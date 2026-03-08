Nevýrazný Haraslín? Jako bys nechal Ferrari v garáži. O titulu rozhodnuto...
PRVNÍ DOJEM Z DERBY | „Jako bys nechal Ferrari v garáži... nebo měl ho na hřišti, ale nejezdilo ti." komentoval nevýrazný výkon kapitána fotbalistů Sparty Lukáše Haraslína v Prvním dojmu redaktor iSportu Bartoloměj Černík. „Haraslín se dotkl ze všech hráčů poprvé míče jako poslední," dodával Pavel Šťastný. Jaké byly zlomové okamžiky 316. pražského derby, které Slavia vyhrála 3:1? Standardky, ale třeba i příchod Mojmíra Chytila na hřiště. O titulu, je na 99 procent rozhodnuto... jak bude reagovat Sparta?
Celý První dojem si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci Premium na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|25
|18
|7
|0
|55:19
|61
|2
Sparta
|25
|15
|6
|4
|49:28
|51
|3
Plzeň
|25
|13
|6
|6
|45:31
|45
|4
Jablonec
|25
|13
|6
|6
|32:25
|45
|5
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|6
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|7
Hr. Králové
|25
|9
|7
|9
|34:32
|34
|8
Karviná
|25
|10
|2
|13
|36:42
|32
|9
Zlín
|25
|8
|7
|10
|31:35
|31
|10
Pardubice
|25
|7
|8
|10
|31:42
|29
|11
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|12
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|13
Ml. Boleslav
|25
|5
|9
|11
|34:49
|24
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|25
|5
|7
|13
|24:35
|22
|16
Dukla
|25
|2
|10
|13
|14:36
|16
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu