ZNÁMKY Slavie: Chorého nakopla penalta, Zima jako skála. Muž, který zlomil zápas
Senzační obrat a obhajoba mistrovského titulu ještě víc na dosah! Fotbalisté Slavie výhrou 3:1 v 316. derby se Spartou dali úhlavnímu rivalovi jasný vzkaz, že s jejich stíhací jízdou za nimi už jen velmi těžko uspějí. I když mužstvo z Letné začalo souboj v Edenu lépe, útočník Tomáš Chorý opět sehrál klíčovou roli při vítězné otočce. Jak si vedli svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského? Projděte si ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport a serveru iSport (10-nejlepší, 1-nejhorší).