Nevýrazný Haraslín? Jako bys nechal Ferrari v garáži. O titulu rozhodnuto...

Zaparkovaný Haraslín, derby zlomil Chytil. O titulu rozhodnuto... • Zdroj: iSport.tv
Lukáš Haraslín brání Davida Mosese
Zdeněk Houštecký a Tomáš Vlček děkují fanouškům
Lukáš Haraslín během 316. derby
Zklamaní Sparťané po prohře v derby
Zklamaný Albion Rrahmani po prohraném derby
Oslavný skluz Jindřicha Trpišovského po vyhraném derby
Fanoušci Slavie slaví výhru v derby
PRVNÍ DOJEM Z DERBY | „Jako bys nechal Ferrari v garáži... nebo měl ho na hřišti, ale nejezdilo ti." komentoval nevýrazný výkon kapitána fotbalistů Sparty Lukáše Haraslína v Prvním dojmu redaktor iSportu Bartoloměj Černík. „Haraslín se dotkl ze všech hráčů poprvé míče jako poslední," dodával Pavel Šťastný. Jaké byly zlomové okamžiky 316. pražského derby, které Slavia vyhrála 3:1? Standardky, ale třeba i příchod Mojmíra Chytila na hřiště. O titulu, je na 99 procent rozhodnuto... jak bude reagovat Sparta?

Celý První dojem si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci Premium na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia25187055:1961
2Sparta25156449:2851
3Plzeň25136645:3145
4Jablonec25136632:2545
5Olomouc25116826:2339
6Liberec25108737:2438
7Hr. Králové2597934:3234
8Karviná251021336:4232
9Zlín25871031:3531
10Pardubice25781031:4229
11Teplice25691024:3027
12Bohemians25761220:3027
13Ml. Boleslav25591134:4924
14Slovácko25581220:3123
15Baník25571324:3522
16Dukla252101314:3616
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

