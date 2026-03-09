Předplatné

Rekordně vymazaný Haraslín, jen 14 doteků s míčem! Jak? Taktika začala už u Surovčíka…

Video placeholder
SESTŘIH: Slavia - Sparta 3:1. Domácí otočili derby! Ligu vedou o deset bodů, úřadoval Chorý • Zdroj: iSport.tv
Zdeněk Houštecký a Tomáš Vlček děkují fanouškům
Fanoušci Slavie slaví výhru v derby
Zklamaní Sparťané po prohře v derby
Tomáš Chorý běduje po neproměněné šanci
Zdeněk Houštecký líbá Lukáše Provoda po vyhraném derby
Ivan Schranz byl prvním potrestaným hráčem v derby
Tomáš Chorý běduje po neproměněné šanci
20
Fotogalerie
Bartoloměj Černík
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (4)

ANALÝZA SPORTU | Před derby visela ve vzduchu tři témata, tři faktory X, které mohou zápas rozhodnout. Standardky, Tomáš Chorý a Lukáš Haraslín. První dvě se vyplnila do puntíku, třetí jako kdyby se na hřišti ani neobjevilo. Slovenský křídelník, na kterém ofenzivní hra Sparty stojí, se až nebývalým způsobem nedostal do hry. Zapsal jen 14 doteků s míčem, na první čekal 18 minut. Vymazala ho Slavia, nebo ho zklamali i spoluhráči?

Na hřišti popocházel, popobíhal, hlásil se, ale míč neměl. Lukáš Haraslín zažil úvodní čtvrthodinu, jakou snad v Česku nepamatuje. Pohledem statistik jde o skoro neuvěřitelná čísla. Poprvé se totiž sparťanský tahoun dostal k míči na levém křídle až v čase 18:10! A nelze říct, že by se následně jeho role změnila a on rozkvetl… Na balonu byl dle dat v zápase jen čtrnáctkrát za 78 minut. Pro srovnání, i střídající Garang Kuol (26 minut) zapsal více doteků.

V kontextu Haraslínovy sparťanské kariéry se nestalo, aby v zápase působil jako duch takovým způsobem, jakým jsme viděli v Edenu. Namátkou i v nedávném šlágru v Plzni, kde se o něj příkladně postaral Adam Kadlec a de facto ho vymazal, se k míči dostal 34krát. A širší optika? Data Opty od sezony 2020/2021, kdy dorazil slovenský reprezentant z Itálie, neregistrují jediný zápas, ve kterém by byl v přepočtu na minuty na balonu méněkrát. Tady bylo něco špatně…

Rozladěný z toho byl evidentně i Brian Priske. Na dotaz Sportu odvětil celkem suše a stručně: „Vždy chceme mít Šula na míči, tudíž to rozhodně nebyl žádný plán.“ Jak se tedy stalo, že Sparta svou vlastní zbraň naprosto vynechala ze hry? Byla to kombinace perfektního plánu Slavie i vlastní neschopnosti na něj reagovat. 

Jindřich Trpišovský na toto téma mlžil, logicky. „Ještě jednou se Spartou budeme hrát, tolik vám toho neřeknu,“ usmíval se. Pak ale přeci jen něco prozradil. 

„Je to hodně o individuálním výkonu hráče. Můžete si říkat, co chcete, ale je to pak o rozhodnutí na hřišti. A Tomáš Holeš je hráč, který dělá dobrá rozhodnutí. Lukáš Haraslín je skvělý, respektuji ho jako člověka i jako hráče, a víme, že je někdy pro Spartu nenahraditelný. Jakmile dostane prostor, je nebránitelný. Nějaké recepty ale existují. Platí na něj to, co na všechny, být blízko u něj. S míčem už se brání hůř, než když ho dostane. Je to hlavně o hráčích, co hrají před Tomášem,“ vyprávěl.

Závěrečná slova jsou nejpodstatnější. Nedá se totiž říct, že by Holeš hrál na svého soka nějak agresivní osobku, často se pohyboval pár metrů od něj a nechal ho podupkávat u lajny. Klíčové momenty pro vymazání Haraslína se děly jinde, ze sparťanského pohledu mnohem hlouběji.

