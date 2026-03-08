Experti predikují, jak dopadne derby: Rozhodne se o titulu ještě před nadstavbou?
Už v neděli od 18:30 vypukne v Edenu 316. derby pražských „S“, které může napovědět o mistrovi probíhající fotbalové sezony. Slavia v domácím prostředí bude hájit slibný náskok na prvním místě tabulky před rivalem z Letné. Sparta pod vedením kouče Briana Priskeho má zřejmě poslední šanci úřadujícího mistra ohrozit. Jak hlavní duel jarní části Chance Ligy dopadne? Deník Sport a web iSport oslovil vybrané experty.
Dušan Uhrin mladší
bývalý trenér Slavie
REMÍZA
Zápasů je ještě hodně
„Favorizuju trochu Slavii, protože na domácím hřišti dlouho neprohrála. Tam je opravdu silná. Přesto si myslím, že zápas skončí remízou. A liga ještě nebude rozhodnutá, hraje se pořád hodně zápasů. Sparta je samozřejmě ve složité situaci, aby se dostala nablízko ke Slavii. Ta má pochopitelně výhodu. Jde si opravdu za svým, dokáže bodovat a dlouhodobě si držet první příčku.“
David Kobylík
mistr Evropy hráčů do 21 let
SLAVIA
Rozhodne se o titulu
„Slavia vyhraje, na domácím hřišti je silná. A o titulu bude rozhodnuto, i v případě, že uhraje remízu. Sedm bodů na deset kol je velký rozdíl. Přesto nevěřím tomu, že by Slavia hrála na remízu. Jasně, bude vědět, že jí stačí bodovat, ale v dnešní době už nejde hrát na nula nula, protože individuální kvalita všech hráčů je opravdu velká. Oba týmy budou hrát nahoru.“
Jakub Podaný
bývalý ligový hráč, expert Oneplay
REMÍZA
Slavia má ale větší šance
„Obecně čekám intenzivní, ale zároveň opatrný zápas. Nemyslím si, že by jeden z týmů chodil od úvodu do rizika, co se týče otevírání defenzivy. Slavia má sedmibodový náskok, nemusí se nikam hnát. Přesto očekávám, že bude napadat sparťanskou rozehrávku jeden na jednoho, čekat na dlouhé míče a snažit se narušovat přihrávky natolik, aby míče získávali brzo. V derby je na tahu Sparta. Z MOL Cupu vypadla, další jinou trofej už získat nemůže. Pokud se nestane nějaká nečekaná situace, remízový stav by mohl trvat celkem dlouho. Pak už to bude na Spartě, jak zareaguje. Slavia je v komfortnější pozici, dávám jí víc procent na úspěch. Osobně to ale vidím na remízu.“
Ladislav Vízek
legenda Dukly, olympijský vítěz 1980
SLAVIA
Rozhodne domácí prostředí
„Dopadne blbě, porvou se na hřišti, porvou se mezi lavičkami. To schválně mluvím o nejhorším scénáři, který však není vyloučený. Berte to trochu s nadhledem, nicméně lavičky jsou ve formě. Priske je nažhavený, bylo to vidět v Plzni. Zdenda Houštecký bude také pořádně aktivovanej. Jakmile Sparta prohraje, je o titulu rozhodnuto. Pro ni je to extrémně důležitý zápas. Ale to by byl i tak, vždyť je to derby. Moc se těším. Na emoce, herecké etudy a řeč těla rozhodčího. Mírnějším favoritem je Slavia. Herně v topu rozhodně není, Sparta to samý. Velkou roli bude hrát domácí prostředí. Vidím to na 2:1 pro sešívky.“
Petr Rada
trenér
REMÍZA
Slavia je zkušená
„Přikláněl bych se k tomu, že to bude remíza. Slavia má sedmibodový náskok, tudíž pro ni není bod vůbec špatný. A kdyby to tak skončilo, pro Slavii už to bude opravdu velký polštář. Navíc by do nadstavby šla jistě s výhodou dalších domácích zápasů. Podívejte se, jak je Slavia zkušený mančaft. Aby za pět kol pak ztratila sedmibodový náskok, to mi přijde nereálné. Zvlášť když už vypadla z poháru.“
Petr Ruman
trenér
REMÍZA
Sparta začala dobře
„Nevím proč, ale v hlavě mi naskakuje skóre 1:1. Obě mužstva dostala v poháru malou facku a ze zkušenosti jsou zkrátka derby hodně vyrovnaná. Ale nevidím to tak, že tento výsledek rozhodne o titulu. Ještě před námi je nadstavba a osobně si myslím, že bude stále důležité pozorovat křivku výkonnosti, stejně tak zdravotní stavy týmů. Sparta kromě zápasu v Plzni začala ligové jaro velmi dobře.“