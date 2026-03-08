Obří kiks Zadražila nastartoval Plzeň k výhře. Nemáme ani štěstí, smutnil hradecký kouč
Souboj dvou pohárových zklamání vyústil v jasnou plzeňskou záležitost. Ačkoliv fotbalisté Hradce Králové nezačali špatně, zmrazila je zbytečná chyba Adama Zadražila před prvním gólem hostů. Viktoria na východě Čech triumfovala 3:0, čímž ukončila sérii pěti zápasů bez výhry. Západočeši se zároveň vyhoupli na kýžené třetí místo před Jablonec, který zaváhal v sobotu se Sigmou.
Zprvu opatrnější duel – lépe do něj vstoupil domácí Hradec – pořádně otevřel závěr prvního poločasu. Plzeň, ač na ní byla stále patrná křeč z nepovedeného období, kdy vypadla z Evropské ligy i domácího poháru, dostala vedoucí branku v dárkovém balení. Tomáš Ladra na půlce dobře vyslal do úniku Salima Lawala, s ním byl v souboji Filip Čihák. Do akce šel prudkým vyběhnutím Adam Zadražil, který celou situaci absolutně neodhadl.
K balonu před vápnem se nedostal, naopak ulehčil úlohu Lawalovi a umožnil mu snadno zakončit do prázdné brány. Do té doby solidně hrající Hradec dostal nepříjemnou ránu, Viktoria si naopak zhluboka vydechla. Ve druhém poločase přidala další dvě branky (Cheick Souaré, Tomáš Ladra) a po černé sérii pěti zápasů bez výhry si z Malšovické arény odvezla plný počet bodů.
„V situaci po posledním týdnu pro nás byly nejdůležitější tři body. Průběh zápasu hrál pro nás. V prvním poločase to bylo vyrovnané, výborný výkon podala naše obrana plus Florian Wiegele předvedl několik výborných zákroků. Ve druhém poločase jsme měli zápas víc pod kontrolou a mohli přidat další góly. Chci mužstvo pochválit, po těžkém týdnu jsem cítil, že je na nás velká deka,“ hodnotil spokojený plzeňský kouč Martin Hyský. „Vyhrát v Hradci na těžkém terénu je pro nás velmi cenné.“
Kiks gólmana domácích výrazně usnadnil cestu za plzeňským úspěchem. Zvlášť, když chvíli po přestávce přidala Viktoria druhý zásah. Denis Višinský na levé straně nadělil jesličky bránícímu Jakubu Uhrinčaťovi, přesně našel Cheicka Souarého a ten hlavou zvýšil na 2:0. Ani zde neměl Zadražil úplně čisté svědomí.
Darida aspiroval na gól sezony
„Zápas ovlivnila naše chyba na konci prvního poločasu. Fotbal je o chybách, na začátku druhé půle jsme přidali druhou a pak se to špatně otáčelo. Ze tří zápasů doma jsme nedali gól. Nemáme ani štěstí, Wiegee Plzeň dvakrát třikrát podržel,“ řekl do televizních kamer smutný asistent Hradce Adrian Rolko. Na lavičce šéfoval domácím místo distancovaného Davida Horejše.
Hradecké snížení měl na noze opět výborný Vladimír Darida. Do centru Daniela Horáka z levé strany se pověsil nůžkami, trefil krásně k tyči. Aspiroval na gól sezony, jenže ruku stihl natáhnout obrovitý Wiegele a na roh vyrazil jasnou šanci.
Definitivní pojistku znamenala trefa Ladry, který zakončoval tvrdou levačkou po předchozí akci po ose Višinský, Souaré. Viktoria se třemi body dostala před Jablonec, který padl v sobotu 1:2 doma s Olomoucí.
Tlak na Hyského tým i jeho osobu po úspěšné neděli mírně opadne. Plzeň ale potřebuje dál vyhrávat, před dlouhou reprezentační pauzou potvrdit výsledek za týden v neděli doma proti Bohemians.
Pozápasovým tématem byla opět kvalita hřiště. „Opticky vypadá špatně jenom pod tribunou, ale celé je v katastrofálním stavu. Není to hodné české ligové soutěže, je ostuda, na jakých terénech se hraje,“ zlobil se Hyský. „Nejde jenom o Hradec ale i o další hřiště. Vítám iniciativu LFA s tím něco dělat. Škodí to fotbalu, kvalitě hry a je to velké riziko pro hráče ohledně zranění,“ zmínil po utkání. Kvůli problémům s kolenem střídal Lawal, ošetřovaný byl i Sampson Dweh. Plzeň má kvůli zranění kolene ze hry i Václava Jemelku, Karla Spáčila i Matěje Vydru.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|25
|18
|7
|0
|55:19
|61
|2
Sparta
|25
|15
|6
|4
|49:28
|51
|3
Plzeň
|25
|13
|6
|6
|45:31
|45
|4
Jablonec
|25
|13
|6
|6
|32:25
|45
|5
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|6
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|7
Hr. Králové
|25
|9
|7
|9
|34:32
|34
|8
Karviná
|25
|10
|2
|13
|36:42
|32
|9
Zlín
|25
|8
|7
|10
|31:35
|31
|10
Pardubice
|25
|7
|8
|10
|31:42
|29
|11
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|12
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|13
Ml. Boleslav
|25
|5
|9
|11
|34:49
|24
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|25
|5
|7
|13
|24:35
|22
|16
Dukla
|25
|2
|10
|13
|14:36
|16
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu