Mercado, ven! Tak ne, zpátky… Proč sudí Volek v derby stáhl červenou kartu?

John Mercado viděl za faul na Michala Sadílka nakonec jen žlutou kartu
VAR opravil červenou pro Johna Mercada na žlutou kartu
Jiří Fejgl
Chance Liga
Byla to první zásadní událost fotbalového derby mezi Slavií a Spartou - tedy pokud budeme monitorovat dění na hřišti. Na tribunách sálaly emoce, dokonce i ohně, když slávisté zapálili vlajky ukradené sokovi. Na place se rozjel pořádný kolotoč po necelé půlhodině hry po střetu domácího Michala Sadílka se sparťanským křídlem Johnem Mercadem. Co se událo, vždyť tématem byla červená karta pro ekvádorského pořízka?

Po centru, který proletěl slávistickým velkým vápnem, se za balonem vydala dvojka Michal Sadílek - John Mercado. Červenobílý štírek měl náskok, ale host se na něj tlačil. Nakonec ho v běhu srazil. Ihned se rozjelo peklo, akce se udála kousek od Tribuny Sever, kde bylo jasno: sparťan musí ven!

Rozhodčí Stanislav Volek také vytáhl červenou kartu, hosté byli zděšení. Mercado se divil, kroutil hlavou. Nakonec se však vydal směrem k lavičce, během cesty na něj cosi ještě přilétlo od diváků.

Debaty pokračovaly…

Záběry totiž ukázaly, že sparťan rozhodně netrefil slávistu loktem do hlavy, jak se v první chvíli a v reálu zdálo. Pravou ruku měl totiž svěšenou podél těla, nutno však uznat, že rivala velmi tvrdě naremploval. Byl to tak trochu hokejový zákrok. Navíc při pádu se jeho pravá noha mihla kolem Sadílkova těla.

Volek po chvíli ukázal, že verdikt konzultuje s kolegy u videa, což je při přímém vyloučení zavedená a daná praxe. Netrvalo dlouho, ukázal klasické gesto značící obrazovku a vydal se k monitoru, aby sám vše zkontroloval.

Poté rozhodnutí změnil, Mercado viděl žlutou kartu. Podle všeho kvůli faktu, že Sadílka loktem netrefil a následné šlápnutí nesplňovalo parametry surové hry.

Správné rozhodnutí.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta24156348:2551
3Plzeň25136645:3145
4Jablonec25136632:2545
5Olomouc25116826:2339
6Liberec25108737:2438
7Hr. Králové2597934:3234
8Karviná251021336:4232
9Zlín25871031:3531
10Pardubice25781031:4229
11Teplice25691024:3027
12Bohemians25761220:3027
13Ml. Boleslav25591134:4924
14Slovácko25581220:3123
15Baník25571324:3522
16Dukla252101314:3616
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

