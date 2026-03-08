Předplatné

Pochod fanoušků Sparty k Edenu: policie na koních, zastávka na pokřik i nadávky u stadionu

Pochod fanoušků Sparty k Edenu na krátký okamžik stojí a vychutnává si pokřik: Kdo neskáče, není sparťan!
Pochod fanoušků Sparty k Edenu na krátký okamžik stojí a vychutnává si pokřik: Kdo neskáče, není sparťan!Zdroj: Jakub Dlask / Sport
Na pochod fanoušků Sparty u Edenu dohlíží i členové jízdní policie
Fanoušci Sparty těsně po příchodu ke stadionu Slavie
Pochod fanoušků Sparty míří k Edenu
Fanoušci Sparty u zastávky metra Želivského se chystají k pochodu na derby
Fanoušci Sparty se shromažďují před pochodem k Edenu na 316. derby
Fanoušci Sparty
7
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (14)

Dnešní derby Slavie se Spartou, to není jen fotbal. Šlágrem mezi dvěma nejlepšími týmy fotbalové Chance Ligy žijí také fanoušci. Sparťanští příznivci si od 15:30 přichystali tradiční pochod k Edenu, kde zápas v 18:30 vypukne. Do bezpečnostních opatření kolem fanouškovské akce byla zapojená řada policistů. Web iSport celé dění před zápasem sledoval.

Na nedělní fotbalové derby Slavie se Spartou budou dohlížet stovky policistů z dopravní, pořádkové i kriminální policie. Pražské krajské ředitelství připravuje stejná bezpečnostní opatření jako vždy při podobných utkáních, řekla ČTK mluvčí Eva Kropáčová.

Policisté odpolední pochod fanoušků Sparty ke stadionu v Edenu doprovázeli ze stanice metra Želivského, odkud příznivci klubu z Letné po přesunu z Hradčasné v 15:30 vyrazili směrem k chrámu Slavie. Dopravní omezení na trase sparťanské výpravy bylo pouze jedním směrem.

Video placeholder

Cestou k Edenu se sparťanský pochod zastavil, aby si fanoušci mohli vychutnat tradiční pokřik: „Kdo neskáče, není sparťan!“

Zástup příznivců týmu kouče Briana Priskeho dorazil k dějišti 316. derby kolem 16:15. Těsně po příchodu došlo k tradičním výměnám nadávek mezi fanoušky Sparty a Slavie. 

Jak předpokládala policie, během pochodu nedošlo k žádným problémům. I tak byli na místě připraveni členové speciální pořádkové jednotky a policisté na koních. Na Prahou rovněž už před tradiční akcí fanoušků kroužil vrtulník.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta24156348:2551
3Jablonec25136632:2545
4Plzeň24126642:3142
5Olomouc25116826:2339
6Liberec25108737:2438
7Hr. Králové2497834:2934
8Karviná241021235:4032
9Zlín25871031:3531
10Teplice25691024:3027
11Bohemians25761220:3027
12Pardubice24681029:4126
13Ml. Boleslav25591134:4924
14Slovácko25581220:3123
15Baník25571324:3522
16Dukla252101314:3616
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (14)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů