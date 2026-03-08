SESTŘIH: Hradec - Plzeň 0:3. Přesvědčivá Viktoria přeskočila Jablonec, krásný gól Ladry
Fotbalisté Plzně od vyřazení v Evropské lize schytali dvě tvrdé porážky v Chance Lize i MOL Cupu. V Hradci Králové ale dali na špatnou sérii zapomenout a zvítězili 3:0. Viktoria šla do vedení po gólu Salima Lawala, který využil špatného vyběhnutí brankáře Adama Zadražila. Na začátku druhého poločasu přidal další gól Cheick Souaré a výhru pečetil ranou do šibenice Tomáš Ladra. Nejhezčí moment utkání brankou neskončil. Vladimír Darida vyslal famózní nůžky k tyči, ale Florian Wiegele vytáhl bravurní zákrok. Tým kouče Martina Hyského se dotáhl bodově na Jablonec a je o skóre před ním na třetí příčce, Hradec zůstává sedmý.
Plzeň prohrála jediný z posledních 10 ligových zápasů s Hradcem a na jeho půdě bodovala podesáté z minulých 11 utkání nejvyšší soutěže. Východočeši doma našli přemožitele po šesti ligových duelech.
Oba týmy šly do utkání po nevydařených čtvrtfinálových zápasech domácího poháru. Hradec ve středu vypadl po penaltách s Ostravou, Plzeň o den později utrpěla debakl 0:3 v Karviné. Východočeši až na jednu výjimku nastoupili v totožné základní sestavě, trenér Viktorie Hyský provedl dvě změny. Domácím kvůli čtyřem žlutým kartám chyběl kouč Horejš, jehož zastoupil asistent Rolko.
Královéhradecký útočník Mihálik už ve čtvrté minutě prověřil Wiegeleho. Na druhé straně po čtvrthodině Hrošovský zakroutil centr na břevno. V 33. minutě Neto vypálil zpoza vápna a plzeňský brankář vytáhl míč na roh. To už se z hostujícího sektoru fanoušků ozval pokřik „Bojujte za Plzeň".
Viktoria šla nakonec do přestávky s náskokem. Ladra nakopl na polovině hřiště balon, domácí gólman Zadražil neodhadl situaci, zbytečně vyběhl a Lawal v nelehké pozici zamířil do odkryté branky. Nigerijský útočník skóroval v české lize podruhé.
Dvě minuty po přestávce udeřili Západočeši znovu. Višinský z levé strany nacentroval do šestnáctky, Zadražil opět vyběhl, ale Souaré byl u míče dřív a hlavou zvýšil na 2:0. Francouzský hráč se zapsal mezi střelce potřetí v ligové sezoně.
Po hodině hry Horák nacentroval do vápna a bývalý hráč Plzně Darida, který se před pár dny rozhodl pro návrat do české reprezentace, vystřihl výstavní „nůžky". Wiegele se však vytasil s ještě lepším zákrokem.
V 66. minutě se opět radovali hosté. Souaré ještě z úhlu na Zadražila nevyzrál, ale Ladra už dělovkou ano. Také on zaznamenal třetí gól v ročníku nejvyšší soutěže. V 82. minutě Wiegele zastavil přízemní pokus střídajícího Hodka.
Hradec si doma v lize připsal nejvyšší prohru od května 2023, kdy ještě v mladoboleslavském azylu podlehl Liberci 0:4. Plzeň venku zvítězila potřetí z posledních čtyř ligových utkání, v minulých dvou soutěžních zápasech na stadionech soupeřů utrpěla debakl 0:3. Vedle Karviné prohrála stejným poměrem také před týdnem v lize ve Zlíně.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Plzeň
|25
|13
|6
|6
|45:31
|45
|4
Jablonec
|25
|13
|6
|6
|32:25
|45
|5
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|6
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|7
Hr. Králové
|25
|9
|7
|9
|34:32
|34
|8
Karviná
|25
|10
|2
|13
|36:42
|32
|9
Zlín
|25
|8
|7
|10
|31:35
|31
|10
Pardubice
|25
|7
|8
|10
|31:42
|29
|11
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|12
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|13
Ml. Boleslav
|25
|5
|9
|11
|34:49
|24
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|25
|5
|7
|13
|24:35
|22
|16
Dukla
|25
|2
|10
|13
|14:36
|16
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu