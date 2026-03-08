Kouč Slovácka: Vím, že Barátovi ubližuju, říká Skuhravý. Krmenčíka něco trestá
Lehké chyby, ale také skvělé akce, góly a na konci extrémní tlak na výhru. Slovácko znovu ukázalo, že šlo pod trenérem Romanem Skuhravým (50) nahoru. Jenže podobnou kvalitu přivezla do Uherského Hradiště i Mladá Boleslav (2:2). Kdyby jí nedošly síly, možná by vyhrála. „V naší hře je spousta pozitivních věcí i kokotin,“ řekl domácí kouč. Proč znovu nepostavil talentovaného Daniela Baráta a jak si vysvětluje Krmenčíkovy zahozené šance?
Trošku divoký zápas, co?
„Každej chvilku tahal pilku a my jsme byli režiséři v obou šestnáctkách. Vypracovávali jsme si šance a také jsme je soupeři nabízeli. Nejvíc si vážím toho, jakým způsobem jsme zareagovali po gólu na 1:2. To, co hráči předvedli v posledních dvaceti minutách, je asi to, jak bych si přál, aby moje mužstvo hrálo. S lepší defenzivou a sebevědomím, než jsme měli od nějaké třicáté minuty do šedesáté. V tu dobu jsme měli strach vyhrát.“
Neštve vás, že nemáte víc než bod?
„Jsem životní realista a asi to tak mělo být. Střetly se dva týmy, které chtěly hrát fotbal. Nesnížím se k tomu, abych neučil mužstvo hrát. Máme bod a nemá smysl být dál negativní. Musíme využít materiál, který nám ten zápas nabídl. Pasivita je největší nepřítel vědomého fotbalu. Vím, že někteří kluci umí hrát líp. Vrátí nám to příště. Viděl jsem výkon Romana Horáka. Ale on si to musí prožít. Mrzí mě, že Krm (Michael Krmenčík) není odměněný za práci. Zase měl dvě čisté příležitosti.“
Visí na něm nějaká kletba?
„Mám ho opravdu hrozně rád. On dře. Dám ho od začátku a šlendrián. Vidím na tréninku, jak se s těmi góly patlá. Něco ho trestá. Pánbíček mu říká: ´Kámo, ještě ne. Vydržíš, nebo se na to vyse..?´ V takovém období jsme teď s Krmenčíkem. Věřím, že to společně přebijeme a góly přijdou třeba v ten nejdůležitější moment.“
Proč nenaskočil ani na minutu talent Daniel Barát?
„Zatím je to pro mě obrovské trauma. Vím, jaký má potenciál hodnotu pro klub. Před čtrnácti dny jsem si to omlouval, že má rozbitou hlavu. Už ji rozbitou nemá, ale já jsem férový trenér. Ukázaná platí. Teď máme konkurenční prostředí. Určitě se dočká, ale nevím kdy. Trápí mě to, vím, že zápasy potřebuje. Ale jsou věci mezi nebem a zemí, které jsou nadřazené nad momentální kariéru Baráta. Hrajeme o život. Vím, že tomu chlapci ubližuju. Je mi to líto.“
Na lavičce už byl po zranění Vlastimil Daníček. Jen jako morální podpora?
„Ne ne, celý týden naplno trénoval a vypadal velice dobře. Ale obrana funguje, šestky střídavě oblačno. Ještě jsem ho tam nedal. Bál jsem se i tempo fotbalu, aby se něco nestalo. Zdravotní problém měl Ndefe, Juroška měl horečky, zvracel. Paul Ndubuisi střídal, protože má dlouhodobý problém s kyčlí. Snad tam není nějaká trhlina, ale je to bolestivé.“
Hodně vás zlobil Solomon John? Upozorňoval jste hráče, že si ho mají lépe hlídat?
„Co myslíte? (úsměv) Chlapcům jsem v poločase říkal, ať jsou odvážní v defenzivě. A my jsme si dávali fóra. Nemohlo to dopadnout jinak, než že si to třikrát posune a proti sluníčku to trefí. Viděl jsem iks stoperů, kteří vidí dynamického rychlého hráče tmavé pleti a mají paniku. Přitom je to tak jednoduché. Tihle hráči jsou strašně čitelní. Fotbal je o chybách. Pár jsme jich udělali, a proto to skončilo 2:2.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|25
|13
|6
|6
|32:25
|45
|4
Plzeň
|24
|12
|6
|6
|42:31
|42
|5
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|6
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|7
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|8
Karviná
|24
|10
|2
|12
|35:40
|32
|9
Zlín
|24
|8
|7
|9
|29:29
|31
|10
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|11
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|25
|5
|9
|11
|34:49
|24
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|25
|2
|10
|13
|14:36
|16
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu