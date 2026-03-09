Předplatné

Tvrdík o kopanci v tunelu: Zkrat, Kuchta urážel naše hráče. Tohle jsou lži, reaguje ostře Čupr

Video placeholder
Potyčka při derby! Nakopnutí Kuchty od člena realizačního týmu Slavie • Zdroj: AC Sparta Praha
Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík
Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík s trenérem Jindřichem Trpišovským po výhře v Plzni
Potyčka po derby mezi Slavií a Spartou
Lukáš Haraslín brání Davida Mosese
Lukáš Haraslín během 316. derby
Zdeněk Houštecký a Tomáš Vlček děkují fanouškům
Zklamaný Albion Rrahmani po prohraném derby
43
Fotogalerie
Bartoloměj Černík, Ondřej Škvor
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (106)

Zdálo se, že nedělní derby mezi fotbalisty Slavie a Sparty (3:1) proběhlo relativně v klidu. Bez červené karty či větší mely na hřišti. Omyl, potyčka nastala, akorát mimo dohled fanoušků a televizních kamer. Fyzioterapeut domácích Daniel Berger nakopnul o poločase v tunelu soupeřova útočníka Jana Kuchtu, což je popsáno v zápise rozhodčího i dokumentované na videozáznamu Sparty. A slávistický boss Jaroslav Tvrdík pro Sport komentoval: „Je to chování, které si kategoricky nepřejeme. Současně stejně kategoricky nechceme odplivávání nebo vulgární urážení našich hráčů.“ Na jeho slova ale reaguje sparťanský šéf František Čupr: „Jaroslav Tvrdík buď nemá o celé věci správné informace, nebo prostě neříká pravdu. Udělali z toho nechutnou válku jako vždycky!"

Byť Kuchta nenastoupil ani na minutu, zanechal v derby odkaz. Před gólem na 2:1 „otravoval“ rozehrávajícího Michala Sadílka, který pak naservíroval vítězný míč a útočníkovi se vysmál. Na exslávistu pak hanlivě spustila chorál celá Tribuna Sever.

Ten největší exces se ale stal krátce po poločase, právě ve chvíli kdy tunelem mířily týmy do šatny. Jak je vidět na videu, které poskytla Sparta, domácí fyzioterapeut Daniel Berger útočníka Kuchtu nakopnul.

Následně se strhla strkaná mezi oběma týmy. „Rozhodli jsme se mimořádně dát náš záznam k dispozici veřejnosti. A to s ohledem na to, o jak skandální věc se jedná. Ihned po zápase jsme o tom mluvili se zástupci Slavie,“ říká tiskový mluvčí Letenských Ondřej Kasík.

Video placeholder

Incident je popsán i v zápise rozhodčího, bude se řešit i na disciplinární komisi. Na žádost webu iSport reagoval i předseda představenstva Jaroslav Tvrdík. „Určitě je to chování, které kategoricky si nepřejeme. Současně stejně kategoricky nechceme odplivávání nebo vulgární urážení našich hráčů.“

Dále na adresu Bergera řekl: „Vždy slušný, hodný, tichý a přátelský fyzioterapeut. Nikdy za více než 10 let jsem u něj nezažil ani náznak něčeho podobného. Zkrat. Reakce na to, jak Kuchta plival, sprostě nadával a urážel všechny naše hráče. Nebylo to kopnutí silou, spíš vzkaz: stydím se za tebe, nech toho. Klukovi přišlo líto, jak se o něj roky každý den staral a co tam vyváděl. To bylo mimochodem mimořádně nechutné.“

Čupr: Podlost nejvyššího kalibru

Na tato slova následně Sparta opět reagovala. Letenským se Tvrdíkovo vysvětlení ani trochu nelíbí, podle nich probíhaly nadávky především ze slávistické strany.

„Není to absolutně pravda. Jaroslav Tvrdík buď nemá o celé věci správné informace, nebo prostě neříká pravdu. Tohle jsou lži," řekl pro iSport místopředseda představenstva František Čupr.

„Slavia z toho udělala válku jako vždycky. Naše hráče uráželi a napadali po celou dobu. To, co se pak stalo v tunelu, bylo jen vyvrcholení všech těch nechutností. Přijde mi naprosto nepřijatelné, že si dovolí někdo z realizačního týmu fyzicky napadnout našeho hráče a pak to ještě takhle omlouvají. Je to podlost toho nejvyššího kalibru," doplňuje.

Kuchtův vztah se Slavií už bude navždy třaskavý. Po návratu z Ruska se upsal rivalovi „sešívaných“, byť o něj proběhl i zájem v Edenu. Od té doby proběhlo několik peprných komentářů z obou stran. Poločasový incident v tunelu je jen další nechutnou kapitolou, nejen v kariéře kontroverzního útočníka, ale i vyhrocených derby posledních let.

KonecLIVE
31

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia25187055:1961
2Sparta25156449:2851
3Plzeň25136645:3145
4Jablonec25136632:2545
5Olomouc25116826:2339
6Liberec25108737:2438
7Hr. Králové2597934:3234
8Karviná251021336:4232
9Zlín25871031:3531
10Pardubice25781031:4229
11Teplice25691024:3027
12Bohemians25761220:3027
13Ml. Boleslav25591134:4924
14Slovácko25581220:3123
15Baník25571324:3522
16Dukla252101314:3616
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (106)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů