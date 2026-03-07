Co dělají aktéři z nejgólovějšího derby po 25 letech: vzorkař, zamlžený osud, obvinění z podvodů
To byla přestřelka. Fortbalisté Sparty vedli nad Slavií rovnou třikrát. Po poločase 2:0, později 3:2 a v poslední minutě ještě 4:3. Nakonec jubilejní 250. derby, které se odehrálo v březnu 2001, tedy před 25 lety, přineslo divokou remízu 4:4. Za Letenské se trefili Jiří Jarošík, Marek Kincl, Josef Obajdin a Radim Holub, „sešívaným“ pomohl hattrickem Pavel Kuka. Dosud jde o nejgólovější zápas pražských „S“ v historii samostatné české ligy. Co dnes dělají jeho aktéři?
Jaromír Blažek
brankář, 53 let
Sparta
Rozjel vlastní brankářskou akademii. Nabízí individuální a skupinové tréninky, stejně tak organizuje pobytové a příměstské kempy pro děti. Je součástí týmu sparťanských legend, s nímž v létě kočuje po Česku. Občas vypomáhá v kavárně své přítelkyně, jak uvedl v rozhovoru pro Sparta Unlimited. Dřív fungoval v pozici marketingového ředitele futsalové Sparty, vyzkoušel si také práci trenéra gólmanů v Jihlavě nebo Mladé Boleslavi.
Michal Horňák
obránce, 55 let
Sparta
Z desetinásobného vítěze ligy se stal trenér. Naposledy pracoval před rokem jako asistent Petra Rady v Dukle, s níž nakonec oslavil záchranu v nejvyšší české soutěži. Zároveň fungoval ve stejné pozici u národního týmu do jednadvaceti let po boku Jana Suchopárka. Loni v červnu se zúčastnil EURO na Slovensku. Následně na obou místech skončil. V minulosti vedl Spartu, kde zaskakoval rovněž u áčka, nebo Viktorii Žižkov.
Patrice Abanda
obránce, 47 let
Sparta
Do Sparty přišel stoper s velkou pompou v roce 2000 jako čerstvý olympijský vítěz s Kamerunem, nakonec za ni však odkopal jen jedenáct ligových utkání. V nejvyšší soutěži si vyzkoušel ještě dresy Drnovic a Teplic, ale za pět let zvládl celkem pouze třiatřicet startů. Čekal se rozhodně větší průlom. Poté odešel do Albánie, kde skončil v roce 2007, jeho další osud je zamlžený.
Jiří Novotný
obránce, 55 let
Sparta
Elegán a utlimátní sparťanská legenda, vždyť oslavil celkem čtrnáct mistrovských titulů. I při posledním silvestrovském derby se ukázal ve fantastické formě. Neustále se udržuje, ve volném čase si zahraje hokej a v dnešní době tolik oblíbený padel. Fotbal kope na velkém hřišti za TJ Sokol Jeneč v deváté lize. O dvě patra výš koučuje Modřany, s nimiž aktuálně bojuje o postup. Během trenérské kariéry nakouknul do první ligy, kde spolupracoval s Františkem Strakou v Českých Budějovicích. Nyní pracuje pro agenturu ISM, věnoval se také obchodu s vínem.
Vladimír Labant
obránce, 51 let
Sparta
Elegán na levé straně obrany bral se Spartou čtyři tituly, pamětníci si však bohužel okamžitě vybaví, jak se srazil při derby v Edenu se spoluhráčem Petrem Gabrielem, a ošklivě si zlomil nohu. Po skončení kariéry se věnuje v Žilině mládežnickým týmům, funguje jako dovednostní trenér. Pikanterie? Během pandemie v roce 2020 pracoval u pásu v potravinářské firmě Jozefa Antošíka, majitele Žiliny. „Ve fabrice vypadávají lidi, protože musí být doma s dětmi. Mně a dalším kolegům trenérům nedělá problém za ně zaskočit,“ komentoval to tehdy.
Martin Hašek
záložník, 56 let
Sparta
Říká se o něm, že je fotbalovým synem trenéra Jaroslava Hřebíka, názory totiž mají velmi podobné. A také jdou často proti proudu. Kvůli tomu Martin Hašek, který vedl Spartu, Pardubice, Bohemians či Zbrojovku, na čas vypadl z místního prostředí, věnoval se rodinné školce. Před rokem přijal nabídku nového majitele Dukly Matěje Turka a stal se sportovním ředitelem klubu z Julisky. Aktuálně bojuje o ligovou záchranu.
Jiří Jarošík
záložník, 48 let
Sparta
Během hráčské kariéry nastřádal tituly v Česku, Rusku, Anglii i Skotsku. Druhá země mu přirostla k srdci, založil v ní rodinu, vrátil se do ní jako kouč. Po kariéře se totiž vrhnul na trenérskou dráhu, jako hlavní působil v Teplicích, v Celje, jako asistent v Liberci či Ružomberoku. Už během války na Ukrajině se však vydal do Ruska, vedl Orenburg, naposledy se mihl jako asistent ve druhé kazachstánské lize, u týmu Karagandy.
Radek Slončík
záložník, 52 let
Sparta
Skvělý střední záložník, jehož ničila zranění kolene, ale ve Spartě také rozporuplný vztah s trenérem Jaroslavem Hřebíkem, se dlouhodobě věnuje mládežnickému fotbalu. Nyní je asistentem trenéra u reprezentace U18 Pavla Drska, s týmem byl i na nedávném mistrovství světa v Kataru U17. Dřív působil jako sportovní ředitel akademie Baníku, dnes v klubu dělá dovednostního trenéra.
Václav Koloušek
záložník, 49 let
Sparta
Tvůrce hry, ale také složitý borec do kabiny, prorazil v Liberci, odkud ho Sparta vykoupila v roce 2004 za 19 milionů. Zahrál si také v Itálii, Slavii, vyhrabal se z akutní leukémie. Nyní chodí kopat za veterány Sparty, za bohdanečský tým Garda, který jezdí na turnaje po Evropě. Pro tn.cz uvedl, že pracuje mimo fotbal, v jedné rodinné firmě a je spokojený.
Josef Obajdin
útočník, 55 let
Sparta
Držitel šesti mistrovských titulů se Spartou (zahrál si ligu také v Liberci a Bohemians) pracuje jako řidič ve firmě, která testuje auta pro mladoboleslavskou Škodu. Po týdnu střídá denní a noční provoz. „Je to sice fyzicky náročné, protože když mám denní, vstávám v půl páté ráno a domů se vracím v půl páté odpoledne, ale baví mě to,“ líčil před časem v rozhovoru pro sport.cz. Zároveň chodí na výpomoc do populární liberecké hospody Labský zámek, kde myje sklenice.
Pavel Novotný
záložník, 52 let
Sparta
Vicemistr Evropy z roku 1996 (na šampionátu nastoupil v semifinále proti Francii) si zahrál také za Slavii a Bundesligu za Wolfsburg. Kariéru ukončil v Xaverově v roce 2006, poté se vrhnul do mládežnického fotbalu. Pohybuje se zejména ve strukturách Bohemians. Živil se také jako noční vrátný. „Ale nebojte, nejsem žádný chudák. Nenechal jsem peníze ležet v bance, tam by ztratily hodnotu, investoval jsem do nemovitostí. Mám garáže, byty, bavím se životem,” popsal v rozhovoru pro iDnes.
Marek Kincl
útočník, 52 let
Sparta
Je fotbalovým unikátem. Jako jediný hráč vstřelil branku ve všech oficiálních mistrovských soutěžích od nejnižší IV. třídy až po nejvyšší soutěž a český fotbalový pohár, a to v rozmezí let 1992–2019. Nejslavnější trefa? Do sítě Lazia Řím v třetí minutě nastaveného času, která zajistila postup Sparty do vyřazovací fáze Ligy mistrů. Oproti bývalým spoluhráčům se stáhl z fotbalového prostředí, sice hrává za starou gardu Sparty, ale živí se v úplně jiném oboru – je správcem jedné z genetických laboratoří.
