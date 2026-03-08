Předplatné

ONLINE: Pochod fanoušků Sparty k Edenu. Sledujeme dění před derby se Slavií

Fanoušci Sparty u zastávky metra Želivského se chystají k pochodu na derby
Fanoušci Sparty u zastávky metra Želivského se chystají k pochodu na derbyZdroj: Jakub Dlask / Sport
Fanoušci Sparty se shromažďují před pochodem k Edenu na 316. derby
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
Dnešní derby Slavie se Spartou, to není jen fotbal. Šlágrem mezi dvěma nejlepšími týmy fotbalové Chance Ligy žijí také fanoušci. Sparťanští příznivci si přichystali tradiční pochod k Edenu, kde zápas v 18:30 vypukne. Do bezpečnostních opatření je zapojená řada policistů. Dění sledujeme ONLINE.

Na nedělní fotbalové derby Slavie se Spartou budou dohlížet stovky policistů z dopravní, pořádkové i kriminální policie. Pražské krajské ředitelství připravuje stejná bezpečnostní opatření jako vždy při podobných utkáních, řekla ČTK mluvčí Eva Kropáčová.

Policisté odpolední pochod fanoušků Sparty ke stadionu v Edenu doprovodí ze stanice metra Želivského, odkud příznivci klubu z Letné po přesunu z Hradčasné v 15:30 vyráží směrem ke stadionu Slavie. Podle Kropáčové v době pochodu mohou být v okolí Edenu dopravní omezení. „Budou však pouze na nezbytně dlouhou dobu,“ uvedla.

Nad Prahou před velkým duelem jarní části Chance Ligy krouží policejní vrtulník. Policie podle mluvčí kvůli utkání ani pochodu nepředpokládá problémy. Kdyby se však nějaké vyskytly, budou na místě i členové speciální pořádkové jednotky a policisté na koních.

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

