Dvougólová opora Slovácka Blahút: Už nejsme fackovací panák. Kouč? Je to pod ním náročné
Poprvé dal v Chance Lize dva góly v jednom zápase. A kdyby Ondřej Karafiát ve druhé půli nevykopl míč, směřující z jeho kopačky do brány, mohl slovenský křídelník Patrik Blahút (28) slavit proti Mladé Boleslavi (2:2) nezapomenutelný hattrick. Fotbalisté Slovácka znovu neprohráli a potvrdili výkonnostní progres pod trenérem Romanem Skuhravým.
Cítili jste, že soupeř už v závěru nestíhá a má po poháru se Spartou těžké nohy?
„To ano, ale hluché pasáže v utkání stály hodně sil i nás. To je škoda. Bylo to nahoru dolů. Když ale budeme hrát naši hru, budeme dobří a budeme dávat góly.“
Co říkáte na divoký zápas?
„Dali jsme po pěkné akci brzy gól, ale paradoxně nám ublížil. Trošku jsme z toho vypadli, dělali jsme chyby v rozehrávce a Boleslav má kvalitní přechody. Za stavu 1:2 jsme ukázali, že když to z nás spadne, začneme hrát náš fotbal. Už jsme to byli my. Dokázali jsme vyrovnat, měli jsme kopu dalších šancí. Ale po tom průběhu je asi remíza zasloužená.“
Stačí vám vyhnout se poslednímu místu anebo i barážovým příčkám?
„Jednoznačně se chceme vyhnout i baráži. Myslím, že jsme se zlepšili a máme na to.“
Kouče Romana Skuhravého znáte už se společného působení na Slovensku. Změnil se od štace v Podbrezové?
„Trenér se vůbec nezměnil. Je to pod ním náročné, ale přináší to výsledky. Od doby, co přišel, jsme se extrémně zvedli, Do té chvíle jsme byli fackovací panák soutěže. V týmu je dobrá pracovní morálka, všichni makáme. Odráží se to i na výsledcích.“
Cítíte se na hřišti lépe i vy?
„Samozřejmě. Předtím jsem celý zápas běhal bez balonu, teď jsem byl na míči snad milionkrát. Je to změna. Hraje se líp nejen mně, ale myslím, že i ostatním spoluhráčům. V koncovce jsem dvakrát zachoval klid. O tom to je.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|25
|13
|6
|6
|32:25
|45
|4
Plzeň
|24
|12
|6
|6
|42:31
|42
|5
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|6
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|7
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|8
Karviná
|24
|10
|2
|12
|35:40
|32
|9
Zlín
|24
|8
|7
|9
|29:29
|31
|10
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|11
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|25
|5
|9
|11
|34:49
|24
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|25
|2
|10
|13
|14:36
|16
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu