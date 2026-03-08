Haraslín znovu jako náhradník? Zbytečný risk. Není to jen o něm, tvrdí Priske. Jenže...
V posledních dvou a půl letech byla tři pražská derby, do kterých zasáhl jako náhradník. Pokud Sparta udělá stejný tah s Lukášem Haraslínem i pro nedělní hit Chance Ligy na hřišti Slavie, půjde o složitě pochopitelný risk. Na slovenském fotbalistovi je totiž na jaře závislá. „Uhlídat Haraslína je určitě největší úkol Slavie,“ řekl David Kobylík, expert deníku Sport a webu iSport. Jaké se nabízejí možnosti?
Aby sparťanská hrozba opadla, je potřeba otupit levý hrot ofenzivního trojzubce. Lukáš Haraslín, kapitán týmu, vstoupil do jarní části sezony dost možná v nejlepší formě, v jaké se prezentoval od příchodu z Itálie v srpnu 2021, tedy za posledních pět a půl let.
V šesti dosavadních zápasech vstřelil šest branek (z toho dvě penalty), k tomu přihodil jednu asistenci. Podílel se tak na polovině gólů celého týmu. Jakmile vypadl z tempa a ztratil silnou pozici na hřišti, Sparta se směrem do útoku soužila. Nevěděla si rady, klesala jí hodnota očekávaných gólů. „Není pochyb, že Šulo je top hráč. Má kvalitu a zkušenosti, samozřejmě je výborný, ale není to jen o něm,“ namítl trenér Brian Priske.
Jenže ve šlágru proti Plzni (0:0) se o 29letého hráče spolehlivě postarala dvojice Amar Memič s Adamem Kadlecem a za zhruba 74 minut na hřišti vyprodukoval jedinou střelu. „Pak potřebujeme, aby zahráli další. Od každého potřebujeme víc,“ přiznal Priske.
To se momentálně tolik nedaří. Haraslín naskočil do hry v úterním čtvrtfinále MOL Cupu proti Mladé Boleslavi až v 77. minutě, přesto zaznamenal dvě největší (a téměř ojedinělé) šance letenského celku. „Měl jsem radost, že nehraje. Myslím, že ofenziva Sparty je bez něj trochu slabší,“ řekl otevřeně trenér Aleš Majer. Jeho tým nakonec postoupil přes favorita po penaltách.
Jakmile Haraslín vkročil na trávník, přišla od boleslavského realizačního týmu reakce. Bránění nejlepšího střelce sparťanů dostal na starost Dominik Kostka. „Na unaveného Filipa Matouška se mu hrálo líp, potřebovali jsme na něj nasadit čerstvého hráče. A stejně se dostal ke dvěma dobrým střelám. Je to vynikající hráč,“ prohodil Majer.
Jak přibrzdit hvězdu?
Potvrdil tak, že Haraslín je persona, která vyžaduje speciální přístup. Stejně tomu bude při derby v Edenu. V kariéře slovenský reprezentant absolvoval třináct ligových duelů proti Slavii, k tomu přidal další dva v domácím poháru. V nich vstřelil čtyři branky, což je – ne úplně překvapivě – nejvíc ze všech hráčů současného kádru Sparty. Mimochodem, častěji se gólově prosadil pouze proti Jablonci (zaznamenal pět zásahů v osmi soutěžních utkáních).
„Slavia se bude Haraslínovi samozřejmě důkladně věnovat, ale nemyslím si, že na něj bude hrát osobní obranu podobně jako Plzeň, která na něj nasadila Kadlece,“ zamyslel se David Kobylík, mistr Evropy hráčů do 21 let.
Haraslín se na jaře postupně trefil do sítě pražské Dukly (3:0), Zlína (3:0), Hradce Králové (2:0) a ostravského Baníku (5:2). Všechny zmíněné týmy hrají ve formaci se třemi stopery. Ubránila ho až Plzeň, která preferuje klasickou čtyřku vzadu. Ano, může jít o náhodu, ale taky o náznak toho, jak slovenského reprezentanta přibrzdit.
Slavia rovněž využívá tři střední obránce. Na Haraslínovu stranu nejspíš připadne dvojice Tomáš Holeš a záložník Samuel Isife. Zejména druhý z nich bude nejspíš hodně v pohotovosti. „Musí ho co nejrychleji dobrým návratem a pohybem zavřít. Když se Haraslín dostane na balon před vápnem, bude už složitě bránitelný,“ poznamenal Kobylík.
Při zápasech Sparty se totiž opakovaně děje, že Haraslín roztáhne hru až k postranní čáře. Vypadá, že nemá absolutně zájem o hru. Může si to dovolit i díky tomu, že krajní hráč Matěj Ryneš (i on se dostal do dobré formy) se stáhne víc do středu pole. Následně na něj buď právě Ryneš, nebo levonohý stoper Jaroslav Zelený směřuje balon.
„Často se zdá, že těžiště hry je úplně jinde a Haraslín hraje spícího na lajně. Schválně. Ví, proč to dělá,“ vyprávěl Kobylík, expert a bývalý hráč olomoucké Sigmy. „Jediný úkol dalších hráčů Sparty je dostat na něj míč ve chvíli, kdy si odskočí do strany. Na tohle si Slavia musí dát pozor, aby nevyplaval osamocený v nebezpečném prostoru,“ zdůraznil.
Pak už hraje klíčovou roli Haraslínova individuální kvalita. „Chystá se na to těžko,“ komentoval trefně Majer. Poradí si s ním Slavia?
Haraslín proti Slavii v Chance Lize
Statistika
Hodnota
Zápasy
13
V základní sestavě
9
Střídaný
8
Střídající
4
Odehrané minuty/průměr na zápas
698/53,7
Góly/průměr na zápas
4/0,31
Asistence/průměr na zápas
2/0,15
Zahrávané penalty/úspěšné
1/1
Žluté karty
3
Červené karty
1
Zdroj: Wyscout
