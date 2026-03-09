Předplatné

ZNÁMKY Slavie: Chorého nakopla penalta, Zima jako skála. Muž, který zlomil zápas

Jak si vedli fotbalisté Slavie ve vítězném derby se Spartou?
Jak si vedli fotbalisté Slavie ve vítězném derby se Spartou?Zdroj: koláž iSport.cz
Fotbalisté Slavie se radují po vyhraném derby
Zdeněk Houštecký líbá Lukáše Provoda po vyhraném derby
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský během derby
Fanoušci Slavie slaví výhru v derby
Zdeněk Houštecký a Tomáš Vlček děkují fanouškům
Patriku Vydrovi museli doktoři pomoci ze hřiště
Tomáš Chorý běduje po neproměněné šanci
Senzační obrat a obhajoba mistrovského titulu ještě víc na dosah! Fotbalisté Slavie výhrou 3:1 v 316. derby se Spartou dali úhlavnímu rivalovi jasný vzkaz, že s jejich stíhací jízdou za nimi už jen velmi těžko uspějí. I když mužstvo z Letné začalo souboj v Edenu lépe, útočník Tomáš Chorý opět sehrál klíčovou roli při vítězné otočce. Jak si vedli svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského? Projděte si ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport a serveru iSport (10-nejlepší, 1-nejhorší).

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

