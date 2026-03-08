Jurečkovo další hattrickové jaro! Pomáhají mi svaly, teď se těšíme na derby, plánoval
Dny se prodlužují, teploty i návštěvy stoupají, obloha je čím dál víc modrá a Václavu Jurečkovi přibývají góly raketovým tempem. Tohle už je pár let jarní konstanta. Jednatřicetiletý útočník ji připomněl už i ostravským fanouškům, na premiérový hattrick v dresu Baníku čekal jen něco málo přes měsíc. Zlín ve 25. kole Chance Ligy seknul se suverenitou a přesností špičkového chirurga. „Jdeme s klukama na véču, koukneme na derby. Všichni se těšíme,“ plánoval fajn zakončení povedeného týdne Jurečka po výhře 6:2.
On sám v tom nevidí nic speciálního, ale tohle už zkrátka nemůže být náhoda. Jakmile se sezona v přelomu kalendářního roku převalí do své druhé půle, Václav Jurečka střelecky ožívá. Ne že by do té doby spal, to o autorovi 74 prvoligových branek (ano, za chvíli bude tématem i vstup do Klubu ligových kanonýrů) nelze říct, nicméně na jaře mu to pálí extrémně.
Zápasů, kdy se trefil víc než jednou, zažil v Chance Lize čtrnáct. A pouze dvě taková utkání sehrál na podzim. Dva hattrickové duely, dva dokonce čtyřgólové a osm dvoubrankových nastřádal na jaře. „V čem tkví kouzlo? Nevím, nevnímám to tak...“ usmál se fotbalista, jehož výkon redakce deníku Sport a webu iSport ohodnotila nejvyšší možnou známkou deset. Bez debat jasná volba. „Dominovali, s Gningem si s námi dělali, co chtěli,“ uznal zkušený zlínský forvard Tomáš Poznar.
Samozřejmě si Jurečku tuzemská veřejnost nejvíce pamatuje díky angažmá ve Slavii, kde se stal dvakrát nejlepším střelcem soutěže. Zejména nadstavbová část z května 2023, kdy se během pěti mačů s elitními soupeři radoval dvanáctkrát, je nezapomenutelná. Nicméně komplexní útočník rostl už předtím na Slovácku a teď to samé předvádí v Ostravě. Už nemůže nikdo namítnout, že to šlo jen v Edenu díky kvalitním spoluhráčům a podobně. Ne, za měsíc v Baníku je na bilanci 4+3.
„Musím říct, že mi teď pomáhá svalová hmota, kterou jsem paradoxně nabral v Turecku, když jsem i kvůli zranění nehrával. Cítím se líp, než když jsem tam odcházel ze Slavie. Zatím hraji všechno, trenéři do mě vkládají důvěru,“ popisoval spokojeně. „Strašně důležité vítězství, díky kterému jsme se přiblížili týmům nad námi, ale vyhráno ještě nemáme. Musíme takhle pokračovat, cíl pro Ostravu je jasný.“
Zatím se ukazuje, že nejzvučnější zimní posily se na Bazalech povedly. Jak od Jurečky, tak od parťáka Abdallaha Gninga (v neděli 1+1) se čekaly velké věci – a oni je doručují. O brankáři Martinu Jedličkovi, za kterým jde většina jarního bodového zisku a postup v MOL Cupu, ani nemluvě. Spoléhal na ně už bývalý kouč Tomáš Galásek, uzpůsobil se jim systém. Teď je to podobné.
Smetana: Potenciál je mnohem větší
„Jurečka s Gningem jsou spolu velmi nebezpeční. Jeden je soubojový, druhý neustále zabíhá. Na tom to mají založené. Nechodí jeden na jednoho, ale jsou pořád v pohybu. Vyhovuje jim to. Navíc jeden i druhý umí cíleně prodloužit balon za sebe do nebezpečných prostorů, jsou na sebe navázaní. A co si budeme povídat, všechny šance řešili strašně efektivně, možná až z osmdesáti procent,“ ocenil rozdílové borce trenér Zlína Bronislav Červenka, jenž byl zklamaný z nedůsledné defenzivní fáze. Především kapitán Jakub Jugas sehrál vůbec možná nejhorší utkání ve své kariéře. Nedařilo se nic..
Kolega Ondřej Smetana chválil, nicméně taky si udržel odstup. Respektive rezervu pro progres. „Musím být pozitivní, Jurec i Abu byli platní. Ale myslím si, že můžou spolupracovat ještě mnohem, mnohem, mnohem líp. V ofenzivě i defenzivě mohou být blíž, víc využívat jeden druhého. Potenciál je mnohem větší, musíme je tam dotlačit,“ komentoval své největší zbraně.
I když opravdu největší? Jak se to vezme, zdatně oběma devítkám sekundoval dvougólový stoper Ondřej Kričfaluši, pokaždé se prosadil po signálech z rohových kopů. „Naším velkým úkolem je to, aby se i nadále posouval a byl ještě lepším hráčem,“ mrknul Smetana.
Ve Vítkovicích byla dobrá nálada, celý Moravskoslezský kraj takhle exhibiční mač potřeboval. Deset tisíc fanoušků rozjelo show od začátku do konce a náramně se bavilo. I díky trávníku. „Fantastický, přitom tady hrálo i béčko,“ podotkl Smetana. „V Hradci terén není úplně takový jako u nás,“ doplnil Jurečka stav plochy, na kterou FCB zajíždí příště.
Filip Čihák a další obránci Východočechů si musejí dávat velký pozor, aby nedopadli jako Zlín. Jurečkovo jaro je totiž v plném proudu.
Jurečkovy nejgólovější zápasy:
Datum
Zápas
Góly
8. března 2026
Baník-Zlín 6:2
3
26. května 2024
Slavia-Mladá Boleslav 4:0
2
30. března 2024
Slovácko-Slavia 1:3
2
17. března 2024
Slavia-Liberec 3:0
2
11. února 2024
Slavia-Jablonec 4:3
2
27. května 2023
Slavia-Slovácko 4:0
4
23. května 2023
Olomouc-Slavia 2:3
2
20. května 2023
Slavia-Plzeň 2:1
2
7. května 2023
Slavia-Bohemians 6:0
4
30. dubna 2022
Slovácko-Baník 3:1
3
20. dubna 2022
Slovácko-Liberec 2:0
2
26. února 2022
Slovácko-Mladá Boleslav 2:1
2
11. prosince 2021
Hradec Králové-Slovácko 2:2
2
26. září 2021
Mladá Boleslav-Slovácko 3:5
2
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|25
|13
|6
|6
|32:25
|45
|4
Plzeň
|24
|12
|6
|6
|42:31
|42
|5
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|6
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|7
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|8
Karviná
|24
|10
|2
|12
|35:40
|32
|9
Zlín
|25
|8
|7
|10
|31:35
|31
|10
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|11
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|25
|5
|9
|11
|34:49
|24
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|25
|5
|7
|13
|24:35
|22
|16
Dukla
|25
|2
|10
|13
|14:36
|16
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu