Chorý rozhodl na hřišti i v šatně: Derby je pro mě jako zápas s Duklou. Co říkal o půli?

Video placeholder
SESTŘIH: Slavia - Sparta 3:1. Domácí otočili derby! Ligu vedou o deset bodů, úřadoval Chorý • Zdroj: iSport.tv
SESTŘIH: Slavia - Sparta 3:1. Domácí otočili derby! Ligu vedou o deset bodů, úřadoval Chorý
Eden je na nohou! Tomáš Chorý z penalty vyrovnal v derby
Zdeněk Houštecký líbá Lukáše Provoda po vyhraném derby
Slávisté slaví branku Tomáše Chorého
Tomáš Chorý slaví svou druhou branku do sítě Sparty
Tomáš Chorý běduje po neproměněné šanci
Podobně jako Mario Balotelli mohl mít pod dresem schovaný nápis „Proč vždycky já?“. Ano, Tomáš Chorý se opět stal hlavní postavou šlágru fotbalistů Slavie ve vítězném derby se Spartou (3:1), který ve druhé půli rozhodl bilancí 2+1. Roli ale hrála i útočníkova řeč, která proběhla v kabině po první půli, během které svítil na tabuli v Edenu stav 0:1.

Jak to v šatně probíhalo?
(usmívá se) „Přišli jsme, sedli jsme si, napili se… A všichni jsme začali mluvit. Padalo třeba, že nejsme hloupí a pravda leží na hřišti. Já tlačil především na naše stopery, ať si to víc vyměňujeme a nekopeme to zbrkle nahoru. Takhle jsme ve druhé půli dostali víc na balon Provoda a Juráska, začali jsme těžit standardní situace.“

Nabádal jste, ať se hraje víc po zemi. Byla to tedy ve druhé půli ta stará Slavia vyzdvihovaná za konstruktivní rozehrávku? Na úkor nákopů se na ní poslední možná dobou trochu rezignovalo…
„Myslím si, že je to stejná Slavia. Nevím, jestli jsem na těch zápasech byl jen já, možná i vy. Na některých terénech se kombinačně hrát nedá, nevím, jak to vidíte vy. Někdy je nejlepší možnost to poslat do souboje, zvlášť když tu máme útočníky, jako máme my. Zkrátka jsem řekl o půli Zimičovi (David Zima), že je jeden z nejlepších stoperů v lize, ať si vezme balon a vyveze ho. A najednou to šlo. Někdy je důležité si říct věci na rovinu.“

A do druhé půle nastoupila úplně jiná Slavia…
„Ve druhé půli jsme byli jasně lepší. Měl jsem velkou šanci už dříve, ale špatně jsem si k tomu stoupnul a přepálil jsem to do dvacáté řady. Pak už jsme Spartu do ničeho nepustili, snad do 90. minuty se nedostala přes půlku.“

Video placeholder

Hodně pomohl i příchod Mojmíra Chytila, že?
„Máme nadstandardní vztah, na hřišti i mimo hřiště. Je vidět, že na souboje tam pak nejsem sám. Jsem za něj strašně šťastný, zaslouží si to. Nemá tu jednoduchou roli, ale každý vidí, jak pracuje.“

Po druhém gólu vás hodně pohltily emoce, že? Co se vám odehrávalo v hlavě?
„To fakt nevím… Ohromná dávka emocí, vůbec jsem nevěděl, co mám dělat, jestli slavit… Jen jsem běžel a ještě se furt otáčel, jestli sudí nepíská faul, protože jsem nic neslyšel. Byl to neuvěřitelný pocit.“

Je úleva, že místo potenciálního čtyřbodového náskoku máte desetibodový?
„Nevím, jak kluci, ale já na body nemyslel. Je to pro mě zápas jako každý jiný, byť je ostře sledovaný. Beru to jako Duklu nebo Zlín. Od toho očekávání se oprošťuji. Ale teď když se nad tabulkou zamyslím, je to super. O titulu ještě ale určitě rozhodnuto není, věřím v sílu tohoto týmu. Jsem hrozně rád za každého hráče na hřišti, na lavici, na tribuně. Žijeme spolu svůj sen.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia25187055:1961
2Sparta25156449:2851
3Plzeň25136645:3145
4Jablonec25136632:2545
5Olomouc25116826:2339
6Liberec25108737:2438
7Hr. Králové2597934:3234
8Karviná251021336:4232
9Zlín25871031:3531
10Pardubice25781031:4229
11Teplice25691024:3027
12Bohemians25761220:3027
13Ml. Boleslav25591134:4924
14Slovácko25581220:3123
15Baník25571324:3522
16Dukla252101314:3616
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

