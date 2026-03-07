Předplatné

Válka v Ďolíčku. Fotbal hrát nešlo. Kováč: Kvalita týmů se zvedla, ale trávníky…

SESTŘIH: Bohemians - Liberec 0:0. Zrušený gól Slovanu, nedohráli Matoušek ani Soliu
Trenér Liberce Radoslav Kováč
Trenér Bohemians Jaroslav Veselý se dal na modlení
Fotbalisté Bohemians přivítali v Ďolíčku Liberec
Afolabi Soliu se diví svému vyloučení proti Bohemians
Tomáš Frühwald z Bohemians si připisuje úspěšný zákrok
Liberecký brankář Tomáš Koubek
Petr Fantyš
Chance Liga
Velké téma českého fotbalu posledních dní. Kvalita trávníků často není dostatečná a fotbal trpí. Přesně to bylo k vidění i v utkání Bohemians s Libercem, který přinesl dvě červené karty, ale kolonka střelců zůstala po remíze 0:0 prázdná. „Tam nebyl fotbal, byla to válka,“ začal hodnocení zklamaný obránce hostů Petr Hodouš. Velkou příčinu vidí trenér Radoslav Kováč právě ve špatném stavu hrací plochy.

Hodně soubojů a dlouhých nákopů. Bojovnost na obou stranách byla vidět, ale fotbalové kvality fanoušci v Ďolíčku příliš neviděli. Hlavním viníkem byl jednoznačně nerovný terén. „Skákalo to a fotbal na tom hrát nešlo. My jsme to věděli a šli jsme prostě do války,“ přikývl Hodouš na dotaz ohledně hrací plochy.

„Když vidím ty hřiště… Hráče tlačíte do rozehrávky a výstavby hry, ale já se pak nikomu nedivím, že to hraje jednoduše. Nikdo nechce být za blbce a několikrát byly na obou stranách komické situace a nepříjemné momenty,“ začal sám od sebe kouč domácích Jaroslav Veselý.

I když šance na obou stranách by se našly. V prvním poločase hrozili Bohemians, ale Ristovski, Havel, Matoušek ani Smrž slabými pokusy brankáče nemohli překonat.

Na druhé straně pak v největších šancích vůbec netrefili branku Mašek a po změně stran Mahmič. A když už Petr Hodouš zakončil dokonale, sebral mu radost 13centimetrový ofsajd. „Šlo to proti nám,“ kroutil hlavou trenér Radoslav Kováč.

Později se také zastavil u horšího terénu. „Jednoznačně by se na tom mělo zapracovat. Skoro celý leden jsme ve Španělsku ladili principy a detaily, jak bychom chtěli hrát, ale teď se to nedá vůbec aplikovat. Chceme rozehrávat odzadu, ale bohužel je to tak, jak to je,“ řekl zklamaně.

Právě jeho zaměstnavatel je v tomto směru aktivní a v týdnu vydal prohlášení o návrhu na zlepšení hracích ploch v Česku, ve kterém zmiňuje možnost společného tendru na hybridní trávníky. „Nejen nám, ale i celé řadě dalších ligových klubů, by společný postup výrazně pomohl k realizaci investic v co nejkratším čase a za co nejlepších podmínek,“ stojí mimo jiné v dopisu majitele klubu Ondřeje Kanii pro ředitele LFA Tomáše Bártu.

„Jsem rád, že náš majitel je v tomto aktivní. Kvalita týmů se zvedla, ale bohužel to není vidět, protože trávníky vypadají, jak vypadají,“ dodal Kováč.

Návrh Slovanu pak ocenil i kouč Bohemians. „Dává to smysl. Mohla by se snížit cena, ale to je spíš věc funkcionářů a ne moje,“ prohodil jeho protějšek Veselý. „V zahraničí to umí, je to o technologiích a finančních vstupech,“ doplnil trenér „klokanů“.

K rychlé výměně trávníku po náročném programu sáhla Olomouc, kde nový pažit pokládají v krátké pauze mezi zápasy. „To bych byl nadšený. Tleskal bych nohama,“ pousmál se Veselý na otázku, zda je něco podobného možné i v Bohemians.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta24156348:2551
3Jablonec25136632:2545
4Plzeň24126642:3142
5Olomouc25116826:2339
6Liberec25108737:2438
7Hr. Králové2497834:2934
8Karviná241021235:4032
9Zlín2487929:2931
10Teplice25691024:3027
11Bohemians25761220:3027
12Pardubice24681029:4126
13Ml. Boleslav25591134:4924
14Slovácko25581220:3123
15Baník24471318:3319
16Dukla252101314:3616
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