Lazzaro Liuni
útočník, 51 let
Sparta
Stále je v kontaktu s Pavlem Čapkem, spoluhráčem z Liberce, který dnes působí ve Slovanu jako mládežnický trenér, a také s rodinou agenta Pavla Zíky, který ho do středu Evropy přivedl. Česko Argentinci totiž přirostlo k srdci, tady se ukázal, nakonec kopal i za velké kluby ve své zemi – Tigres a Estudiantes. Nyní se věnuje klubu z města Lobos ležícího sto kilometrů od Buenos Aires. Je tady sportovní ředitel, ale pomáhá také s organizací dalších sportovních soutěží.
Radim Holub
útočník, 50 let
Sparta
Šikovný útočník přezdívaný Emil podle slavného cestovatele z východních Čech, odkud fotbalista rovněž pochází, v památném zápase poslal Spartu do vedení 4:3. Vždy udivoval šikovností, mazaností, mírně ho brzdil až flegmatický přístup. Po kariéře trénoval, několikrát se přiznal k zálibě v hraní, dnes občas nastoupí za hradeckou starou gardu. Už léta pracuje pro chrudimskou firmu Ekomonitor. „Pracuju jako vzorkař. Je to firma pracující v oboru ekologie. Berou se vzorky zemin, vody, vzduchu, pevných materiálů. Každý den jezdím někam jinam po celé republice, takže je to pestré a baví mě to. Odeberu vzorky a vezu je k nám na firmu do laboratoře,“ řekl v rozhovoru pro Deník.
Radek Černý
gólman, 52 let
Slavia
Někdejší brankář Tottenhamu skončil kariéru v roce 2014 a plynule přešel k trenérské profesi. Ve Slavii, jejímž je odchovancem, se zpočátku staral o gólmany U19 a dorostu. Ovšem od roku 2016 je součástí kabiny A-týmu. V trenérské profesi získal pět titulů, nyní může přidat šestý. V branži si vybudoval silné renomé, patří mezi špičkové brankářské kouče. I proto je trvalou součástí realizačního týmu u reprezentace.
Jan Suchopárek
obránce, 56 let
Slavia
Poté, co minulý rok úspěšně dovedl reprezentaci U21 na evropský šampionát na Slovensku, se jeho cesta u jednadvacítky naplnila. Vypadalo to, že si dá od trénování pauzu. Opravdu dal, ale jen na chviličku. V prosinci mu zavolal Miroslav Koubek s nabídkou na pozici prvního asistenta u reprezentace. Přijal ji, a od prosince 2025 se oficiálně přesunul k A-týmu. Národ věří, že bude důležitou součástí realizačního týmu, který Česko po dvaceti letech dovede k postupu na mistrovství světa. První barážový zápas s Irskem se hraje 26. března.
Martin Müller
obránce, 55 let
Slavia
Obránce řečený Gerd, podle slavného německého kanonýra, hrával první ligu v Chebu, Drnovicích, v Blšanech, Plzni, Příbrami a samozřejmě ve Slavii. A také si odskočil do japonského Visselu Kóbe. Byl spolehlivým hráčem, co nikdy extra nevyčníval. Občas si fotbal ještě zahraje, je členem Real Top Praha, týmu známých osobností ze sportovního i uměleckého světa.
Goran Sankovič
obránce, † 42 let
Slavia
Sympatický obránce, který za Slavii nastupoval v jediné sezoně, v níž odehrál jednadvacet zápasů, v roce 2022 zemřel. V pouhých dvaačtyřiceti letech… Slovinská média tehdy v červnu informovala o tom, že Sankovič byl pohřešovaný od pátečního rána. Později vydala police zprávu, že našla jeho tělo. Organizoval letní a zimní přípravu sportovních oddílů, působil i jako fotbalový agent. V sezoně 2006/07 byl sportovním ředitelem fotbalového klubu Publikum Celje.
