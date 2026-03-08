Mercado, ven! Tak ne, zpátky… Proč sudí Volek v derby stáhl červenou kartu?
Byla to první zásadní událost fotbalového derby mezi Slavií a Spartou - tedy pokud budeme monitorovat dění na hřišti. Na tribunách sálaly emoce, dokonce i ohně, když slávisté zapálili vlajky ukradené sokovi. Na place se rozjel pořádný kolotoč po necelé půlhodině hry po střetu domácího Michala Sadílka se sparťanským křídlem Johnem Mercadem. Co se událo, vždyť tématem byla červená karta pro ekvádorského pořízka?
Po centru, který proletěl slávistickým velkým vápnem, se za balonem vydala dvojka Michal Sadílek - John Mercado. Červenobílý štírek měl náskok, ale host se na něj tlačil. Nakonec ho v běhu srazil. Ihned se rozjelo peklo, akce se udála kousek od Tribuny Sever, kde bylo jasno: sparťan musí ven!
Rozhodčí Stanislav Volek také vytáhl červenou kartu, hosté byli zděšení. Mercado se divil, kroutil hlavou. Nakonec se však vydal směrem k lavičce, během cesty na něj cosi ještě přilétlo od diváků.
Debaty pokračovaly…
Záběry totiž ukázaly, že sparťan rozhodně netrefil slávistu loktem do hlavy, jak se v první chvíli a v reálu zdálo. Pravou ruku měl totiž svěšenou podél těla, nutno však uznat, že rivala velmi tvrdě naremploval. Byl to tak trochu hokejový zákrok. Navíc při pádu se jeho pravá noha mihla kolem Sadílkova těla.
Volek po chvíli ukázal, že verdikt konzultuje s kolegy u videa, což je při přímém vyloučení zavedená a daná praxe. Netrvalo dlouho, ukázal klasické gesto značící obrazovku a vydal se k monitoru, aby sám vše zkontroloval.
Poté rozhodnutí změnil, Mercado viděl žlutou kartu. Podle všeho kvůli faktu, že Sadílka loktem netrefil a následné šlápnutí nesplňovalo parametry surové hry.
Správné rozhodnutí.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Plzeň
|25
|13
|6
|6
|45:31
|45
|4
Jablonec
|25
|13
|6
|6
|32:25
|45
|5
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|6
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|7
Hr. Králové
|25
|9
|7
|9
|34:32
|34
|8
Karviná
|25
|10
|2
|13
|36:42
|32
|9
Zlín
|25
|8
|7
|10
|31:35
|31
|10
Pardubice
|25
|7
|8
|10
|31:42
|29
|11
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|12
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|13
Ml. Boleslav
|25
|5
|9
|11
|34:49
|24
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|25
|5
|7
|13
|24:35
|22
|16
Dukla
|25
|2
|10
|13
|14:36
|16
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu