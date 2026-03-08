Pochod fanoušků Sparty k Edenu. Sledujeme dění před derby se Slavií
Dnešní derby Slavie se Spartou, to není jen fotbal. Šlágrem mezi dvěma nejlepšími týmy Chance Ligy žijí také fanoušci. Sparťanští příznivci si přichystali tradiční pochod k Edenu, kde zápas v 18:30 vypukne. Do bezpečnostních opatření je zapojená řada policistů. Dění sledujeme ONLINE.
Na nedělní fotbalové derby Slavie se Spartou budou dohlížet stovky policistů z dopravní, pořádkové i kriminální policie. Pražské krajské ředitelství připravuje stejná bezpečnostní opatření jako vždy při podobných utkáních, řekla Čtk mluvčí Eva Kropáčová. Policisté podle ní také předpokládají, že doprovodí odpolední pochod fanoušků Sparty ze stanice metra Želivského na stadion v Edenu.
Fanoušci Sparty avizovali, že se sejdou ve 14:30 na Hradčanské a odjedou metrem na Želivského. V 15:30 se přesunou a stadion. Podle Kropáčové v době pochodu mohou být v okolí stadionu dopravní omezení. „Budou však pouze na nezbytně dlouhou dobu,“ uvedla.
Policie podle mluvčí kvůli utkání ani pochodu nepředpokládá problémy. Kdyby se však nějaké vyskytly, budou na místě i členové speciální pořádkové jednotky a policisté na koních.