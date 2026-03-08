Předplatné

ONLINE: Slavia - Sparta 0:0. Na Tribuně Sever se pálili šály a dresy hostů

Fanoušci na Tribuně Sever pálili šály a dresy SpartyZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Jakub Markovič, který měl být původně na lavičce, zasahuje v derby
Simon Deli se před derby loučil s kariérou
Sparťan Irving před derby trefil míčem fotografku do hlavy
Předzápasová pyroshow Tribuny Sever
Chance Liga
Nejdůležitější zápas jarní části Chance Ligy je tady. Fotbalisté Slavie v neděli od 18:30 nastupují v Edenu do 316. derby se Spartou, proti které se mohou významně přiblížit k obhajobě mistrovského titulu. Mužstvo z Letné dobře ví, že cokoliv jiného než vítězství takřka jistě znamená fatální ztrátu na rivala. Do branky „sešívaných“ se měl vrátit Jindřich Staněk, ale zdravotní problémy ho nakonec nepustily do hry. Za hosty chytá Jakub Surovčík. Po zranění se vrací i Lukáš Provod. V útoku Letenských dostal šanci Matyáš Vojta, na lavičce začíná posila z Premier League Andrew Irving. Oba rivalové z Prahy mají za sebou vyřazení v MOL Cupu. Jak dopadne ostře sledovaný duel? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta24156348:2551
3Plzeň25136645:3145
4Jablonec25136632:2545
5Olomouc25116826:2339
6Liberec25108737:2438
7Hr. Králové2597934:3234
8Karviná251021336:4232
9Zlín25871031:3531
10Pardubice25781031:4229
11Teplice25691024:3027
12Bohemians25761220:3027
13Ml. Boleslav25591134:4924
14Slovácko25581220:3123
15Baník25571324:3522
16Dukla252101314:3616
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

