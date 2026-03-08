ONLINE: Slavia - Sparta. Chytají Staněk a Surovčík, návrat Provoda. Vojta v útoku hostů
Nejdůležitější zápas jarní části Chance Ligy je tady. Fotbalisté Slavie v neděli od 18:30 nastupují v Edenu do 316. derby se Spartou, proti které se mohou významně přiblížit k obhajobě mistrovského titulu. Mužstvo z Letné dobře ví, že cokoliv jiného než vítězství takřka jistě znamená fatální ztrátu na rivala. Do branky „sešívaných“ se vrací Jindřich Staněk, za hosty chytá Jakub Surovčík. Po zranění se vrací i Lukáš Provod. V útoku Letenských dostal šanci Matyáš Vojta, na lavičce začíná posila z Premier League Andrew Irving. Oba rivalové z Prahy mají za sebou vyřazení v MOL Cupu. Jak dopadne ostře sledovaný duel? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Plzeň
|25
|13
|6
|6
|45:31
|45
|4
Jablonec
|25
|13
|6
|6
|32:25
|45
|5
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|6
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|7
Hr. Králové
|25
|9
|7
|9
|34:32
|34
|8
Karviná
|25
|10
|2
|13
|36:42
|32
|9
Zlín
|25
|8
|7
|10
|31:35
|31
|10
Pardubice
|25
|7
|8
|10
|31:42
|29
|11
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|12
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|13
Ml. Boleslav
|25
|5
|9
|11
|34:49
|24
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|25
|5
|7
|13
|24:35
|22
|16
Dukla
|25
|2
|10
|13
|14:36
|16
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu