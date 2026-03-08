Sigma tasila spící zbraň, v Jablonci slaví poprvé od roku 2005. Chramosta tlačí na Chorého
Vloni dělali z mrtvých míčů živé. Nejlépe v lize, nápaditě, nebezpečně. Nikdo nenastřádal takovou úspěšnost ze standardních situací, kterým se přezdívá v angličtině dead ball, jako hráči modrobílé Sigmy. Jenže to je voda, která protekla pod mostem, jak se říká. V aktuálním ročníku nejvyšší fotbalové soutěže byla Olomouc na nule až do sobotního duelu v Jablonci. Tady udeřila, po rohu rozhodla o výhře 2:1.
Ne, nebyl to poutavý duel. Tři střely na bránu, ani jeden zákrok gólmanů, mraky soubojů na rozoraném place. Další důkaz? Počet ztrát. Statistici jich napočítali 341, 178 Jablonci, 163 Sigmě. Přesto byly v Jablonci přepsány zavedené pořádky. Jeden dlouhodobý, druhý kratší.
Oba měnila hostující Sigma, která na severu nakonec brala tři body za výhru 2:1. Po šíleném konci podzimu, kdy se mluvilo o možném konci trenéra Tomáše Janotky, je modrobílý soubor na vlně. Postoupil v Konferenční lize (už ve čtvrtek ho čeká první duel osmifinále s Mainzem), v domácí soutěži vyhrál třikrát po sobě a mocně se hrne směrem ke čtvrtému místu.
„Říkal jsem klukům, že jsou součástí generace, která píše historii. Tohle je další z těch momentů. Měníme historii Sigmy v lize i v Evropě a prolamujeme nepříjemné série. Jsem rád, že jsme dnes jednu další zlomili,“ vyznal se kouč Janotka.
Mluvil o tom, že Sigma v Jablonci nevyhrála téměř jedenadvacet let. Naposledy na Střelnici slavila v srpnu 2005. Góly tehdy střílela slavná brazilská dvojka Melinho - Gaúcho, ještě kopal Michal Kovář, Kamil Vacek začínal kariéru a mužstvo vedl Petr Uličný, který udolal klasika na domácí lavici Petra Radu.
Od té doby se v Jablonec soupeři potkali osmnáctkrát a hosté si odvezli jen pět bodů za stejný počet remíz. Poměr změnila sobotní 88. minuta, kdy si Janotkovci vzpomněli na disciplínu, v níž minulou sezonu válcovali ligu. V ní dali ze standardek sedmnáct branek (druhý Hradec Králové o jednu méně), což činilo pětatřicet procent jejich úspěchů. V nynějším ročníku byli dosud na nule.
Jenže pak se levačkou opřel u rohového praporku do míče Jiří Sláma, na první tyči odvedli výbornou práci rozbíhající Jakub Elbel i prostor tvořící Jan Kliment (právě jemu Sláma předal kapitánskou pásku). Proto se k centru dostal střední záložník Péter Baráth, mimochodem asi nejlepší muž na nerovném hřišti, balon prodloužil a poté se ukázkově zachoval Jáchym Šíp. Takzvaně zavřel zadní tyč, hlavou skóroval, nezastavil ho domácí matador Vakho.
„Standardka to rozhodla, protože my jsme z tlaku ve druhém poločase nebyli schopní dát gól. V první půli jsme si to na našem fantastickém hřišti chtěli dávat do nožičky,“ vykládal kysele domácí trenér Luboš Kozel. „Byla to skvěle sehraná akce,“ radoval se jeho protějšek Janotka.
A pohled přidal také střelec Šíp: „Dohadovali jsme se s Matějem Mikulenkou, trochu sobecky jsem mu řekl, že to zavřu. A vyšlo to, míč tam propadl. Nechci říct, že jsem to měl jednoduché, ale bylo to celkem zblízka a proměnil jsem.“
Gólem zrušil dvě série a natáhl vítěznou vlastního týmu.
Chramosta tlačí na Chorého
Nejen Tomáš Chorý, slávista s vysokým sebevědomím, se žene za Václavem Daňkem, který drží ligový rekord mezi střelci, kteří proměnili všechny své penalty v nejvyšší soutěži. Proslulý Baníkovec jich zvládl dvacet, Chorý je nyní na šestnácti.
Ale pozor, je tu i jablonecký rutinér Jan Chramosta. V sobotu proti Sigmě trefil patnáctý zásah z patnácti pokusů, který však na body nestačil, Severočeši doma padli 1:2. „Šel jsem na jistotu, že skočí na pravou stranu,“ vykládal, jak poslal Jana Koutného do špatného koutu. Branku pak slavil se svým mladičkým kotlem. „Bylo tady asi pět dětí,“ usmíval se v televizním rozhovoru. Tak jsem udělal to gesto six seven, ale Tiktoker ze mě asi nebude,“ dodal.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|25
|13
|6
|6
|32:25
|45
|4
Plzeň
|24
|12
|6
|6
|42:31
|42
|5
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|6
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|7
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|8
Karviná
|24
|10
|2
|12
|35:40
|32
|9
Zlín
|24
|8
|7
|9
|29:29
|31
|10
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|11
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|25
|5
|9
|11
|34:49
|24
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|25
|2
|10
|13
|14:36
|16
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu