Kouskování a zdržování? Nešvar fotbalu, ví Jarolím. Pardubice zachránil Konečný
Čtvrtfinálový postup v MOL Cupu je měl směrem k Chance Lize nakopnout, po pěti porážkách v řadě už potřebovali zabrat. Jenže karvinští fotbalisté padli v nejvyšší soutěži znovu, tentokrát je sekly Pardubice. Hostům stačily dva údery ze závěru prvního poločasu. Ačkoliv MFK tlačil, manko smazat nedokázal. Východočechy zachránil od pohromy Mikuláš Konečný. „Poděkujeme mu a budeme ho opěvovat,“ smál se jeho spoluhráč Tomáš Solil po výhře 2:1.
První jarní body jim neustále utíkají. Podobně jako před týdnem se Slováckem se Karviná na gól znovu nadřela a zároveň inkasovala z každé střely na bránu. Na konci úvodního dějství ji nejprve zaskočil Tomáš Solil, který se trefil poprvé od sezony 2022/23. „Moc mě to těší. Dva zápasy zpátky jsem dal gól, ten mi ale neuznali. Potom jsem nějakou dobu marodil, ale teď se cítím dobře,“ pochvaloval si Solil, na kterého o dvě minuty později navázal Daniel Smékal.
O poločasové pauze do toho musel karvinský kouč Marek Jarolím logicky říznout. Na plac poslal dvě ofenzivní věže - Luckyho Ezeha a Kahuana Viniciuse. Kýžený efekt to kromě Samkovy proměněné penalty nepřineslo. Body si odvezli hosté, kteří hru v závěru kouskovali.
„Je to nešvar fotbalu. Rozhodčí s tím nejsou schopni nic dělat. Nebo spíše jednou jo, jednou zase ne. Jednou se támhle v nějakém druholigovém zápase nastaví 11 minut, jindy zase šest. Přitom je to zápas na to, aby se taky nastavovalo deset minut,“ kroutil hlavou Jarolím. „Ale to teď není náš problém. Člověk si myslel, že jsme se na to dno už dostali a odrazíme se, ale seklo nás to zase.“
V nastavení se Pardubice ocitly pod drtivým tlakem. Ostatně v předposlední minutě při nich stálo obrovské štěstí, když Mikuláš Konečný hlavičku Ousmaneho Condeho odvracel z brankové čáry. „Míč jsem už viděl v bráně, Konči se tam skvěle dostal. Celých závěrečných deset minut to tam obránci perfektně uskákali. Že to Konči takhle vytáhnul, byla třešnička na dortu,“ hlásil Solil.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Plzeň
|25
|13
|6
|6
|45:31
|45
|4
Jablonec
|25
|13
|6
|6
|32:25
|45
|5
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|6
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|7
Hr. Králové
|25
|9
|7
|9
|34:32
|34
|8
Karviná
|25
|10
|2
|13
|36:42
|32
|9
Zlín
|25
|8
|7
|10
|31:35
|31
|10
Pardubice
|25
|7
|8
|10
|31:42
|29
|11
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|12
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|13
Ml. Boleslav
|25
|5
|9
|11
|34:49
|24
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|25
|5
|7
|13
|24:35
|22
|16
Dukla
|25
|2
|10
|13
|14:36
|16
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu