SESTŘIH: Hradec - Plzeň 0:3. Přesvědčivá Viktoria přeskočila Jablonec, krásný gól Ladry

Video placeholder
SESTŘIH: Hradec - Plzeň 0:3. Přesvědčivá Viktoria přeskočila Jablonec, domácí srazila chyba Zadražila • Zdroj: iSport.tv
Spoluhráči gratulují Cheicku Souarému ke gólu
Salim Lawal potrestal hrubku Adama Zadražila
Salim Lawal potrestal hrubku Adama Zadražila
Salim Lawal utíká Samuelu Dancákovi
Patrik Hrošovský v zápase proti Hradci Králové
Merchas Doski v souboji s Václavem Pilařem
Merchas Doski brání Adama Vlkanovu
10
Fotogalerie
Chance Liga
Chance Liga
Fotbalisté Plzně od vyřazení v Evropské lize schytali dvě tvrdé porážky v Chance Lize i MOL Cupu. V Hradci Králové ale dali na špatnou sérii zapomenout a zvítězili 3:0. Viktoria šla do vedení po gólu Salima Lawala, který využil špatného vyběhnutí brankáře Adama Zadražila. Na začátku druhého poločasu přidal další gól Cheick Souaré a výhru pečetil ranou do šibenice Tomáš Ladra. Nejhezčí moment utkání brankou neskončil. Vladimír Darida vyslal famózní nůžky k tyči, ale Florian Wiegele vytáhl bravurní zákrok. Tým kouče Martina Hyského se dotáhl bodově na Jablonec a je o skóre před ním na třetí příčce, Hradec zůstává sedmý.

Plzeň prohrála jediný z posledních 10 ligových zápasů s Hradcem a na jeho půdě bodovala podesáté z minulých 11 utkání nejvyšší soutěže. Východočeši doma našli přemožitele po šesti ligových duelech.

Oba týmy šly do utkání po nevydařených čtvrtfinálových zápasech domácího poháru. Hradec ve středu vypadl po penaltách s Ostravou, Plzeň o den později utrpěla debakl 0:3 v Karviné. Východočeši až na jednu výjimku nastoupili v totožné základní sestavě, trenér Viktorie Hyský provedl dvě změny. Domácím kvůli čtyřem žlutým kartám chyběl kouč Horejš, jehož zastoupil asistent Rolko.

Královéhradecký útočník Mihálik už ve čtvrté minutě prověřil Wiegeleho. Na druhé straně po čtvrthodině Hrošovský zakroutil centr na břevno. V 33. minutě Neto vypálil zpoza vápna a plzeňský brankář vytáhl míč na roh. To už se z hostujícího sektoru fanoušků ozval pokřik „Bojujte za Plzeň".

Viktoria šla nakonec do přestávky s náskokem. Ladra nakopl na polovině hřiště balon, domácí gólman Zadražil neodhadl situaci, zbytečně vyběhl a Lawal v nelehké pozici zamířil do odkryté branky. Nigerijský útočník skóroval v české lize podruhé.

Dvě minuty po přestávce udeřili Západočeši znovu. Višinský z levé strany nacentroval do šestnáctky, Zadražil opět vyběhl, ale Souaré byl u míče dřív a hlavou zvýšil na 2:0. Francouzský hráč se zapsal mezi střelce potřetí v ligové sezoně.

Po hodině hry Horák nacentroval do vápna a bývalý hráč Plzně Darida, který se před pár dny rozhodl pro návrat do české reprezentace, vystřihl výstavní „nůžky". Wiegele se však vytasil s ještě lepším zákrokem.

V 66. minutě se opět radovali hosté. Souaré ještě z úhlu na Zadražila nevyzrál, ale Ladra už dělovkou ano. Také on zaznamenal třetí gól v ročníku nejvyšší soutěže. V 82. minutě Wiegele zastavil přízemní pokus střídajícího Hodka.

Hradec si doma v lize připsal nejvyšší prohru od května 2023, kdy ještě v mladoboleslavském azylu podlehl Liberci 0:4. Plzeň venku zvítězila potřetí z posledních čtyř ligových utkání, v minulých dvou soutěžních zápasech na stadionech soupeřů utrpěla debakl 0:3. Vedle Karviné prohrála stejným poměrem také před týdnem v lize ve Zlíně.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta24156348:2551
3Plzeň25136645:3145
4Jablonec25136632:2545
5Olomouc25116826:2339
6Liberec25108737:2438
7Hr. Králové2597934:3234
8Karviná251021336:4232
9Zlín25871031:3531
10Pardubice25781031:4229
11Teplice25691024:3027
12Bohemians25761220:3027
13Ml. Boleslav25591134:4924
14Slovácko25581220:3123
15Baník25571324:3522
16Dukla252101314:3616
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

