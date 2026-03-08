Předplatné

Momenty derby: vlajky v plamenech, Slavia bez náhradníka do brány, sudímu pomohl VAR

SESTŘIH: Slavia - Sparta 3:1. Domácí otočili derby! Ligu vedou o deset bodů, úřadoval Chorý • Zdroj: iSport.tv
Tomáš Chorý vstřelil v derby dva góly
Zklamaný brankář Jakub Surovčík po prohraném derby
Tomáš Chorý slaví svou druhou branku do sítě Sparty
Fotbalisté Slavie se radují po vyhraném derby
Fotbalisté Slavie se radují po vyhraném derby
Mojmír Chytil otočil derby na stranu Slavie
Jiří Fejgl
Chance Liga
Velký obrat ve druhé půli a další večer v režii Tomáše Chorého. To jsou jasné opěrné body nedělního derby, ve kterém fotbalisté Slavie předčili Spartu výsledkem 3:1. Najdou se však i další interesantní témata provázející klíčový zápas jarní části Chance Ligy. Podívejte se na ně v článku iSportu.

Hořící sever

Na hřiště se emoce dostavily, ne že ne. Jenže na tribunách to bylo ještě vypjatější. Především prvních dvacet minut se Eden změnil v kotel nenávisti. Sparťané vytáhli choreo připodobňující slávisty ke krysám plus nechutný pokřik Jude, Slavia. Domácí naznačili, že věděli, s čím hosté přijdou, slova o hlodavcích letěla zpět. Pak také pálili ukradené sparťanské vlajky, sokovi přáli smrt. Prostě milé prostředí...

Staněk out

V zápise je jeho jméno, brankář přezdívaný Tygr se měl postavit Spartě, je přece jednička. I když poslední dvě utkání odchytal Jakub Markovič, pro derby se mezi tyče vracel Jindřich Staněk. Jenže zranil se na předzápasové rozcvičce, a proto se opět dostalo na mladšího kolegu. Zajímavostí byl fakt, že slávisté nezapsali narozdíl od Sparty na soupisku pro duel tři gólmany, a tak museli spoléhat na to, že Markovič vydrží celé utkání.

Střídání rozhodla

Jindřich Trpišovský sáhl do sestavy výrazně už v poločase. Nebylo divu, Slavia prohrávala, v ofenzivě byla bezzubá. Trenér to změnil. Příchod Mojmíra Chytila a Davida Mosese změnil utkání. Najednou byli domácí přímočařejší a nebezpečnější, na Spartu se valily útočné vlny. Naopak Albion Rrahmani (rovněž střídal o půli) ani další mužstvo z Letné nepozvedli. Naopak. Sparta měla za celou druhou půli jedinou střelu a pouhé čtyři dotyky ve vápně. A její xG bylo po poločase jen 0,07, oproti slávistickým 2,07. "Slavia po přestávce prostě dominovala," přiznal po utkání i Priske.

VAR opravil Volka

Dvě, možná tři zásadní rozhodnutí musel udělat sudí Stanislav Volek a jeho tým včetně VARu. Všechna nakonec seděla. Ve 27. minutě nejprve bez napomínání vyloučil sparťana Johna Mercada za naremplování Michala Sadílka. O faul šlo, žlutá karta (přišla po revizi u obrazovky) však byla adekvátní. V tuto chvíli platí: Ještě že tu bylo video a sudího opravilo… Správně naopak arbitr vyhodnotil ruku Siverta Mannsverka, po níž vyrovnal z penalty Tomáš Chorý. A znovu Chorý před druhým gólem v souboji lehce trefil do nohy Lukáše Haraslína. Sporný moment, ale určitě ne práce pro VAR. A ještě jednou Chorý: v součtu zápasu by si za své zákroky žlutou zasloužil.

Predikce vyšla

Mužstva jsou v lize nejlepší - a to i ve standardních situacích. Derby to jasně ukázalo, všechny čtyři branky padly po rozehrávce „mrtvého míče“. Sparta otevřela skóre po přímém kopu Kaana Kairinena, z penalty vyrovnával Tomáš Chorý, poté se domácí dvakrát prosadili po rozích. Nejprve střídající Mojmír Chytil, jeden z gamechangerů zápasu, po něm znovu Chorý.

