ONLINE: Hradec - Plzeň. S Lawalem na hrotu, hraje i Ladra. Využijí Votroci trápení hostů?
Už tři týdny čekají na západě Čech na výhru. Fotbalisté Plzně navíc od vyřazení v Evropské lize schytali dvě tvrdé porážky v Chance Lize i MOL Cupu. Nepříjemnou bilanci se pokouší zvrátit v Hradci Králové. Východočeši stejně jako Viktorie v týdnu rovněž skončili v domácím poháru, na domácím hřišti mají ovšem velkou šanci trápícího se soupeře obrat. Zlomí tým kouče Martina Hyského rostoucí krizi? ONLINE přenos z utkání 25. kola sledujte od 15:30 na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|25
|13
|6
|6
|32:25
|45
|4
Plzeň
|24
|12
|6
|6
|42:31
|42
|5
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|6
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|7
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|8
Karviná
|24
|10
|2
|12
|35:40
|32
|9
Zlín
|25
|8
|7
|10
|31:35
|31
|10
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|11
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|25
|5
|9
|11
|34:49
|24
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|25
|5
|7
|13
|24:35
|22
|16
Dukla
|25
|2
|10
|13
|14:36
|16
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu