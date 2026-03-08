Předplatné

Šustr o kritice Milly: Proč se nad tím někdo pozastavuje? Odmítá, že by na něj házel špínu

SESTŘIH: Teplice - Dukla 0:0. Nuda bez gólů, hosté z Julisky neskórovali posedmé v řadě
Matěj Pulkrab v souboji s Danielem Kozmou
Kevin-Prince Milla v dresu pražské Dukly
Daniel Kozma v hlavičkovém souboji s Denisem Halinským
Útočník Dukly Kevin-Prince Milla v duelu proti Bohemians
Trenér Teplic Zdenko Frťala
Tomáš Pekhart z Dukly v hlavičkovém souboji s teplickým Daiborem Večerkou
Chance Liga
Po předchozím zápase proti Slavii trenér fotbalistů Dukly Pavel Šustr (51) veřejně zkritizoval Kevina Prince Millu. V Teplicích v rámci 25. kola Chance Ligy místo něj poslal do útoku Tomáše Pekharta a ještě se vrátil k týden staré události. „Jsem zastáncem toho být upřímný, když hráč neběhá. Promluvili jsme si o tom,“ ujistil nový kouč Pražanů po nudné remíze Na Stínadlech (0:0).

Tentokrát host ze Sparty dostal na hřišti závěrečných dvacet minut. Upozornil na sebe jen ostrým došlápnutím Halinského za žlutou kartou. A Pavla Šustra dopálil dotaz na to, jestli jeho příkrá slova na Millovu adresu nepocuchala sebevědomí jeho svěřence.

„Co je divného na tom, že jsem o něm řekl, že nepracoval, jak měl? Proč se nad tím někdo pozastavuje? Stejně jako se ostřelují trenéři, když špatně vystřídají, přece nebudeme mít strach říct, že hráč nedělá to, co po něm chceme. Tak to v žádném případě,“ započal svou promluvu trenér Dukly.

„Hráči vědí, že pokud se na ně někdo zeptá, jejich výkon popíšu takový, jaký je. Když je do očí bijící, že Kevin neběhá, jsem zastáncem toho být upřímný. To ale neznamená, že na něj házím špínu. Sedli jsme si spolu, vyříkali si to. Ukazoval jsem mu video a nastínil věci, které po něm potřebuju,“ pokračoval emotivně Šustr.

Místo Kamerunce v Teplicích poslal do základu Tomáše Pekharta. „Tím, že je na hřišti, ostatní vědí, že se něco mění a děje,“ vysvětlil Šustr.

Ani bývalý reprezentant přesto nepřerušil sedmizápasovou šňůru Dukly bez vstřelené branky. V ofenzivě se Pražané extrémně trápí, neskórovali v součtu 680 minut a útočí na rekordní střelecké sucho Zlína z roku 1995 (1 004 minuty). V nedohlednu není ani světový primát ruského Tomsku, jenž před necelými patnácti lety nedal gól dvanáctkrát po sobě.

„Jsme poslední, nechceme hlavně inkasovat, což máme v hlavách. V týdnu se zakončení samozřejmě věnujeme. Ve čtvrtek jsem si na tréninku říkal: Wow! Spousta hráčů má krásné střely, ale zápasy jsou o něčem jiném,“ zamyslel se Šustr a ocenil fanoušky, kteří navzdory hrozbě sestupu zůstávají pozitivní.

„Stojí za námi, nezatratili nás a jezdí s námi ven. Je to příjemnější oproti teplickým, kteří po konci zápasu pískají a nadávají svým hráčům,“ všiml si stratég Dukly.

Frťala: Hrajeme hrozně, to jde za mnou

Naopak teplický kouč Zdenko Frťala měl pro nespokojené příznivce pochopení a byl zoufalý z toho, co společně viděli. „Hazardujeme s jejich důvěrou, to mě sžírá nejvíc. Musím se hodně krotit, protože nechci střílet do vlastního týmu. Máme hrozný herní projev, což jde za mnou. Záměry se nám po pár neúspěšných akcích zhroutí, čímž ztrácíme sebedůvěru. Nelze spoléhat na to, že nám písknou penaltu a Bílčus (Michal Bílek) dá gól,“ nehledal aliby.

V následujících týdnech čeká Teplice těžký trojlístek soupeřů z Liberce, Plzně a Sparty. Náskok na barážové pozice přitom není velký. „Teď se ukážou koule, kdo je odvážný a kdo je schopen vnímat role, jaké má v zápase. Profesionální sport je pro silné jedince. Chybí nám kvalita, finální přihrávka i sprintové náběhy,“ neskrýval Frťala zřejmou nespokojenost.

