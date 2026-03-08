Chorý rozhodl na hřišti i v šatně: Derby je pro mě jako zápas s Duklou. Co říkal o půli?
Podobně jako Mario Balotelli mohl mít pod dresem schovaný nápis „Proč vždycky já?“. Ano, Tomáš Chorý se opět stal hlavní postavou šlágru fotbalistů Slavie ve vítězném derby se Spartou (3:1), který ve druhé půli rozhodl bilancí 2+1. Roli ale hrála i útočníkova řeč, která proběhla v kabině po první půli, během které svítil na tabuli v Edenu stav 0:1.
Jak to v šatně probíhalo?
(usmívá se) „Přišli jsme, sedli jsme si, napili se… A všichni jsme začali mluvit. Padalo třeba, že nejsme hloupí a pravda leží na hřišti. Já tlačil především na naše stopery, ať si to víc vyměňujeme a nekopeme to zbrkle nahoru. Takhle jsme ve druhé půli dostali víc na balon Provoda a Juráska, začali jsme těžit standardní situace.“
Nabádal jste, ať se hraje víc po zemi. Byla to tedy ve druhé půli ta stará Slavia vyzdvihovaná za konstruktivní rozehrávku? Na úkor nákopů se na ní poslední možná dobou trochu rezignovalo…
„Myslím si, že je to stejná Slavia. Nevím, jestli jsem na těch zápasech byl jen já, možná i vy. Na některých terénech se kombinačně hrát nedá, nevím, jak to vidíte vy. Někdy je nejlepší možnost to poslat do souboje, zvlášť když tu máme útočníky, jako máme my. Zkrátka jsem řekl o půli Zimičovi (David Zima), že je jeden z nejlepších stoperů v lize, ať si vezme balon a vyveze ho. A najednou to šlo. Někdy je důležité si říct věci na rovinu.“
A do druhé půle nastoupila úplně jiná Slavia…
„Ve druhé půli jsme byli jasně lepší. Měl jsem velkou šanci už dříve, ale špatně jsem si k tomu stoupnul a přepálil jsem to do dvacáté řady. Pak už jsme Spartu do ničeho nepustili, snad do 90. minuty se nedostala přes půlku.“
Hodně pomohl i příchod Mojmíra Chytila, že?
„Máme nadstandardní vztah, na hřišti i mimo hřiště. Je vidět, že na souboje tam pak nejsem sám. Jsem za něj strašně šťastný, zaslouží si to. Nemá tu jednoduchou roli, ale každý vidí, jak pracuje.“
Po druhém gólu vás hodně pohltily emoce, že? Co se vám odehrávalo v hlavě?
„To fakt nevím… Ohromná dávka emocí, vůbec jsem nevěděl, co mám dělat, jestli slavit… Jen jsem běžel a ještě se furt otáčel, jestli sudí nepíská faul, protože jsem nic neslyšel. Byl to neuvěřitelný pocit.“
Je úleva, že místo potenciálního čtyřbodového náskoku máte desetibodový?
„Nevím, jak kluci, ale já na body nemyslel. Je to pro mě zápas jako každý jiný, byť je ostře sledovaný. Beru to jako Duklu nebo Zlín. Od toho očekávání se oprošťuji. Ale teď když se nad tabulkou zamyslím, je to super. O titulu ještě ale určitě rozhodnuto není, věřím v sílu tohoto týmu. Jsem hrozně rád za každého hráče na hřišti, na lavici, na tribuně. Žijeme spolu svůj sen.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|25
|18
|7
|0
|55:19
|61
|2
Sparta
|25
|15
|6
|4
|49:28
|51
|3
Plzeň
|25
|13
|6
|6
|45:31
|45
|4
Jablonec
|25
|13
|6
|6
|32:25
|45
|5
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|6
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|7
Hr. Králové
|25
|9
|7
|9
|34:32
|34
|8
Karviná
|25
|10
|2
|13
|36:42
|32
|9
Zlín
|25
|8
|7
|10
|31:35
|31
|10
Pardubice
|25
|7
|8
|10
|31:42
|29
|11
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|12
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|13
Ml. Boleslav
|25
|5
|9
|11
|34:49
|24
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|25
|5
|7
|13
|24:35
|22
|16
Dukla
|25
|2
|10
|13
|14:36
|16
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu