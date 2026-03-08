ONLINE: Pochod fanoušků Sparty k Edenu. Sledujeme dění před derby se Slavií
Dnešní derby Slavie se Spartou, to není jen fotbal. Šlágrem mezi dvěma nejlepšími týmy fotbalové Chance Ligy žijí také fanoušci. Sparťanští příznivci si přichystali tradiční pochod k Edenu, kde zápas v 18:30 vypukne. Do bezpečnostních opatření je zapojená řada policistů. Dění sledujeme ONLINE.
Na nedělní fotbalové derby Slavie se Spartou budou dohlížet stovky policistů z dopravní, pořádkové i kriminální policie. Pražské krajské ředitelství připravuje stejná bezpečnostní opatření jako vždy při podobných utkáních, řekla ČTK mluvčí Eva Kropáčová.
Policisté odpolední pochod fanoušků Sparty ke stadionu v Edenu doprovodí ze stanice metra Želivského, odkud příznivci klubu z Letné po přesunu z Hradčasné v 15:30 vyráží směrem ke stadionu Slavie. Podle Kropáčové v době pochodu mohou být v okolí Edenu dopravní omezení. „Budou však pouze na nezbytně dlouhou dobu,“ uvedla.
Nad Prahou před velkým duelem jarní části Chance Ligy krouží policejní vrtulník. Policie podle mluvčí kvůli utkání ani pochodu nepředpokládá problémy. Kdyby se však nějaké vyskytly, budou na místě i členové speciální pořádkové jednotky a policisté na koních.