ONLINE: Hradec - Plzeň. S Lawalem na hrotu, hraje i Ladra. Využijí Votroci trápení hostů?

Hráči Plzně se radují z gólu
Hráči Plzně se radují z góluZdroj: ČTK / Chaloupka Miroslav
Daniel Horák slaví branku do sítě Baníku, kterou nakonec odvolal VAR
Gólová radost hráčů Plzně
David Horejš na lavičce fotbalistů Hradce Králové
Cheick Souaré slaví gól
Trenér Plzně Martin Hyský v utkání proti Spartě
Zlomení hráči Hradce Králové po vyřazení z MOL Cupu
Už tři týdny čekají na západě Čech na výhru. Fotbalisté Plzně navíc od vyřazení v Evropské lize schytali dvě tvrdé porážky v Chance Lize i MOL Cupu. Nepříjemnou bilanci se pokouší zvrátit v Hradci Králové. Východočeši stejně jako Viktorie v týdnu rovněž skončili v domácím poháru, na domácím hřišti mají ovšem velkou šanci trápícího se soupeře obrat. Zlomí tým kouče Martina Hyského rostoucí krizi? ONLINE přenos z utkání 25. kola sledujte od 15:30 na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta24156348:2551
3Jablonec25136632:2545
4Plzeň24126642:3142
5Olomouc25116826:2339
6Liberec25108737:2438
7Hr. Králové2497834:2934
8Karviná241021235:4032
9Zlín25871031:3531
10Teplice25691024:3027
11Bohemians25761220:3027
12Pardubice24681029:4126
13Ml. Boleslav25591134:4924
14Slovácko25581220:3123
15Baník25571324:3522
16Dukla252101314:3616
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

