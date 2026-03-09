Předplatné

Výzva Sparty nezabrala, fanoušci v Edenu řádili. Slavia ukázala zničené záchody

SESTŘIH: Slavia - Sparta 3:1. Domácí otočili derby! Ligu vedou o deset bodů, úřadoval Chorý • Zdroj: iSport.tv
O poločasové přestávce došlo v tunelu k potyčce, při níž fyzioterapeut Slavie nakopl sparťanského útočníka Jana Kuchtu.
Urvané umyvadlo, poničené záchody i šílený nepořádek. Fanoušci fotbalové Sparty nechali za sebou v Edenu pořádnou spoušť. Při nedělním ligovém derby proti Slavii (1:3) zdemolovali sociální zařízení v sektoru hostů. Jako první upozornil na kauzu server denik.cz.

Ještě než se sparťanští fanoušci vydali společným pochodem do Edenu, letenský klub jim nasdílel na sociální síti X několik důležitých informací k organizaci utkání. Zároveň jim zaslal důrazné doporučení.

„Chovejte se tak, aby toalety zůstaly v naprosto stejném stavu, v jakém je naleznete vy,“ stálo na oficiálním účtu určeném přímo pro fanoušky. „Svou případnou přebytečnou energii vložte do fandění, nikoliv do ničení. Toalety po vás používají i ostatní fanoušci.“

Fotografie, které zástupci Slavie poskytli médiím, ukazují, že sparťanské varování rozhodně nepadlo na úrodnou půdu. Ultras hostujícího celku vytrhli ze zdi umyvadlo a zničili záchody. Jeden z nich byl viditelně ohořelý. Všude po stěnách byly nalepené sparťanské znaky a napsané vzkazy. Zkrátka totální bordel.

Fanoušci Sparty v Edenu během derby udělali děsivou spoušť na toaletáchFanoušci Sparty v Edenu během derby udělali děsivou spoušť na toaletách • SK Slavia Praha

Případem se podle informací Deníku zabývá policie. „O incidentu samozřejmě víme. Majitel stadionu aktuálně vyčísluje škody. V této souvislosti aktuálně vyčkáváme na další kroky,“ citoval server policejní mluvčí Evu Kropáčovou.

Podobně se sparťanští fanoušci zachovali už před třemi a půl lety v Ostravě. Při utkání s Baníkem poničili sedačky a záchody, čímž způsobili škodu v řádu statisíců korun. Loni v listopadu zase Viktoria Plzeň sdílela fotografie po řádění slávistů při vzájemném utkání. Následkem toho byly opět statisícové škody a navíc zranění dvou diváků. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace udělila v obou případech pokuty ve výši 600 tisíc korun.

Při nedělním derby „S“ to vřelo také na tribunách. Mezi oběma tábory fanoušků panovala vypjatá atmosféra. Především prvních dvacet minut se Eden změnil v kotel nenávisti. Sparťané vytáhli choreo připodobňující slávisty ke krysám plus nechutný pokřik Jude, Slavia. Domácí naznačili, že věděli, s čím hosté přijdou, slova o hlodavcích letěla zpět. Pak také pálili ukradené sparťanské vlajky. Oheň vzplál i na druhé straně.

Na hřišti byl větší klid, i když emoce se rovněž dostavily. Momentálně se nejvíc řeší incident i v tunelu při vstupu na trávník. Daniel Berger, fyzioterapeut Slavie, nakopnul při strkanici do nohy sparťanského útočníka Jana Kuchtu. 

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia25187055:1961
2Sparta25156449:2851
3Plzeň25136645:3145
4Jablonec25136632:2545
5Olomouc25116826:2339
6Liberec25108737:2438
7Hr. Králové2597934:3234
8Karviná251021336:4232
9Zlín25871031:3531
10Pardubice25781031:4229
11Teplice25691024:3027
12Bohemians25761220:3027
13Ml. Boleslav25591134:4924
14Slovácko25581220:3123
15Baník25571324:3522
16Dukla252101314:3616
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

