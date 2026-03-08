Pochod fanoušků Sparty k Edenu: policie na koních, zastávka na pokřik i nadávky u stadionu
Dnešní derby Slavie se Spartou, to není jen fotbal. Šlágrem mezi dvěma nejlepšími týmy fotbalové Chance Ligy žijí také fanoušci. Sparťanští příznivci si od 15:30 přichystali tradiční pochod k Edenu, kde zápas v 18:30 vypukne. Do bezpečnostních opatření kolem fanouškovské akce byla zapojená řada policistů. Web iSport celé dění před zápasem sledoval.
Na nedělní fotbalové derby Slavie se Spartou budou dohlížet stovky policistů z dopravní, pořádkové i kriminální policie. Pražské krajské ředitelství připravuje stejná bezpečnostní opatření jako vždy při podobných utkáních, řekla ČTK mluvčí Eva Kropáčová.
Policisté odpolední pochod fanoušků Sparty ke stadionu v Edenu doprovázeli ze stanice metra Želivského, odkud příznivci klubu z Letné po přesunu z Hradčasné v 15:30 vyrazili směrem k chrámu Slavie. Dopravní omezení na trase sparťanské výpravy bylo pouze jedním směrem.
Cestou k Edenu se sparťanský pochod zastavil, aby si fanoušci mohli vychutnat tradiční pokřik: „Kdo neskáče, není sparťan!“
Zástup příznivců týmu kouče Briana Priskeho dorazil k dějišti 316. derby kolem 16:15. Těsně po příchodu došlo k tradičním výměnám nadávek mezi fanoušky Sparty a Slavie.
Jak předpokládala policie, během pochodu nedošlo k žádným problémům. I tak byli na místě připraveni členové speciální pořádkové jednotky a policisté na koních. Na Prahou rovněž už před tradiční akcí fanoušků kroužil vrtulník.