Začněme u gólmana Jakuba Surovčíka. Jakožto levák si prakticky celý první poločas, kdy Haraslín připsal čtyři doteky, nedovolil rozehrávku otevřeným nártem směrem doleva. Přesně šest nákopů letělo na pravou stranu a tři doprostřed na sbíhajícího Mercada. 

Samotný nákop nic neznamená, menší Haraslín by vzdušný souboj zřejmě stejně nevyhrál. Důležité z pohledu Slavie ale bylo, že následující dění (zisk míče, ztráta, aut, faul) se děly přesně na opačné straně hřiště.

Kam létaly dlouhé rozehrávky Jakuba Surovčíka?

Kam létaly dlouhé rozehrávky Jakuba Surovčíka?

Sparta nerozehrává ale pouze od Surovčíka a pouze vzduchem. A tady přichází na řadu slávistický recept, o kterém mluvil Trpišovský. Na přiloženém obrázku je vidět, jak slávisté tvoří poctivé dvojice. Výjimku tvoří Chorý, který vybíhá na Surovčíka a nechává tak volného Ševínského, ke kterému se míč nakonec dostane. To je ale Slavii jedno, jde o vědomou taktiku donutit Spartu přenést těžiště na tu půlku, kde Haraslín není.

Jak rozehrávala Sparta během derby?

Situace se opakuje. Sanyang nijak výrazně nespěchá ke „svému“ Vydrovi, protože ví, že rozehrávka doprava Slavii vyhovuje. Naopak levá strana je příkladně zavřená. Holeš se tak může od Haraslína na větší vzdálenost a sbírat odražené míče do středu hřiště.

Jak Sparta rozehrávala v derby

A situace se opakuje.

Jak rozehrával brankář Surovčík

A někdy se Sparta sabotovala sama. Na dalším obrázku má Ševínský prostor jít přes Ryneše a dostat balon tam, kam Haraslín potřebuje. Sám ale zvolí běh doprava. 

Jak rozehrával Adam Ševínský

V 33. minutě se Sparta konečně dostává z dávivého objetí slávistickeho presinku, Vydra vyjíždí a nechává dva domácí hráče za sebou. Že by využil přečíslení k odemčení Haraslína? Ne. Přihraje na Mannsverka a ten (opět) posílá míč doprava.

Jak v derby rozehrával Patrik Vydra

Krom odražených míčů se kvůli tomu Sparta dostala za poločas jen do dvou čistokrevných situací, kdy mohla Haraslínovi nahrát, vždy po autech. Mannsverk ale v jednom případě v souboji fauloval Sadílka, ve druhém Vojta příležitost prováhal.

Sivert Mannsverk v derby

Matyáš Vojta v derby

Konečné resumé? Haraslín se za poločas potkal s míčem pětkrát, dvakrát z toho rozehrával standardní situaci. Nutno ale říci, že byl u nebezpečných akcí – jeho střelu zblokoval David Zima a jeho přímý kop zařídil Spartě gól.

Slávistická reakce ve druhé půli ale ještě více posílila hru po levé straně hřiště. Jak je vidět na grafice, na Haraslínově straně se celkově hrálo jen 18 % času. Tím domácí vyřadili letenskou hvězdu ze zápasu definitivně. A co je nejdůležitější, i ofenzivu celé Sparty. 

Jak oba týmy útočily v derby

KonecLIVE
31

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia25187055:1961
2Sparta25156449:2851
3Plzeň25136645:3145
4Jablonec25136632:2545
5Olomouc25116826:2339
6Liberec25108737:2438
7Hr. Králové2597934:3234
8Karviná251021336:4232
9Zlín25871031:3531
10Pardubice25781031:4229
11Teplice25691024:3027
12Bohemians25761220:3027
13Ml. Boleslav25591134:4924
14Slovácko25581220:3123
15Baník25571324:3522
16Dukla252101314:3616
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

 

 

 

 

Vstoupit do diskuze (4)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů