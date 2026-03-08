Předplatné

Hradec - Plzeň 0:3. Přesvědčivá Viktoria přeskočila Jablonec, domácí srazila chyba Zadražila

Fotbalisté Plzně od vyřazení v Evropské lize schytali dvě tvrdé porážky v Chance Lize i MOL Cupu. V Hradci Králové ale dali na špatnou sérii zapomenout a zvítězili 3:0. Viktoria šla do vedení po gólu Salima Lawala, který využil špatného vyběhnutí brankáře Adama Zadražila. Na začátku druhého poločasu přidal další gól Cheick Souaré a výhru pečetil ranou do šibenice Tomáš Ladra. Nejhezčí moment utkání brankou neskončil. Vladimír Darida vyslal famózní nůžky k tyči, ale Florian Wiegele vytáhl bravurní zákrok. Tým kouče Martina Hyského se dotáhl bodově na Jablonec a je o skóre před ním na třetí příčce, Hradec zůstává sedmý.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta24156348:2551
3Plzeň25136645:3145
4Jablonec25136632:2545
5Olomouc25116826:2339
6Liberec25108737:2438
7Hr. Králové2597934:3234
8Karviná251021336:4232
9Zlín25871031:3531
10Pardubice25781031:4229
11Teplice25691024:3027
12Bohemians25761220:3027
13Ml. Boleslav25591134:4924
14Slovácko25581220:3123
15Baník25571324:3522
16Dukla252101314:3616
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