Lukáš Došek
obránce, 47 let
Slavia
V minulosti s bratrem Tomášem provozovali fitness centrum v Praze, teď bývalý neústupný obránce pracuje na Letišti Václava Havla u odbavování cestujících. „Potkal jsem i fotbalisty,“ vyprávěl v rozhovoru pro server aktualne.cz. „Přes léto je práce nejvíc. Měl jsem zrovna čtyři směny od pěti od rána, vstával jsem ve 3:30.“ Před pandemií pracoval u kamaráda na hotelu. Stále se objevuje v zápasech staré gardy Slavie.
Ivo Ulich
záložník, 51 let
Slavia
Je majoritním vlastníkem českého výrobce klik M&T 1997 a předsedou dozorčí rady. Jde o velmi úspěšnou firmu, která expandovala do zahraničí. Společnost vybavuje moderní novostavby a administrativní komplexy významných firem. Bývalý extrémně nadaný záložník se v prosinci stal spolumajitelem FC Hradec Králové. O klub usiloval dlouhých osm let. Je místopředsedou představenstva.
Richard Dostálek
záložník, 51 let
Slavia
Krátce po skončení kariéry se stal sportovním ředitelem Zbrojovky Brno, ale vždycky inklinoval k trénování. Začal v Líšni, pokračoval ve Vyškově, aby svoje zkušenosti předával mladým fotbalistům ve Zbrojovce. Postupem času se propracoval k trénování A-týmu, ovšem s nikterak valnými úspěchy. V posledních letech byl asistentem Jana Kameníka ve Vyškově a prvoligovém Slovácku. Na podzim však byl celý realizační tým odvolán. Nyní je bez angažmá.
Adam Petrouš
záložník, 48 let
Slavia
Další ze slávistických odchovanců, olympionik ze Sydney, má v poslední době obrovské problémy. Čelí vážným obviněním z podvodů s pražskými byty. On má být hlavní postavou celé kauzy. „Alespoň to tvrdí muž, kterého Petrouš údajně podvedl. Jeho jméno se objevilo také v udáních, které má k dispozici magistrátní firma Trade Centre Praha, jež spravuje luxusní byty v centru metropole. Petrouš měl nabízet pronájmy bytů s možností pozdějšího odkupu za rozumnou cenu, druhou část ale nemohl splnit.“ Takhle situaci popsal v minulém roce server novinky.cz. Údajně se potýká s vysokými dluhy. Od roku 2021 je v úpadku.
Lumír Sedláček
záložník, 47 let
Slavia
V roce 2021 skončil v Opavě, nikoliv v dobrém. Pracovní poměr mu byl ukončen pro nadbytečnost. Bývalý šikovný záložník se bránil u soudu. Klub výpověď před zahájením jednání odvolal. Tímto krokem uznal, že svého zaměstnance propustil neoprávněně. Nyní ve slezském klubu, s ambicemi na postup do první ligy, trénuje děti. Zároveň je správcem víceúčelové městské haly, kde hrají své zápasy basketbalisté Opavy.
Luděk Zelenka
útočník, 52 let
Slavia
Je stálým expertem a spolukomentátorem České televize. Objevuje se také v zábavné fotbalové show Tiki-Taka. Společně s Petrem Švancarou obráží republiku s talkshow. V Českém Dubu pořádá populární fotbalové kempy, provozuje tamní sportovní areál. Fotbal hrává za Real Top Praha, kde po boku celebrit pomáhá dobré věci. V roce 2024 skončil na pozici generálního manažera reprezentace malého fotbalu.
Pavel Kuka
útočník, 57 let
Slavia
Je minoritním vlastníkem manažerské agentury International Sport Management (ISM) a zároveň jejím sportovním ředitelem. Stará se o vybrané fotbalové klienty z Česka, například Tomáše Součka, Adama Hložka, nebo Adama Karabce. Celkem má agentura pod sebou desítky hráčů. V tvrdém nekompromisním prostředí si Kuka udržel pověst inteligentního slušného chlapa s výraznými kontakty na německé kluby.