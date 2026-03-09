Předplatné

ZNÁMKY Sparty: velký smolař i jeden z nejhorších výkonů. Haraslín jako poslední u míče

Jak si vedli fotbalisté Sparty v 316. derby na hřišti Slavie?
John Mercado viděl za faul na Michala Sadílka nakonec jen žlutou kartu
Tomáš Chorý běduje po neproměněné šanci
Patrik Vydra otevřel skóre derby
Trenér Sparty Brian Priske dává pokyny Lukáši Haraslínovi
Jindřich Trpišovský a Brian Priske během 316. derby
Slibný úvod vystřídal hrůzný druhý poločas. Porážka 1:3 v 316. derby na hřišti Slavie je pro fotbalisty Sparty obrovskou komplikací v honbě za dohnáním městského rivala. Vedení 1:0 po trefě Patrika Vydry bylo na sešívané málo, výběr kouče Briana Priskeho hlavně ve standardních situacích na úřadujícího mistra nestačil. Jak si vedli hráči mužstva z Letné? Projděte si ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport a serveru iSport (10-nejlepší, 1-nejhorší).

