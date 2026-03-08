Předplatné

Sigma tasila spící zbraň, v Jablonci slaví poprvé od roku 2005. Chramosta tlačí na Chorého

Video placeholder
SESTŘIH: Jablonec - Olomouc 1:2. V závěru rozhodl Šíp, Sigma je už pátá • Zdroj: iSport TV
Brankář Sigmy Olomouc Jan Koutný
Vachtang Čanturišvili a Jáchym Šíp v souboji o míč
Jáchym Šíp rozhodl zápas v Jablonci
Jiří Sláma při utkání v Jablonci
Muhammad Jásir gratuluje ke gólu Louisi Lurvinkovi
Filip Novák z Jablonce v souboji s Danijelem Šturmem
8
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Chance Liga
Vloni dělali z mrtvých míčů živé. Nejlépe v lize, nápaditě, nebezpečně. Nikdo nenastřádal takovou úspěšnost ze standardních situací, kterým se přezdívá v angličtině dead ball, jako hráči modrobílé Sigmy. Jenže to je voda, která protekla pod mostem, jak se říká. V aktuálním ročníku nejvyšší fotbalové soutěže byla Olomouc na nule až do sobotního duelu v Jablonci. Tady udeřila, po rohu rozhodla o výhře 2:1.

Ne, nebyl to poutavý duel. Tři střely na bránu, ani jeden zákrok gólmanů, mraky soubojů na rozoraném place. Další důkaz? Počet ztrát. Statistici jich napočítali 341, 178 Jablonci, 163 Sigmě. Přesto byly v Jablonci přepsány zavedené pořádky. Jeden dlouhodobý, druhý kratší.

Oba měnila hostující Sigma, která na severu nakonec brala tři body za výhru 2:1. Po šíleném konci podzimu, kdy se mluvilo o možném konci trenéra Tomáše Janotky, je modrobílý soubor na vlně. Postoupil v Konferenční lize (už ve čtvrtek ho čeká první duel osmifinále s Mainzem), v domácí soutěži vyhrál třikrát po sobě a mocně se hrne směrem ke čtvrtému místu.

„Říkal jsem klukům, že jsou součástí generace, která píše historii. Tohle je další z těch momentů. Měníme historii Sigmy v lize i v Evropě a prolamujeme nepříjemné série. Jsem rád, že jsme dnes jednu další zlomili,“ vyznal se kouč Janotka.

Mluvil o tom, že Sigma v Jablonci nevyhrála téměř jedenadvacet let. Naposledy na Střelnici slavila v srpnu 2005. Góly tehdy střílela slavná brazilská dvojka Melinho - Gaúcho, ještě kopal Michal Kovář, Kamil Vacek začínal kariéru a mužstvo vedl Petr Uličný, který udolal klasika na domácí lavici Petra Radu.

Od té doby se v Jablonec soupeři potkali osmnáctkrát a hosté si odvezli jen pět bodů za stejný počet remíz. Poměr změnila sobotní 88. minuta, kdy si Janotkovci vzpomněli na disciplínu, v níž minulou sezonu válcovali ligu. V ní dali ze standardek sedmnáct branek (druhý Hradec Králové o jednu méně), což činilo pětatřicet procent jejich úspěchů. V nynějším ročníku byli dosud na nule.

Jenže pak se levačkou opřel u rohového praporku do míče Jiří Sláma, na první tyči odvedli výbornou práci rozbíhající Jakub Elbel i prostor tvořící Jan Kliment (právě jemu Sláma předal kapitánskou pásku). Proto se k centru dostal střední záložník Péter Baráth, mimochodem asi nejlepší muž na nerovném hřišti, balon prodloužil a poté se ukázkově zachoval Jáchym Šíp. Takzvaně zavřel zadní tyč, hlavou skóroval, nezastavil ho domácí matador Vakho.

„Standardka to rozhodla, protože my jsme z tlaku ve druhém poločase nebyli schopní dát gól. V první půli jsme si to na našem fantastickém hřišti chtěli dávat do nožičky,“ vykládal kysele domácí trenér Luboš Kozel. „Byla to skvěle sehraná akce,“ radoval se jeho protějšek Janotka.

A pohled přidal také střelec Šíp: „Dohadovali jsme se s Matějem Mikulenkou, trochu sobecky jsem mu řekl, že to zavřu. A vyšlo to, míč tam propadl. Nechci říct, že jsem to měl jednoduché, ale bylo to celkem zblízka a proměnil jsem.“

Gólem zrušil dvě série a natáhl vítěznou vlastního týmu.

Chramosta tlačí na Chorého

Nejen Tomáš Chorý, slávista s vysokým sebevědomím, se žene za Václavem Daňkem, který drží ligový rekord mezi střelci, kteří proměnili všechny své penalty v nejvyšší soutěži. Proslulý Baníkovec jich zvládl dvacet, Chorý je nyní na šestnácti.

Ale pozor, je tu i jablonecký rutinér Jan Chramosta. V sobotu proti Sigmě trefil patnáctý zásah z patnácti pokusů, který však na body nestačil, Severočeši doma padli 1:2. „Šel jsem na jistotu, že skočí na pravou stranu,“ vykládal, jak poslal Jana Koutného do špatného koutu. Branku pak slavil se svým mladičkým kotlem. „Bylo tady asi pět dětí,“ usmíval se v televizním rozhovoru. Tak jsem udělal to gesto six seven, ale Tiktoker ze mě asi nebude,“ dodal.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta24156348:2551
3Jablonec25136632:2545
4Plzeň24126642:3142
5Olomouc25116826:2339
6Liberec25108737:2438
7Hr. Králové2497834:2934
8Karviná241021235:4032
9Zlín2487929:2931
10Teplice25691024:3027
11Bohemians25761220:3027
12Pardubice24681029:4126
13Ml. Boleslav25591134:4924
14Slovácko25581220:3123
15Baník24471318:3319
16Dukla252101314:3616
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

