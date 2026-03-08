Hyský: Ostuda, na jakých terénech se hraje. Hřiště v Hradci je v katastrofálním stavu
Po pěti zápasech si společně s plzeňským týmem zakřičel vítězný pokřik, jasný výsledek 3:0 v Hradci je pro Viktorii nesmírně důležitý. Pro Martina Hyského byla po nedělním duelu tématem i kvalita mizerného trávníku. Ze hřiště odešel zdravotně indisponovaný Salim Lawal, Viktorii chybí řada dalších hráčů. „Hřiště je v katastrofálním stavu,“ zlobil se západočeský kouč.
Jsou terény podobné tomu, na čem jste hráli v Hradci, velkým problémem?
„Opticky vypadá hřiště špatně jenom pod tribunou, ale celé je v katastrofálním stavu. Není to hodné české ligové soutěže, je ostuda, na jakých terénech se hraje. Nejde jenom o Hradec, ale i o další hřiště. Vítám iniciativu LFA s tím něco dělat. Škodí to fotbalu, kvalitě hry a je to velké riziko pro hráče ohledně zranění. Kluci si stěžovali, jak jim těžký terén bere síly. Musíte být koncentrovaný na to, kam šlapete. Každý špatný krok může znamenat zranění. Klobouk dolů, že hráči ten zápas zvládli.“
Oddychli jste si po mizerném období, kdy jste vypadli z Evropské ligy i z MOL Cupu?
„Určitě. Nikdo z nás nechtěl zažít takový týden, jaký máme za sebou my. Ztratili jsme dva záchytné body, které byly důležité pro naše cíle v sezoně. Bylo jasné, že mužstvo je pod velkým tlakem. Byla potřeba ukázat v Hradci reakci. Jsem rád, jak se to mužstvu povedlo a jak zápas odehrálo. Gratuluji klukům. Nejsou to jednoduché zápasy. Těžký terén, velmi dobrý soupeř, v lize nejsou snadní. Hráli jsme třetí venkovní zápas po sobě, vážím si toho, jak to kluci odehráli. Nejen Florian Wiegele, ale i další hráč podali velmi dobré výkony. Byly jsme po dlouhé době efektivní. Kdo dá první gól, má na takovém terénu výhodu. Skvěle jsme načasovali gól do šatny a druhý do začátku druhé půle, to byly rozhodující momenty. Tomáš Ladra to třetí brankou definitivně uklidnil.“
Pomohl vám výkon Floriana Wiegeleho, který ve Zlíně i Karviné inkasoval třikrát?
„Budu ho stoprocentně chválit. Podal výkon, na který má, na podobný jsme si u něj zvykli v předešlých zápasech. Byl základním stavebním kamenem pro naši výhru. Ve třech, čtyřech situacích předvedl skvělý zákrok, vypadal velmi jistě. Pomohl týmu.“
Těší vás zpevněná defenziva a čisté konto?
„V přípravě jsme si připomínali, že dozadu musíme být poctiví. Některé situace jsme v předešlých zápasech měli řešit jinak. Vepředu jsme měli proti Hradci rychlost, chtěli jsme hrozit v nábězích a přihrávkách za obranu. Z toho rezultovala situace při prvním gólu - Lawal výborně načasoval náběh a využil toho, že Zadražil vyběhl. Dal důležitý gól. Vycházelo to z dobré obrany. Štve mě, že góly, co jsme inkasovali v posledním týdnu, byly hodně laciné. Individuální chyby, možná horší forma některých hráčů. Pro mě je důležitá dnešní reakce, že Plzeň vyhrála.“
Kvůli zdravotním problémům musel střídat Lawal, ošetřovaný byl během utkání Dweh. Mimo jsou stále Vydra, Spáčil i Jemelka. Jak jsou na tom tihle hráči?
„Nemám nejčerstvější informace o stavu Dwehea a Lawala, ale uděláme všechno, aby byli do dalšího zápasu v pořádku. Co se týká ostatních absencí, pracujeme na tom, aby se co nejrychleji vrátili zpátky. Je možnost, že někteří to stihnou už na Bohemku, pak je před námi delší reprezentační pauza. Po ní věřím, že už budou všichni v pořádku.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Plzeň
|25
|13
|6
|6
|45:31
|45
|4
Jablonec
|25
|13
|6
|6
|32:25
|45
|5
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|6
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|7
Hr. Králové
|25
|9
|7
|9
|34:32
|34
|8
Karviná
|25
|10
|2
|13
|36:42
|32
|9
Zlín
|25
|8
|7
|10
|31:35
|31
|10
Pardubice
|25
|7
|8
|10
|31:42
|29
|11
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|12
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|13
Ml. Boleslav
|25
|5
|9
|11
|34:49
|24
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|25
|5
|7
|13
|24:35
|22
|16
Dukla
|25
|2
|10
|13
|14:36
|16
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu