Dvougólová opora Slovácka Blahút: Už nejsme fackovací panák. Kouč? Je to pod ním náročné

SESTŘIH: Slovácko - Mladá Boleslav 2:2. Přestřelka! Zářil dvougólový Blahút
Patrik Blahút ze Slovácka
Marek Havlík ze Slovácka drží míč před Christophem Kabongem z Mladé Boleslavi
Hráči Slovácka se radují z gólu
Alan Marinelli ze Slovácka se raduje z gólu
Daniel Tetour snížil na 1:2 proti Bohemians
Trenér Slovácka Roman Skuhravý po remíze s Baníkem chválil debutanty či Krmenčíka
Michal Koštuřík
Chance Liga
Poprvé dal v Chance Lize dva góly v jednom zápase. A kdyby Ondřej Karafiát ve druhé půli nevykopl míč, směřující z jeho kopačky do brány, mohl slovenský křídelník Patrik Blahút (28) slavit proti Mladé Boleslavi (2:2) nezapomenutelný hattrick. Fotbalisté Slovácka znovu neprohráli a potvrdili výkonnostní progres pod trenérem Romanem Skuhravým.

Cítili jste, že soupeř už v závěru nestíhá a má po poháru se Spartou těžké nohy?
„To ano, ale hluché pasáže v utkání stály hodně sil i nás. To je škoda. Bylo to nahoru dolů. Když ale budeme hrát naši hru, budeme dobří a budeme dávat góly.“

Co říkáte na divoký zápas?
„Dali jsme po pěkné akci brzy gól, ale paradoxně nám ublížil. Trošku jsme z toho vypadli, dělali jsme chyby v rozehrávce a Boleslav má kvalitní přechody. Za stavu 1:2 jsme ukázali, že když to z nás spadne, začneme hrát náš fotbal. Už jsme to byli my. Dokázali jsme vyrovnat, měli jsme kopu dalších šancí. Ale po tom průběhu je asi remíza zasloužená.“

Stačí vám vyhnout se poslednímu místu anebo i barážovým příčkám?
„Jednoznačně se chceme vyhnout i baráži. Myslím, že jsme se zlepšili a máme na to.“

Kouče Romana Skuhravého znáte už se společného působení na Slovensku. Změnil se od štace v Podbrezové?
„Trenér se vůbec nezměnil. Je to pod ním náročné, ale přináší to výsledky. Od doby, co přišel, jsme se extrémně zvedli, Do té chvíle jsme byli fackovací panák soutěže. V týmu je dobrá pracovní morálka, všichni makáme. Odráží se to i na výsledcích.“

Cítíte se na hřišti lépe i vy?
„Samozřejmě. Předtím jsem celý zápas běhal bez balonu, teď jsem byl na míči snad milionkrát. Je to změna. Hraje se líp nejen mně, ale myslím, že i ostatním spoluhráčům. V koncovce jsem dvakrát zachoval klid. O tom to je.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta24156348:2551
3Jablonec25136632:2545
4Plzeň24126642:3142
5Olomouc25116826:2339
6Liberec25108737:2438
7Hr. Králové2497834:2934
8Karviná241021235:4032
9Zlín2487929:2931
10Teplice25691024:3027
11Bohemians25761220:3027
12Pardubice24681029:4126
13Ml. Boleslav25591134:4924
14Slovácko25581220:3123
15Baník24471318:3319
16Dukla252101314:3616
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

