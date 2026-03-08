SESTŘIH: Slavia - Sparta 3:1. Domácí otočili derby! Ligu vedou o deset bodů, úřadoval Chorý
Fotbalisté Slavie porazili ve 316. derby Spartu 3:1 a Chance Ligu vedou po 25 kolech už o deset bodů před svým rivalem. V prvním poločase viděl červenou kartu hostující John Mercado, ale po zásahu VAR mu byl trest zmírněn na žlutou. Letenští šli do vedení v nastavení prvního poločasu zásluhou Patrika Vydry. Ve druhém poločase ale převzal otěže zápasu Tomáš Chorý. Nejprve vyrovnal z penalty, poté prodloužil roh na osamoceného Mojmíra Chytila, který měl jednoduchou práci. O tři minuty později sám skóroval z dalšího rohového kopu. Slavia se vítězstvím výrazně přiblížila titulu, Sparta má na druhém místě šestibodový náskok na Plzeň.
Obhájci titulu zůstávají jediným neporaženým mužstvem v sezoně nejvyšší soutěže a ve zbývajících pěti kolech základní části jim k udržení první příčky před nadstavbou stačí uhrát pět bodů. Slavia doma v lize zdolala Spartu potřetí za sebou. Sérii neporazitelnosti v Edenu v nejvyšší soutěži prodloužila na 42 duelů od prohry s Plzní v listopadu 2023.
Letenští nebodovali po sedmi kolech a poprvé na jaře. Nenaladili se tak dobře na čtvrteční úvodní zápas osmifinále Konferenční ligy v Alkmaaru. Na druhém místě tabulky mají šestibodový náskok na třetí Plzeň.
Oba celky šly do duelu po porážkách na penalty ve čtvrtfinále poháru, Slavia vypadla v Jablonci a Sparta v Mladé Boleslavi. Domácí trenér Trpišovský chtěl po dvouzápasové absenci vrátit mezi tři tyče Staňka, ten si ale na rozcvičce zřejmě obnovil zranění a na poslední chvíli ho nahradil Markovič. Po měsíci se v sestavě naopak objevil reprezentační záložník Provod. Sparťanskou bránu hájil tak jako v minulých utkáních Surovčík místo zraněné jedničky Vindahla, na hrotu útoku dostal důvěru Vojta.
První poločas nabídl podle očekávání opatrný průběh plný osobních soubojů. Ve 13. minutě zahrozil hlavou domácí Chaloupek, dnešní 23. narozeniny ale gólem neoslavil. V 27. minutě Mercado ramenem prudce narazil do Sadílka a sudí Volek ho vyloučil. Po poradě s videorozhodčím a zhlédnutí opakovaných záběrů ale změnil svůj verdikt na žlutou kartu.
Právě kolumbijský křídelník měl v 38. minutě na hlavě úvodní gól, zblízka těsně minul. Neproměněná šance ho ale nemrzela dlouho. Na konci šestiminutového nastavení Haraslín ze standardní situace našel na zadní tyči Zeleného, jeho hlavička se od země odrazila do břevna a následně přímo na nohu Vydrovi, jenž z brankové čáry poslal míč do sítě. Sparťanský odchovanec zapsal třetí gól v ligovém ročníku, v derby se prosadil poprvé.
Slavia vstoupila do druhého poločasu náporem a vyprodaný Eden ji hnal za vyrovnáním. K další nebezpečné hlavičce se dostal Chaloupek a v 53. minutě selhal ve vyložené šanci Chorý.
Nejlepší střelec soutěže si vše vynahradil v 57. minutě. Po Mannsverkově ruce ve vápně se ujal penalty a s přehledem srovnal. Reprezentační útočník proměnil i svůj 17. pokutový kop v české lize.
Po vyrovnávací brance tlak Slavie polevil, výsledek 1:1 z podzimního derby na Letné se ale nezopakoval a domácí v 79. a 82. minutě rozhodli po dalších dvou standardních situacích.
Obrat dokonal devátým gólem v ligovém ročníku střídající Chytil, který na zadní tyči zužitkoval prodloužený centr z rohového kopu. Asistenci si připsal Chorý, jenž o chvíli později opět z rohu hlavou uzavřel skóre. Tabulku kanonýrů vede už s 16 brankami.
Slávisté potvrdili, že mají s 55 góly nejlepší ligovou ofenzivu. Sparta už se na zdramatizování nezmohla a ve všech soutěžích podlehla Slavii o dva góly po devíti vzájemných zápasech.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|25
|18
|7
|0
|55:19
|61
|2
Sparta
|25
|15
|6
|4
|49:28
|51
|3
Plzeň
|25
|13
|6
|6
|45:31
|45
|4
Jablonec
|25
|13
|6
|6
|32:25
|45
|5
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|6
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|7
Hr. Králové
|25
|9
|7
|9
|34:32
|34
|8
Karviná
|25
|10
|2
|13
|36:42
|32
|9
Zlín
|25
|8
|7
|10
|31:35
|31
|10
Pardubice
|25
|7
|8
|10
|31:42
|29
|11
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|12
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|13
Ml. Boleslav
|25
|5
|9
|11
|34:49
|24
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|25
|5
|7
|13
|24:35
|22
|16
Dukla
|25
|2
|10
|13
|14:36
|16
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu