Haraslín o souboji s Chorým: Nemůžu ustát 105 kilo, podle mě to byl faul zezadu.
Neprosadil se, pravá slávistická strana ho eliminovala. Navíc musel zkousnout obrat ve skóre, kolaps ve druhém poločase. Sparta padla v derby v Edenu 1:3, kapitán Lukáš Haraslín byl velmi rozladěný. Výrazně se mu nezdál výkon mužstva ve druhém poločase, kdy Slavia výsledek mocným náporem a standardními situacemi otočila. Proto slovenský internacionál netajil: „Jsem nasraný.“
Už jste to dal mužstvu najevo?
„To jsou věci, které se stávají v šatně, nebudu vytahovat, co se tam děje. Když se vyhrává, když se prohrává, je to naše kabina, děláme týmový sport. Co se tam děje, by tam mělo zůstat.“
Vaše naštvání vychází z druhého poločasu. Co se v něm událo?
„Proto jsem nas… Myslím, si, že to byl zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním jsme dělali přesně to, co jsme měli, dostali jsme se do vedení. Nevím, co jsme si pomysleli, že se to tady dá ukopat na 1:0? Samozřejmě, to je možné, když dáte gól někdy kolem osmdesáté minuty, pak to můžete ubránit, uskákat.“
Co jste tedy dělali špatně?
„Byli jsme strašně zalezlí, jako kdybychom to nebyli my. Jako kdyby na druhou půli vyšlo úplně jiné mužstvo. Zápas rozhodly standardní situace. Věděli jsme, že je to jejich silná zbraň hlavně doma, bohužel ukázali svoji sílu. Když to dobře kopnete, je těžké s tím něco udělat.“
Také druhý gól padl po standardce. Vy jste se rozčiloval, že vás povalil Tomáš Chorý. Co se vám nezdálo, šlo o faul?
„Těžko říct, neviděl jsem to, jen jsem cítil ránu zezadu. Nevím, kolik váží, možná sto pět kilo. Když vás povalí, těžko to můžu ustát, když mám sedmdesát kilo. Ale na to se nebudu vymlouvat, rozhodčí rozhodl, jak rozhodl, na to už nebudu reagovat. Z mého pohledu to byl faul zezadu, ale už to nezměním, určitě jsme neprohráli jen kvůli tomu gólu, ale hře ve druhém poločase.“
Pomohla Slavii střídání? Přišli David Moses a Mojmír Chytil, kteří dodali jinou typologii, fyzickou sílu.
„To je spíš otázka na trenéra. My se radši soustředíme na svůj výkon. Myslím, že zápas opravdu rozhodly standardky. I když jsme se na ně připravovali, ale špatně jsme se zorganizovali.“
Na Slavii ztrácíte deset bodů. Je definitivně rozhodnuto o titulu?
„Ani nevím, možná to za nás rozhodnete vy. My stále budeme chtít hrát o první místo. Samozřejmě, tímto zápasem se nám vzdálilo, ale ještě není konec a pokud budeme mít možnost se o něj bít, tak uděláme všechno, abychom náskok stáhli. Ještě nás čekají těžká utkání, ale Slavii taky. Možná nám to uškodilo na psychické síle, ale pevně věřím, že se dáme do pořádku. Čeká nás evropský pohár, těžký výjezd do Alkmaaru, pak liga, opět pohár a reprezentační pauza. Derby si rozebereme a co nejrychleji ho hodíme za hlavu, protože víme, kde jsme udělali chyby, že se jich musíme vyvarovat.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|25
|18
|7
|0
|55:19
|61
|2
Sparta
|25
|15
|6
|4
|49:28
|51
|3
Plzeň
|25
|13
|6
|6
|45:31
|45
|4
Jablonec
|25
|13
|6
|6
|32:25
|45
|5
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|6
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|7
Hr. Králové
|25
|9
|7
|9
|34:32
|34
|8
Karviná
|25
|10
|2
|13
|36:42
|32
|9
Zlín
|25
|8
|7
|10
|31:35
|31
|10
Pardubice
|25
|7
|8
|10
|31:42
|29
|11
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|12
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|13
Ml. Boleslav
|25
|5
|9
|11
|34:49
|24
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|25
|5
|7
|13
|24:35
|22
|16
Dukla
|25
|2
|10
|13
|14:36
|16
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu