Priske si stěžoval na žluté karty: Kdyby ji dostal Chorý… Boj o titul bude těžký
U lajny emotivně reagoval na verdikty rozhodčích, při soubojích útočníka Tomáše Chorého brzy ukazoval nad hlavou ruku se třemi zdviženými prsty. Počítal mu fauly. „Kdyby dostal žlutou kartu už v patnácté minutě, taky by museli možná střídat,“ rýpnul si trenér fotbalistů Sparty Brian Priske, který byl pochopitelně zklamaný z prohry v nedělním ligovém derby. Klub z Letné prohrál na hřišti Slavie 1:3.
Velký problém v boji o mistrovský titul?
„Je to rozhodně výzva. Ztrácíme deset bodů a zbývá deset zápasů, což je samozřejmě těžké. Ve hře zůstává ještě třicet bodů a budeme o ně zase hrát. Takže všechno je pořád možná, i když po takovém výkonu, zvlášť ve druhé půli, to je hodně složité. Ale tak to prostě je. Vím, že máme kvalitu, ale musíme ji ukázat v každém zápase a celých devadesát minut. Ne jen poločas. Teď si musíme olízat rány a zítra se zvednout, jít do toho a být silnější. Ve čtvrtek máme zápas v Evropě.“
Proč jste ve druhé půli úplně vypadli ze hry?
„Myslím, že v první půli jsme měli hru pod kontrolou a dokázali jsme se Slavii fyzicky vyrovnat. Vytvořili jsme si i pár nebezpečných momentů. Ve druhé jsme se nechali zastrašit, Slavia nás fyzicky přehrála. Neudrželi jsme míč, pak tam lítala spousta centrů a nakonec jsme inkasovali po dvou standardních situacích.“
Rozhodli i střídající hráči? Kuol nebo Rrahmani nebyl výrazní tolik, jak na soupeřově straně Chytil s Mosesem.
„Střídání jsou vždycky důležité, ještě v takových zápasech. Možná i dneska. Nejsem si ale jistý, že to bylo jenom o střídáních, i když je to určitě jedna z věcí. Ve druhé půli musíme být prostě víc stateční, odvážní, hrát víc fotbal, protože jinak je to těžké. Od druhého poločasu jsme cítili tlak, a jak Slavia vyrovnala, cítili jsme, že momentum zápasu se otočilo v její prospěch.“
(po přeložení odpovědi do češtiny si vzal znovu slovo)
„Myslím, že i dneska udělaly rozdíl žluté karty. Střídali jsme kvůli tlaku na Mercada (dostal napomenutí za faul na Sadílka). Dostali jsme šest žlutých, Slavia jen jednu. Chorý za celý zápas získal asi deset trestných kopů, ale nedostal kartu. Kdyby ji obdržel v patnácté minutě za faul na Kadeře (Kadeřábka), možná by taky museli střídat.“
Lukáš Haraslín se nedostal tolik do hry, první dotek s balonem zaznamenal až v osmnácté minutě. Jaký byl ofenzivní plán?
„Takovýhle určitě ne. Pokud máte v týmu Haraslína, chcete ho na míči.“
Jak si vedli ve středu zálohy Kairinen s Mannsverkem?
„Myslím, že první poločas byl od nich docela dobrý. Zvládli to, ale ve druhém poločase jsme se všichni trápili s míčem, neudrželi jsme ho na zemi. Stejně tak Kaan a Sivi.“
Kvůli zranění střídal Patrik Vydra. Jak to s ním vypadá?
„Nemám teď žádné informace.“
A jaký je stav Petera Vindahla?
„Pete je mimo. A u dalších hráčů si musíme počkat, uvidíme v dalších dnech.“
Herně jste neobstáli proti Slavii, ale ani nedávno proti silné Plzni. Vidíte v tom souvislost?
„Musíme si uvědomit, že v obou zápasech jsme hráli venku. V Plzni jsme v posledních třinácti letech mockrát nevyhráli a teď jsme získali aspoň bod. A v Edenu je to vždycky padesát na padesát. Ale ano, obraz hry je trochu podobný. Nedokázali jsme hrát náš fotbal, neudrželi balon na zemi, nepostavili správně ofenzivní hráče, nehráli jeden na jednoho, nevytvořili si nebezpečné situace. Bavíme se o tom každý den na Strahově, jak chceme hrát, jak mít odvahu, jak si najít prostor, ale zároveň musíte vzít v potaz, proti komu hrajeme. Slavia je silná v domácích zápasech a má dobré hráče, vyvíjejí tlak na náš styl hry.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|25
|18
|7
|0
|55:19
|61
|2
Sparta
|25
|15
|6
|4
|49:28
|51
|3
Plzeň
|25
|13
|6
|6
|45:31
|45
|4
Jablonec
|25
|13
|6
|6
|32:25
|45
|5
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|6
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|7
Hr. Králové
|25
|9
|7
|9
|34:32
|34
|8
Karviná
|25
|10
|2
|13
|36:42
|32
|9
Zlín
|25
|8
|7
|10
|31:35
|31
|10
Pardubice
|25
|7
|8
|10
|31:42
|29
|11
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|12
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|13
Ml. Boleslav
|25
|5
|9
|11
|34:49
|24
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|25
|5
|7
|13
|24:35
|22
|16
Dukla
|25
|2
|10
|13
|14:36
|16
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu