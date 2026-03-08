Předplatné

ONLINE: Hradec - Plzeň 0:3. Ladra vymetl šibenici, famózní nůžky Daridy vychytal Wiegele

Spoluhráči gratulují Cheicku Souarému ke gólu
Spoluhráči gratulují Cheicku Souarému ke góluZdroj: ČTK / Josef Vostárek
Salim Lawal potrestal hrubku Adama Zadražila
Salim Lawal potrestal hrubku Adama Zadražila
Salim Lawal utíká Samuelu Dancákovi
Patrik Hrošovský v zápase proti Hradci Králové
Merchas Doski v souboji s Václavem Pilařem
Merchas Doski brání Adama Vlkanovu
Kapitán Hradce Králové Vladimír Darida diskutuje s rozhodčím Karlem Roučkem
9
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (20)

Už tři týdny čekají na západě Čech na výhru. Fotbalisté Plzně navíc od vyřazení v Evropské lize schytali dvě tvrdé porážky v Chance Lize i MOL Cupu. Nepříjemnou bilanci se pokouší zvrátit v Hradci Králové. Východočeši stejně jako Viktorie v týdnu rovněž skončili v domácím poháru, na domácím hřišti mají ovšem velkou šanci trápícího se soupeře obrat. Zlomí tým kouče Martina Hyského rostoucí krizi? ONLINE přenos z utkání 25. kola sledujte od 15:30 na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
03

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta24156348:2551
3Jablonec25136632:2545
4Plzeň24126642:3142
5Olomouc25116826:2339
6Liberec25108737:2438
7Hr. Králové2497834:2934
8Karviná241021235:4032
9Zlín25871031:3531
10Teplice25691024:3027
11Bohemians25761220:3027
12Pardubice24681029:4126
13Ml. Boleslav25591134:4924
14Slovácko25581220:3123
15Baník25571324:3522
16Dukla252101314:3616
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (20)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů