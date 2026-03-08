Momenty derby: vlajky v plamenech, Slavia bez náhradníka do brány, sudímu pomohl VAR
Velký obrat ve druhé půli a další večer v režii Tomáše Chorého. To jsou jasné opěrné body nedělního derby, ve kterém fotbalisté Slavie předčili Spartu výsledkem 3:1. Najdou se však i další interesantní témata provázející klíčový zápas jarní části Chance Ligy. Podívejte se na ně v článku iSportu.
Hořící sever
Na hřiště se emoce dostavily, ne že ne. Jenže na tribunách to bylo ještě vypjatější. Především prvních dvacet minut se Eden změnil v kotel nenávisti. Sparťané vytáhli choreo připodobňující slávisty ke krysám plus nechutný pokřik Jude, Slavia. Domácí naznačili, že věděli, s čím hosté přijdou, slova o hlodavcích letěla zpět. Pak také pálili ukradené sparťanské vlajky, sokovi přáli smrt. Prostě milé prostředí...
Staněk out
V zápise je jeho jméno, brankář přezdívaný Tygr se měl postavit Spartě, je přece jednička. I když poslední dvě utkání odchytal Jakub Markovič, pro derby se mezi tyče vracel Jindřich Staněk. Jenže zranil se na předzápasové rozcvičce, a proto se opět dostalo na mladšího kolegu. Zajímavostí byl fakt, že slávisté nezapsali narozdíl od Sparty na soupisku pro duel tři gólmany, a tak museli spoléhat na to, že Markovič vydrží celé utkání.
Střídání rozhodla
Jindřich Trpišovský sáhl do sestavy výrazně už v poločase. Nebylo divu, Slavia prohrávala, v ofenzivě byla bezzubá. Trenér to změnil. Příchod Mojmíra Chytila a Davida Mosese změnil utkání. Najednou byli domácí přímočařejší a nebezpečnější, na Spartu se valily útočné vlny. Naopak Albion Rrahmani (rovněž střídal o půli) ani další mužstvo z Letné nepozvedli. Naopak. Sparta měla za celou druhou půli jedinou střelu a pouhé čtyři dotyky ve vápně. A její xG bylo po poločase jen 0,07, oproti slávistickým 2,07. "Slavia po přestávce prostě dominovala," přiznal po utkání i Priske.
VAR opravil Volka
Dvě, možná tři zásadní rozhodnutí musel udělat sudí Stanislav Volek a jeho tým včetně VARu. Všechna nakonec seděla. Ve 27. minutě nejprve bez napomínání vyloučil sparťana Johna Mercada za naremplování Michala Sadílka. O faul šlo, žlutá karta (přišla po revizi u obrazovky) však byla adekvátní. V tuto chvíli platí: Ještě že tu bylo video a sudího opravilo… Správně naopak arbitr vyhodnotil ruku Siverta Mannsverka, po níž vyrovnal z penalty Tomáš Chorý. A znovu Chorý před druhým gólem v souboji lehce trefil do nohy Lukáše Haraslína. Sporný moment, ale určitě ne práce pro VAR. A ještě jednou Chorý: v součtu zápasu by si za své zákroky žlutou zasloužil.
Predikce vyšla
Mužstva jsou v lize nejlepší - a to i ve standardních situacích. Derby to jasně ukázalo, všechny čtyři branky padly po rozehrávce „mrtvého míče“. Sparta otevřela skóre po přímém kopu Kaana Kairinena, z penalty vyrovnával Tomáš Chorý, poté se domácí dvakrát prosadili po rozích. Nejprve střídající Mojmír Chytil, jeden z gamechangerů zápasu, po něm znovu Chorý.