Komise rozhodčích: Odvolaná červená pro Mercada a gól Slavie na 2:1? Oboje správně

Rozhodčí Stanislav Volek ve dvou klíčových momentech pražského ligového derby mezi fotbalisty Slavie a Sparty při finálních verdiktech nechyboval. Hlavní sudí po zásahu od videa a přezkoumání záznamu v první půli správně odvolal původní červenou kartu pro hostujícího Johna Mercada a po změně stran rovněž v souladu s pravidly uznal po hraničním souboji vítěznou branku domácích na 2:1. V komuniké to uvedla komise rozhodčích FAČR.

Volek v Edenu za bezbrankového stavu ve 27. minutě nejprve rovnou bez předchozího napomínání vyloučil Mercada za tvrdý zákrok na slávistu Michala Sadílka. Sudí se domníval, že sparťan po faulu ramenem na domácího záložníka úmyslně šlápl, po zásahu videorozhodčího ale svůj verdikt změnil a letenskému hráči udělil jen žlutou kartu.

„Hráč Sparty Mercado bez snahy hrát míčem prudce vrazil do hráče Slavie Sadílka. Při následném nekoordinovaném pádu Mercado neúmyslně nohou zasáhl soupeře. Rozhodčí nejprve chybně udělil červenou kartu, protože se domníval, že šlápnutí na soupeře bylo úmyslné. Po intervenci VAR (videorozhodčího) správně udělil pouze žlutou kartu za bezohledné vražení do soupeře,“ uvedla ve videu komise.

V 79. minutě slávista Mojmír Chytil po rohovém kopu zblízka otočil stav na 2:1. Po předchozím souboji s domácím Tomášem Chorým upadl ve vlastním vápně sparťanský kapitán Lukáš Haraslín, Volek nicméně zákrok jako faul neposoudil a branku týmu z Edenu uznal.

SESTŘIH: Slavia - Sparta 3:1. Domácí otočili derby! Ligu vedou o deset bodů, úřadoval Chorý • iSport.tv

„Brance Slavie na 2:1 předcházel hraniční souboj o míč, došlo ke kontaktu mezi hráčem Slavie Chorým a hráčem Sparty Haraslínem. Rozhodčí správně nechal pokračovat ve hře a branku uznal,“ podotkla komise k vítěznému gólu derby. Slavia nakonec vyhrála 3:1 a před pražským rivalem vede tabulku už o 10 bodů.

Podle komise ve finálním verdiktu nechyboval ani sudí Dominik Starý v sobotním duelu mezi Jabloncem a Olomoucí. Hlavní arbitr nejprve ve 13. minutě za bezbrankového stavu nařídil penaltu pro Severočechy za ruku Muhammada Jásira ve vápně, po zásahu videorozhodčího ale u monitoru odhalil, že nejprve porušil pravidla domácí Filip Novák.

„Nejprve jablonecký hráč Novák zahrál míč rukou, která byla v nepřirozené pozici, a až následně hráč Olomouce Jásir. Z tohoto důvodu byl původně nařízený pokutový kop správně odvolán,“ vysvětlila komise. Sigma v Jablonci zvítězila 2:1.

SESTŘIH: Jablonec - Olomouc 1:2. V závěru rozhodl Šíp, Sigma je už pátá • iSport TV

Podle schváleného manuálu se komise rozhodčích vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně. Novináři tentokrát zvolili pouze tři situace z kola.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia25187055:1961
2Sparta25156449:2851
3Plzeň25136645:3145
4Jablonec25136632:2545
5Olomouc25116826:2339
6Liberec25108737:2438
7Hr. Králové2597934:3234
8Karviná251021336:4232
9Zlín25871031:3531
10Pardubice25781031:4229
11Teplice25691024:3027
12Bohemians25761220:3027
13Ml. Boleslav25591134:4924
14Slovácko25581220:3123
15Baník25571324:3522
16Dukla252101314:3616
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

