Tvrdík o kopanci v tunelu: Zkrat, Kuchta urážel naše hráče. Tohle jsou lži, reaguje ostře Čupr
Zdálo se, že nedělní derby mezi fotbalisty Slavie a Sparty (3:1) proběhlo relativně v klidu. Bez červené karty či větší mely na hřišti. Omyl, potyčka nastala, akorát mimo dohled fanoušků a televizních kamer. Fyzioterapeut domácích Daniel Berger nakopnul o poločase v tunelu soupeřova útočníka Jana Kuchtu, což je popsáno v zápise rozhodčího i dokumentované na videozáznamu Sparty. A slávistický boss Jaroslav Tvrdík pro Sport komentoval: „Je to chování, které si kategoricky nepřejeme. Současně stejně kategoricky nechceme odplivávání nebo vulgární urážení našich hráčů.“ Na jeho slova ale reaguje sparťanský šéf František Čupr: „Jaroslav Tvrdík buď nemá o celé věci správné informace, nebo prostě neříká pravdu. Udělali z toho nechutnou válku jako vždycky!"
Byť Kuchta nenastoupil ani na minutu, zanechal v derby odkaz. Před gólem na 2:1 „otravoval“ rozehrávajícího Michala Sadílka, který pak naservíroval vítězný míč a útočníkovi se vysmál. Na exslávistu pak hanlivě spustila chorál celá Tribuna Sever.
Ten největší exces se ale stal krátce po poločase, právě ve chvíli kdy tunelem mířily týmy do šatny. Jak je vidět na videu, které poskytla Sparta, domácí fyzioterapeut Daniel Berger útočníka Kuchtu nakopnul.
Následně se strhla strkaná mezi oběma týmy. „Rozhodli jsme se mimořádně dát náš záznam k dispozici veřejnosti. A to s ohledem na to, o jak skandální věc se jedná. Ihned po zápase jsme o tom mluvili se zástupci Slavie,“ říká tiskový mluvčí Letenských Ondřej Kasík.
Incident je popsán i v zápise rozhodčího, bude se řešit i na disciplinární komisi. Na žádost webu iSport reagoval i předseda představenstva Jaroslav Tvrdík. „Určitě je to chování, které kategoricky si nepřejeme. Současně stejně kategoricky nechceme odplivávání nebo vulgární urážení našich hráčů.“
Dále na adresu Bergera řekl: „Vždy slušný, hodný, tichý a přátelský fyzioterapeut. Nikdy za více než 10 let jsem u něj nezažil ani náznak něčeho podobného. Zkrat. Reakce na to, jak Kuchta plival, sprostě nadával a urážel všechny naše hráče. Nebylo to kopnutí silou, spíš vzkaz: stydím se za tebe, nech toho. Klukovi přišlo líto, jak se o něj roky každý den staral a co tam vyváděl. To bylo mimochodem mimořádně nechutné.“
Čupr: Podlost nejvyššího kalibru
Na tato slova následně Sparta opět reagovala. Letenským se Tvrdíkovo vysvětlení ani trochu nelíbí, podle nich probíhaly nadávky především ze slávistické strany.
„Není to absolutně pravda. Jaroslav Tvrdík buď nemá o celé věci správné informace, nebo prostě neříká pravdu. Tohle jsou lži," řekl pro iSport místopředseda představenstva František Čupr.
„Slavia z toho udělala válku jako vždycky. Naše hráče uráželi a napadali po celou dobu. To, co se pak stalo v tunelu, bylo jen vyvrcholení všech těch nechutností. Přijde mi naprosto nepřijatelné, že si dovolí někdo z realizačního týmu fyzicky napadnout našeho hráče a pak to ještě takhle omlouvají. Je to podlost toho nejvyššího kalibru," doplňuje.
Kuchtův vztah se Slavií už bude navždy třaskavý. Po návratu z Ruska se upsal rivalovi „sešívaných“, byť o něj proběhl i zájem v Edenu. Od té doby proběhlo několik peprných komentářů z obou stran. Poločasový incident v tunelu je jen další nechutnou kapitolou, nejen v kariéře kontroverzního útočníka, ale i vyhrocených derby posledních let.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|25
|18
|7
|0
|55:19
|61
|2
Sparta
|25
|15
|6
|4
|49:28
|51
|3
Plzeň
|25
|13
|6
|6
|45:31
|45
|4
Jablonec
|25
|13
|6
|6
|32:25
|45
|5
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|6
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|7
Hr. Králové
|25
|9
|7
|9
|34:32
|34
|8
Karviná
|25
|10
|2
|13
|36:42
|32
|9
Zlín
|25
|8
|7
|10
|31:35
|31
|10
Pardubice
|25
|7
|8
|10
|31:42
|29
|11
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|12
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|13
Ml. Boleslav
|25
|5
|9
|11
|34:49
|24
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|25
|5
|7
|13
|24:35
|22
|16
Dukla
|25
|2
|10
|13
|14:36
|16
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu