čtyř bodů.
Deset, nebo čtyři? Masivní rozdíl, že?
Pokud by boj dopadl smírem, Slavia rozhodně brečet nebude. Hra na remízu sice není v jejím DNA, ale v průběhu zápasu se může k defenzivnímu přístupu přiklonit. V tom má zřejmou výhodu. Pro Letenské existuje jediná varianta – vyhrát.
Extrémní důležitost vzájemné partie si uvědomují oba trenéři. Během necelých tří let společného účinkování v lize se mezi nimi vytvořila silná rivalita. Jindřich Trpišovský i Brian Priske jsou na české scéně téměř žijícími legendami. Historicky patří mezi dva ze tří nejúspěšnějších koučů samostatné české ligy.
Mezi všemi 77 trenéry, kteří v soutěži odkoučovali alespoň šedesát zápasů, je dánský stratég druhý v počtu bodů na zápas (2,3), zatímco slávistický sběratel titulů hned za ním na třetí pozici (2,23). Oba předčí, pro mnohé poněkud překvapivě, pouze Ivan Hašek (2,4).
Jak namixovat sestavy?
Na tituly Priske vede 2:0. Trpišovského zlomil v ročníku 2022/23, stejně tak o sezonu později. Slavia vždy koukala na sparťanské mistrovské slavnosti ze druhého místa. Na jaře 2026 se mohou role prohodit.
Pro slávistického kouče je skolení Priskeho smyslem žití. Ve Slavii si splnil téměř všechny profesní sny, jen skalp energického Dána mu chybí. Poté, co loni v létě došlo k opětovnému svazku mezi Spartou a Priskem, začal se Trpišovský prý i fyzicky víc udržovat. V cestě za titulem nechtěl podcenit jedinou maličkost, jediný drobný detail.
Dá se čekat, že mezi oběma kapacitami v oboru to zase bude jiskřit. Na lavičkách bude provoz. Emotivní výpady znepřátelených realizačních týmů patří už neodmyslitelně ke koloritu derby. Jenže před trenéry stojí několik výzev. V první řadě musí z hlav vyhnat úterní marnost ve čtvrtfinále MOL Cupu. Slavia vypadla na penalty v Jablonci, Sparta v rozstřelu zkolabovala v Mladé Boleslavi. Řada hráčů zůstala výkony daleko za očekáváním.
Druhým úkolem je citlivě namixovat základní sestavy. V Edenu se snaží pro klíčový svár připravit rekonvalescenty Lukáše Provoda a Jindřicha Staňka. Poslední zprávy jsou takové, že oba budou ready. Jen v případě slávistického záložníka se spíš počítá, že do pulsující vřavy vstoupí až jako střídající hráč.
Ve Spartě, a nejvíce ze všeho Priske, se zase modlí k návratu Petera Vindahla. Gólman si nešťastně poranil nohu v ligovém zápase s Hradcem Králové. Od té doby vynechal tři utkání. Byť je náhradník Surovčík zvládl excelentně, neočekává se, že by v případě uzdravení vysokého Dána v brance zůstal.
Otazníkem také zůstává obsazení pozice pravého wingbeka, kde si nárokují místo Kadeřábek a Sonne. A logicky bude Priske uvažovat, koho ze zásoby centrálních útočníků pošle do základní sestavy. Výběr má košatý (Rrahmani, Kuchta, Vojta), jen se správně rozhodnout…
Kulisy 316. derby jsou nachystané. Soudný den přichází.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|25
|13
|6
|6
|32:25
|45
|4
Plzeň
|24
|12
|6
|6
|42:31
|42
|5
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|6
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|7
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|8
Karviná
|24
|10
|2
|12
|35:40
|32
|9
Zlín
|24
|8
|7
|9
|29:29
|31
|10
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|11
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|25
|5
|9
|11
|34:49
|24
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|25
|2
|10
|13
|14:36
|16
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu