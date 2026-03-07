Slovácko (sa) nenudí! „Bolka“ odpadla, ale má bod. Infarktový zápas, ulevil si Majer
Úchvatný finiš fotbalistů Slovácka! Skuhravého svěřenci se do toho v posledních dvaceti minutách obuli, dusili Mladou Boleslav před její bránou. Vyrovnali na 2:2 a ještě mohli přidat dalších pět gólů. Klidně šest, sedm. Hosté se vydali v týdnu v MOL Cupu proti Spartě, nohy jim ztěžkly a bod musí brát jako výhru, byť dlouho byli lepší. „Infarktový zápas. V závěru jsem se nemohl na nikoho dořvat. Únava byla znát hlavně na obranné trojce,“ všímal si kouč hostů Aleš Majer. „Slovácko šlo na jaře nahoru.“
Důležitý zápas o únik z barážové příčky nenudil. Naopak, byl extrémně zábavný, plný gólů, šancí, skvělých individuálních výkonů. V dresu Slovácka válel dvoubrankový Patrik Blahút, perfektně vstoupili do hry náhradníci Ouanda, Krmenčík či Marinelli. I díky nim domácí dohnali manko a sahali po plném zisku. Nebýt několika zákroků brankáře Jiřího Flodera, měli by ho. „To, co jsme předvedli v posledních dvaceti minutách je asi to, co bych si od svého mužstva představoval,“ prohlásil trenér Roman Skuhravý.
„Bolku“ táhl výtečný křídelník Solomon John. Než mu došly síly, zapsal parádní gól a podílel se i na Kozlově hezké trefě po rozehrané standardce. K tomu neproměnil sólo, když napálil vyběhnutého gólmana Heču. „Konečně byl produktivní,“ ulevil si trenér Majer. Čtyřiadvacetiletý Nigerijec skóroval počtvrté v ročníku. Jenže předtím se trefil v půlce srpna, kdy dal hattrick Hradci Králové. Od té doby byl na nule, i proto ke konci podzimu vypadl ze základu.
Velmi dobře zahráli také Michal Ševčík či Ondřej Karafiát. Oba týmy ukázaly, že patří na jaře výš, než ukazuje současná tabulka. V ní se stále promítá nepovedený podzim na obou tradičních prvoligových adresách.
Skuhravý: Tento fotbal miluju
Slovácko se nakoplo díky rychlé akci Ndubuisiho se zakončujícím Blahútem, ale právě střídání zraněného nahrávače jako by Skuhravého soubor „nevydýchal“. Střední pasáž bitvy patřila jednoznačně protivníkovi, který lehce pronikal do domácí defenzivy. Jenže dobře chytal nejen Floder, ale také Milan Heča.
Za remízu byli nakonec vděční spíš Středočeši. „Už jsme se modlili, abychom udrželi bod. Po vystřídání jsem se trošku klepal,“ přiznal po hektickém závěru záložník Kozel, jenž vložil nohu do Hybšovy přihrávky a zaznamenal první gól v nejvyšší soutěži.
Poprvé mezi elitou dal v jednom utkání dvě branky slovenský křídelník Patrik Blahút, jenž vyrovnal na zadní tyči střelou po zemi po Marinneliho přízemním centru. „Každej chvilku tahal pilku a my jsme byli režiséři v obou šestnáctkách. Šanci jsme si vypracovávali a sami jsme je soupeři i nabízeli,“ vystihl Skuhravý, jenž s protějškem Majerem spolupracoval v Dukle Praha.
„Tento fotbal miluju a chci vyhrávat. A nesnížím se k tomu, abych zakázal mužstvu hrát. Základem je herní odvaha. Fotbal je pro mě pořád hra. A dneska jsem tu hru viděl,“ dodal.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|24
|13
|6
|5
|31:23
|45
|4
Plzeň
|24
|12
|6
|6
|42:31
|42
|5
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|6
Olomouc
|24
|10
|6
|8
|24:22
|36
|7
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|8
Karviná
|24
|10
|2
|12
|35:40
|32
|9
Zlín
|24
|8
|7
|9
|29:29
|31
|10
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|11
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|25
|5
|9
|11
|34:49
|24
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|25
|2
|10
|13
|14:36
|16
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu