Co dělají aktéři z nejgólovějšího derby: vzorkař, zamlžený osud či obvinění z podvodů

Od památného 250. derby mezi Spartou a Slavií již uběhlo 25 let
Od památného 250. derby mezi Spartou a Slavií již uběhlo 25 letZdroj: LEGNER JAROSLAV / Sport
Základní jedenáctka Sparty pro 250. derby se Slavií
250. derby je dodnes nejgólovějším střetem mezi Spartou a Slavií
Spartan Josef Obajdin padá v souboji se dvěma hráči Slavie
Patrice Abanda v souboji během derby se Slavií
Sparťan Radim Holub během 250. derby
Josef Obajdin ze Sparty se snaží dostat k Martinu Müllerovi, který právě vykopává míč
Brankář Sparty Jaromír Blažek čelí šanci slávisty Pavla Kuky
Chance Liga
To byla přestřelka. Fotbalová Sparta vedla nad Slavií rovnou třikrát. Po poločase 2:0, později 3:2 a v poslední minutě ještě 4:3. Nakonec jubilejní 250. derby, které se odehrálo v březnu 2001, tedy před pětadvaceti lety, přineslo divokou remízu 4:4. Za Letenské se trefili Jiří Jarošík, Marek Kincl, Josef Obajdin a Radim Holub, „sešívaným“ pomohl hattrickem Pavel Kuka. Dosud jde o nejgólovější zápas pražských „S“ v historii samostatné české ligy. Co dnes dělají jeho aktéři?

Jaromír Blažek

brankář, 53 let

Sparta

Rozjel vlastní brankářskou akademii. Nabízí individuální a skupinové tréninky, stejně tak organizuje pobytové a příměstské kempy pro děti. Je součástí týmu sparťanských legend, s nímž v létě kočuje po Česku. Občas vypomáhá v kavárně své přítelkyně, jak uvedl v rozhovoru pro Sparta Unlimited. Dřív fungoval v pozici marketingového ředitele futsalové Sparty, vyzkoušel si také práci trenéra gólmanů v Jihlavě nebo Mladé Boleslavi.

Michal Horňák

obránce, 55 let

Sparta

Z desetinásobného vítěze ligy se stal trenér. Naposledy pracoval před rokem jako asistent Petra Rady v Dukle, s níž nakonec oslavil záchranu v nejvyšší české soutěži. Zároveň fungoval ve stejné pozici u národního týmu do jednadvaceti let po boku Jana Suchopárka. Loni v červnu se zúčastnil EURO na Slovensku. Následně na obou místech skončil. V minulosti vedl Spartu, kde zaskakoval rovněž u áčka, nebo Viktorii Žižkov.

Patrice Abanda

obránce, 47 let

Sparta

Do Sparty přišel stoper s velkou pompou v roce 2000 jako čerstvý olympijský vítěz s Kamerunem, nakonec za ni však odkopal jen jedenáct ligových utkání. V nejvyšší soutěži si vyzkoušel ještě dresy Drnovic a Teplic, ale za pět let zvládl celkem pouze třiatřicet startů. Čekal se rozhodně větší průlom. Poté odešel do Albánie, kde skončil v roce 2007, jeho další osud je zamlžený.

Jiří Novotný

obránce, 55 let

Sparta

Elegán a utlimátní sparťanská legenda, vždyť oslavil celkem čtrnáct mistrovských titulů. I při posledním silvestrovském derby se ukázal ve fantastické formě. Neustále se udržuje, ve volném čase si zahraje hokej a v dnešní době tolik oblíbený padel. Fotbal kope na velkém hřišti za TJ Sokol Jeneč v deváté lize. O dvě patra výš koučuje Modřany, s nimiž aktuálně bojuje o postup. Během trenérské kariéry nakouknul do první ligy, kde spolupracoval s Františkem Strakou v Českých Budějovicích. Nyní pracuje pro agenturu ISM, věnoval se také obchodu s vínem.

Vladimír Labant

obránce, 51 let

Sparta

Elegán na levé straně obrany bral se Spartou čtyři tituly, pamětníci si však bohužel okamžitě vybaví, jak se srazil při derby v Edenu se spoluhráčem Petrem Gabrielem, a ošklivě si zlomil nohu. Po skončení kariéry se věnuje v Žilině mládežnickým týmům, funguje jako dovednostní trenér. Pikanterie? Během pandemie v roce 2020 pracoval u pásu v potravinářské firmě Jozefa Antošíka, majitele Žiliny. „Ve fabrice vypadávají lidi, protože musí být doma s dětmi. Mně a dalším kolegům trenérům nedělá problém za ně zaskočit,“ komentoval to tehdy.

Martin Hašek

záložník, 56 let

Sparta

Říká se o něm, že je fotbalovým synem trenéra Jaroslava Hřebíka, názory totiž mají velmi podobné. A také jdou často proti proudu. Kvůli tomu Martin Hašek, který vedl Spartu, Pardubice, Bohemians či Zbrojovku, na čas vypadl z místního prostředí, věnoval se rodinné školce. Před rokem přijal nabídku nového majitele Dukly Matěje Turka a stal se sportovním ředitelem klubu z Julisky. Aktuálně bojuje o ligovou záchranu.

Jiří Jarošík

záložník, 48 let

Sparta

Během hráčské kariéry nastřádal tituly v Česku, Rusku, Anglii i Skotsku. Druhá země mu přirostla k srdci, založil v ní rodinu, vrátil se do ní jako kouč. Po kariéře se totiž vrhnul na trenérskou dráhu, jako hlavní působil v Teplicích, v Celje, jako asistent v Liberci či Ružomberoku. Už během války na Ukrajině se však vydal do Ruska, vedl Orenburg, naposledy se mihl jako asistent ve druhé kazachstánské lize, u týmu Karagandy.

Radek Slončík

záložník, 52 let

Sparta

Skvělý střední záložník, jehož ničila zranění kolene, ale ve Spartě také rozporuplný vztah s trenérem Jaroslavem Hřebíkem, se dlouhodobě věnuje mládežnickému fotbalu. Nyní je asistentem trenéra u reprezentace U18 Pavla Drska, s týmem byl i na nedávném mistrovství světa v Kataru U17. Dřív působil jako sportovní ředitel akademie Baníku, dnes v klubu dělá dovednostního trenéra.

Václav Koloušek

záložník, 49 let

Sparta

Tvůrce hry, ale také složitý borec do kabiny, prorazil v Liberci, odkud ho Sparta vykoupila v roce 2004 za 19 milionů. Zahrál si také v Itálii, Slavii, vyhrabal se z akutní leukémie. Nyní chodí kopat za veterány Sparty, za bohdanečský tým Garda, který jezdí na turnaje po Evropě. Pro tn.cz uvedl, že pracuje mimo fotbal, v jedné rodinné firmě a je spokojený.

Josef Obajdin

útočník, 55 let

Sparta

Držitel šesti mistrovských titulů se Spartou (zahrál si ligu také v Liberci a Bohemians) pracuje jako řidič ve firmě, která testuje auta pro mladoboleslavskou Škodu. Po týdnu střídá denní a noční provoz. „Je to sice fyzicky náročné, protože když mám denní, vstávám v půl páté ráno a domů se vracím v půl páté odpoledne, ale baví mě to,“ líčil před časem v rozhovoru pro sport.cz. Zároveň chodí na výpomoc do populární liberecké hospody Labský zámek, kde myje sklenice.

Pavel Novotný

záložník, 52 let

Sparta

Vicemistr Evropy z roku 1996 (na šampionátu nastoupil v semifinále proti Francii) si zahrál také za Slavii a Bundesligu za Wolfsburg. Kariéru ukončil v Xaverově v roce 2006, poté se vrhnul do mládežnického fotbalu. Pohybuje se zejména ve strukturách Bohemians. Živil se také jako noční vrátný. „Ale nebojte, nejsem žádný chudák. Nenechal jsem peníze ležet v bance, tam by ztratily hodnotu, investoval jsem do nemovitostí. Mám garáže, byty, bavím se životem,” popsal v rozhovoru pro iDnes.

Marek Kincl

útočník, 52 let

Sparta

Je fotbalovým unikátem. Jako jediný hráč vstřelil branku ve všech oficiálních mistrovských soutěžích od nejnižší IV. třídy až po nejvyšší soutěž a český fotbalový pohár, a to v rozmezí let 1992–2019. Nejslavnější trefa? Do sítě Lazia Řím v třetí minutě nastaveného času, která zajistila postup Sparty do vyřazovací fáze Ligy mistrů. Oproti bývalým spoluhráčům se stáhl z fotbalového prostředí, sice hrává za starou gardu Sparty, ale živí se v úplně jiném oboru – je správcem jedné z genetických laboratoří.

Lazzaro Liuni

útočník, 51 let

Sparta

Stále je v kontaktu s Pavlem Čapkem, spoluhráčem z Liberce, který dnes působí ve Slovanu jako mládežnický trenér, a také s rodinou agenta Pavla Zíky, který ho do středu Evropy přivedl. Česko Argentinci totiž přirostlo k srdci, tady se ukázal, nakonec kopal i za velké kluby ve své zemi – Tigres a Estudiantes. Nyní se věnuje klubu z města Lobos ležícího sto kilometrů od Buenos Aires. Je tady sportovní ředitel, ale pomáhá také s organizací dalších sportovních soutěží.

Radim Holub

útočník, 50 let

Sparta

Šikovný útočník přezdívaný Emil podle slavného cestovatele z východních Čech, odkud fotbalista rovněž pochází, v památném zápase poslal Spartu do vedení 4:3. Vždy udivoval šikovností, mazaností, mírně ho brzdil až flegmatický přístup. Po kariéře trénoval, několikrát se přiznal k zálibě v hraní, dnes občas nastoupí za hradeckou starou gardu. Už léta pracuje pro chrudimskou firmu Ekomonitor. „Pracuju jako vzorkař. Je to firma pracující v oboru ekologie. Berou se vzorky zemin, vody, vzduchu, pevných materiálů. Každý den jezdím někam jinam po celé republice, takže je to pestré a baví mě to. Odeberu vzorky a vezu je k nám na firmu do laboratoře,“ řekl v rozhovoru pro Deník.

Radek Černý

gólman, 52 let

Slavia

Někdejší brankář Tottenhamu skončil kariéru v roce 2014 a plynule přešel k trenérské profesi. Ve Slavii, jejímž je odchovancem, se zpočátku staral o gólmany U19 a dorostu. Ovšem od roku 2016 je součástí kabiny A-týmu. V trenérské profesi získal pět titulů, nyní může přidat šestý. V branži si vybudoval silné renomé, patří mezi špičkové brankářské kouče. I proto je trvalou součástí realizačního týmu u reprezentace.

Jan Suchopárek

obránce, 56 let

Slavia

Poté, co minulý rok úspěšně dovedl reprezentaci U21 na evropský šampionát na Slovensku, se jeho cesta u jednadvacítky naplnila. Vypadalo to, že si dá od trénování pauzu. Opravdu dal, ale jen na chviličku. V prosinci mu zavolal Miroslav Koubek s nabídkou na pozici prvního asistenta u reprezentace. Přijal ji, a od prosince 2025 se oficiálně přesunul k A-týmu. Národ věří, že bude důležitou součástí realizačního týmu, který Česko po dvaceti letech dovede k postupu na mistrovství světa. První barážový zápas s Irskem se hraje 26. března. 

Martin Müller

obránce, 55 let

Slavia

Obránce řečený Gerd, podle slavného německého kanonýra, hrával první ligu v Chebu, Drnovicích, v Blšanech, Plzni, Příbrami a samozřejmě ve Slavii. A také si odskočil do japonského Visselu Kóbe. Byl spolehlivým hráčem, co nikdy extra nevyčníval. Občas si fotbal ještě zahraje, je členem Real Top Praha, týmu známých osobností ze sportovního i uměleckého světa.

Goran Sankovič

obránce, † 42 let

Slavia

Sympatický obránce, který za Slavii nastupoval v jediné sezoně, v níž odehrál jednadvacet zápasů, v roce 2022 zemřel. V pouhých dvaačtyřiceti letech… Slovinská média tehdy v červnu informovala o tom, že Sankovič byl pohřešovaný od pátečního rána. Později vydala police zprávu, že našla jeho tělo. Organizoval letní a zimní přípravu sportovních oddílů, působil i jako fotbalový agent. V sezoně 2006/07 byl sportovním ředitelem fotbalového klubu Publikum Celje.

Lukáš Došek

obránce, 47 let

Slavia

V minulosti s bratrem Tomášem provozovali fitness centrum v Praze, teď bývalý neústupný obránce pracuje na Letišti Václava Havla u odbavování cestujících. „Potkal jsem i fotbalisty,“ vyprávěl v rozhovoru pro server aktualne.cz. „Přes léto je práce nejvíc. Měl jsem zrovna čtyři směny od pěti od rána, vstával jsem ve 3:30.“ Před pandemií pracoval u kamaráda na hotelu. Stále se objevuje v zápasech staré gardy Slavie.

Ivo Ulich

záložník, 51 let

Slavia

Je majoritním vlastníkem českého výrobce klik M&T 1997 a předsedou dozorčí rady. Jde o velmi úspěšnou firmu, která expandovala do zahraničí. Společnost vybavuje moderní novostavby a administrativní komplexy významných firem. Bývalý extrémně nadaný záložník se v prosinci stal spolumajitelem FC Hradec Králové. O klub usiloval dlouhých osm let. Je místopředsedou představenstva.

Richard Dostálek

záložník, 51 let

Slavia

Krátce po skončení kariéry se stal sportovním ředitelem Zbrojovky Brno, ale vždycky inklinoval k trénování. Začal v Líšni, pokračoval ve Vyškově, aby svoje zkušenosti předával mladým fotbalistům ve Zbrojovce. Postupem času se propracoval k trénování A-týmu, ovšem s nikterak valnými úspěchy. V posledních letech byl asistentem Jana Kameníka ve Vyškově a prvoligovém Slovácku. Na podzim však byl celý realizační tým odvolán. Nyní je bez angažmá.

Adam Petrouš

záložník, 48 let

Slavia

Další ze slávistických odchovanců, olympionik ze Sydney, má v poslední době obrovské problémy. Čelí vážným obviněním z podvodů s pražskými byty. On má být hlavní postavou celé kauzy. „Alespoň to tvrdí muž, kterého Petrouš údajně podvedl. Jeho jméno se objevilo také v udáních, které má k dispozici magistrátní firma Trade Centre Praha, jež spravuje luxusní byty v centru metropole. Petrouš měl nabízet pronájmy bytů s možností pozdějšího odkupu za rozumnou cenu, druhou část ale nemohl splnit.“ Takhle situaci popsal v minulém roce server novinky.cz. Údajně se potýká s vysokými dluhy. Od roku 2021 je v úpadku.

Lumír Sedláček

záložník, 47 let

Slavia

V roce 2021 skončil v Opavě, nikoliv v dobrém. Pracovní poměr mu byl ukončen pro nadbytečnost. Bývalý šikovný záložník se bránil u soudu. Klub výpověď před zahájením jednání odvolal. Tímto krokem uznal, že svého zaměstnance propustil neoprávněně. Nyní ve slezském klubu, s ambicemi na postup do první ligy, trénuje děti. Zároveň je správcem víceúčelové městské haly, kde hrají své zápasy basketbalisté Opavy.

Luděk Zelenka

útočník, 52 let

Slavia

Je stálým expertem a spolukomentátorem České televize. Objevuje se také v zábavné fotbalové show Tiki-Taka. Společně s Petrem Švancarou obráží republiku s talkshow. V Českém Dubu pořádá populární fotbalové kempy, provozuje tamní sportovní areál. Fotbal hrává za Real Top Praha, kde po boku celebrit pomáhá dobré věci. V roce 2024 skončil na pozici generálního manažera reprezentace malého fotbalu.

Pavel Kuka

útočník, 57 let

Slavia

Je minoritním vlastníkem manažerské agentury International Sport Management (ISM) a zároveň jejím sportovním ředitelem. Stará se o vybrané fotbalové klienty z Česka, například Tomáše Součka, Adama Hložka, nebo Adama Karabce. Celkem má agentura pod sebou desítky hráčů. V tvrdém nekompromisním prostředí si Kuka udržel pověst inteligentního slušného chlapa s výraznými kontakty na německé kluby.

