ONLINE: Slavia - Sparta. Klíčový duel jara. Stvrdí mistr v 316. derby cestu za obhajobou?

Brankář Sparty Peter Vindahl zasahuje v derby před Ivanem Schranzem ze Slavie
Brankář Sparty Peter Vindahl zasahuje v derby před Ivanem Schranzem ze SlavieZdroj: Michal Beránek / Sport
Adam Ševínský slaví gól do sítě Baníku
Tomáš Chorý se v dresu Slavie raduje z gólu
Radost fotbalistů Sparty v zápase s Baníkem
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský
Trenér Sparty Brian Priske domlouvá Janu Kuchtovi
Fotbalisté Slavie slaví gól do sítě Dukly Praha
Sparťané slaví gól
10
Nejdůležitější zápas jarní části Chance Ligy je tady. Fotbalisté Slavie v neděli od 18:30 nastupují v Edenu do 316. derby se Spartou, proti které se mohou významně přiblížit k obhajobě mistrovského titulu. Mužstvo z Letné dobře ví, že cokoliv jiného než vítězství takřka jistě znamená fatální ztrátu na rivala. Oba rivalové z Prahy mají za sebou vyřazení v MOL Cupu. Jak dopadne ostře sledovaný duel? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta24156348:2551
3Jablonec25136632:2545
4Plzeň24126642:3142
5Olomouc25116826:2339
6Liberec25108737:2438
7Hr. Králové2497834:2934
8Karviná241021235:4032
9Zlín2487929:2931
10Teplice25691024:3027
11Bohemians25761220:3027
12Pardubice24681029:4126
13Ml. Boleslav25591134:4924
14Slovácko25581220:3123
15Baník24471318:3319
16Dukla252101314:3616
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

