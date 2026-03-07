Válka v Ďolíčku. Fotbal hrát nešlo. Kováč: Kvalita týmů se zvedla, ale trávníky…
Velké téma českého fotbalu posledních dní. Kvalita trávníků často není dostatečná a fotbal trpí. Přesně to bylo k vidění i v utkání Bohemians s Libercem, který přinesl dvě červené karty, ale kolonka střelců zůstala po remíze 0:0 prázdná. „Tam nebyl fotbal, byla to válka,“ začal hodnocení zklamaný obránce hostů Petr Hodouš. Velkou příčinu vidí trenér Radoslav Kováč právě ve špatném stavu hrací plochy.
Hodně soubojů a dlouhých nákopů. Bojovnost na obou stranách byla vidět, ale fotbalové kvality fanoušci v Ďolíčku příliš neviděli. Hlavním viníkem byl jednoznačně nerovný terén. „Skákalo to a fotbal na tom hrát nešlo. My jsme to věděli a šli jsme prostě do války,“ přikývl Hodouš na dotaz ohledně hrací plochy.
„Když vidím ty hřiště… Hráče tlačíte do rozehrávky a výstavby hry, ale já se pak nikomu nedivím, že to hraje jednoduše. Nikdo nechce být za blbce a několikrát byly na obou stranách komické situace a nepříjemné momenty,“ začal sám od sebe kouč domácích Jaroslav Veselý.
I když šance na obou stranách by se našly. V prvním poločase hrozili Bohemians, ale Ristovski, Havel, Matoušek ani Smrž slabými pokusy brankáče nemohli překonat.
Na druhé straně pak v největších šancích vůbec netrefili branku Mašek a po změně stran Mahmič. A když už Petr Hodouš zakončil dokonale, sebral mu radost 13centimetrový ofsajd. „Šlo to proti nám,“ kroutil hlavou trenér Radoslav Kováč.
Později se také zastavil u horšího terénu. „Jednoznačně by se na tom mělo zapracovat. Skoro celý leden jsme ve Španělsku ladili principy a detaily, jak bychom chtěli hrát, ale teď se to nedá vůbec aplikovat. Chceme rozehrávat odzadu, ale bohužel je to tak, jak to je,“ řekl zklamaně.
Právě jeho zaměstnavatel je v tomto směru aktivní a v týdnu vydal prohlášení o návrhu na zlepšení hracích ploch v Česku, ve kterém zmiňuje možnost společného tendru na hybridní trávníky. „Nejen nám, ale i celé řadě dalších ligových klubů, by společný postup výrazně pomohl k realizaci investic v co nejkratším čase a za co nejlepších podmínek,“ stojí mimo jiné v dopisu majitele klubu Ondřeje Kanii pro ředitele LFA Tomáše Bártu.
„Jsem rád, že náš majitel je v tomto aktivní. Kvalita týmů se zvedla, ale bohužel to není vidět, protože trávníky vypadají, jak vypadají,“ dodal Kováč.
Návrh Slovanu pak ocenil i kouč Bohemians. „Dává to smysl. Mohla by se snížit cena, ale to je spíš věc funkcionářů a ne moje,“ prohodil jeho protějšek Veselý. „V zahraničí to umí, je to o technologiích a finančních vstupech,“ doplnil trenér „klokanů“.
K rychlé výměně trávníku po náročném programu sáhla Olomouc, kde nový pažit pokládají v krátké pauze mezi zápasy. „To bych byl nadšený. Tleskal bych nohama,“ pousmál se Veselý na otázku, zda je něco podobného možné i v Bohemians.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|25
|13
|6
|6
|32:25
|45
|4
Plzeň
|24
|12
|6
|6
|42:31
|42
|5
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|6
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|7
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|8
Karviná
|24
|10
|2
|12
|35:40
|32
|9
Zlín
|24
|8
|7
|9
|29:29
|31
|10
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|11
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|25
|5
|9
|11
|34:49
|24
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|25
|2
|10
|13
|14:36
|16
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu