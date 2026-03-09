Rekordně vymazaný Haraslín, jen 14 doteků s míčem! Jak? Taktika začala už u Surovčíka…
ANALÝZA SPORTU | Před derby visela ve vzduchu tři témata, tři faktory X, které mohou zápas rozhodnout. Standardky, Tomáš Chorý a Lukáš Haraslín. První dvě se vyplnila do puntíku, třetí jako kdyby se na hřišti ani neobjevilo. Slovenský křídelník, na kterém ofenzivní hra Sparty stojí, se až nebývalým způsobem nedostal do hry. Zapsal jen 14 doteků s míčem, na první čekal 18 minut. Vymazala ho Slavia, nebo ho zklamali i spoluhráči?
Na hřišti popocházel, popobíhal, hlásil se, ale míč neměl. Lukáš Haraslín zažil úvodní čtvrthodinu, jakou snad v Česku nepamatuje. Pohledem statistik jde o skoro neuvěřitelná čísla. Poprvé se totiž sparťanský tahoun dostal k míči na levém křídle až v čase 18:10! A nelze říct, že by se následně jeho role změnila a on rozkvetl… Na balonu byl dle dat v zápase jen čtrnáctkrát za 78 minut. Pro srovnání, i střídající Garang Kuol (26 minut) zapsal více doteků.
V kontextu Haraslínovy sparťanské kariéry se nestalo, aby v zápase působil jako duch takovým způsobem, jakým jsme viděli v Edenu. Namátkou i v nedávném šlágru v Plzni, kde se o něj příkladně postaral Adam Kadlec a de facto ho vymazal, se k míči dostal 34krát. A širší optika? Data Opty od sezony 2020/2021, kdy dorazil slovenský reprezentant z Itálie, neregistrují jediný zápas, ve kterém by byl v přepočtu na minuty na balonu méněkrát. Tady bylo něco špatně…
Rozladěný z toho byl evidentně i Brian Priske. Na dotaz Sportu odvětil celkem suše a stručně: „Vždy chceme mít Šula na míči, tudíž to rozhodně nebyl žádný plán.“ Jak se tedy stalo, že Sparta svou vlastní zbraň naprosto vynechala ze hry? Byla to kombinace perfektního plánu Slavie i vlastní neschopnosti na něj reagovat.
Jindřich Trpišovský na toto téma mlžil, logicky. „Ještě jednou se Spartou budeme hrát, tolik vám toho neřeknu,“ usmíval se. Pak ale přeci jen něco prozradil.
„Je to hodně o individuálním výkonu hráče. Můžete si říkat, co chcete, ale je to pak o rozhodnutí na hřišti. A Tomáš Holeš je hráč, který dělá dobrá rozhodnutí. Lukáš Haraslín je skvělý, respektuji ho jako člověka i jako hráče, a víme, že je někdy pro Spartu nenahraditelný. Jakmile dostane prostor, je nebránitelný. Nějaké recepty ale existují. Platí na něj to, co na všechny, být blízko u něj. S míčem už se brání hůř, než když ho dostane. Je to hlavně o hráčích, co hrají před Tomášem,“ vyprávěl.
Závěrečná slova jsou nejpodstatnější. Nedá se totiž říct, že by Holeš hrál na svého soka nějak agresivní osobku, často se pohyboval pár metrů od něj a nechal ho podupkávat u lajny. Klíčové momenty pro vymazání Haraslína se děly jinde, ze sparťanského pohledu mnohem hlouběji.
Začněme u gólmana Jakuba Surovčíka. Jakožto levák si prakticky celý první poločas, kdy Haraslín připsal čtyři doteky, nedovolil rozehrávku otevřeným nártem směrem doleva. Přesně šest nákopů letělo na pravou stranu a tři doprostřed na sbíhajícího Mercada.
Samotný nákop nic neznamená, menší Haraslín by vzdušný souboj zřejmě stejně nevyhrál. Důležité z pohledu Slavie ale bylo, že následující dění (zisk míče, ztráta, aut, faul) se děly přesně na opačné straně hřiště.
Kam létaly dlouhé rozehrávky Jakuba Surovčíka?
Sparta nerozehrává ale pouze od Surovčíka a pouze vzduchem. A tady přichází na řadu slávistický recept, o kterém mluvil Trpišovský. Na přiloženém obrázku je vidět, jak slávisté tvoří poctivé dvojice. Výjimku tvoří Chorý, který vybíhá na Surovčíka a nechává tak volného Ševínského, ke kterému se míč nakonec dostane. To je ale Slavii jedno, jde o vědomou taktiku donutit Spartu přenést těžiště na tu půlku, kde Haraslín není.
Situace se opakuje. Sanyang nijak výrazně nespěchá ke „svému“ Vydrovi, protože ví, že rozehrávka doprava Slavii vyhovuje. Naopak levá strana je příkladně zavřená. Holeš se tak může od Haraslína na větší vzdálenost a sbírat odražené míče do středu hřiště.
A situace se opakuje.
A někdy se Sparta sabotovala sama. Na dalším obrázku má Ševínský prostor jít přes Ryneše a dostat balon tam, kam Haraslín potřebuje. Sám ale zvolí běh doprava.
V 33. minutě se Sparta konečně dostává z dávivého objetí slávistickeho presinku, Vydra vyjíždí a nechává dva domácí hráče za sebou. Že by využil přečíslení k odemčení Haraslína? Ne. Přihraje na Mannsverka a ten (opět) posílá míč doprava.
Krom odražených míčů se kvůli tomu Sparta dostala za poločas jen do dvou čistokrevných situací, kdy mohla Haraslínovi nahrát, vždy po autech. Mannsverk ale v jednom případě v souboji fauloval Sadílka, ve druhém Vojta příležitost prováhal.
Konečné resumé? Haraslín se za poločas potkal s míčem pětkrát, dvakrát z toho rozehrával standardní situaci. Nutno ale říci, že byl u nebezpečných akcí – jeho střelu zblokoval David Zima a jeho přímý kop zařídil Spartě gól.
Slávistická reakce ve druhé půli ale ještě více posílila hru po levé straně hřiště. Jak je vidět na grafice, na Haraslínově straně se celkově hrálo jen 18 % času. Tím domácí vyřadili letenskou hvězdu ze zápasu definitivně. A co je nejdůležitější, i ofenzivu celé Sparty.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|25
|18
|7
|0
|55:19
|61
|2
Sparta
|25
|15
|6
|4
|49:28
|51
|3
Plzeň
|25
|13
|6
|6
|45:31
|45
|4
Jablonec
|25
|13
|6
|6
|32:25
|45
|5
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|6
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|7
Hr. Králové
|25
|9
|7
|9
|34:32
|34
|8
Karviná
|25
|10
|2
|13
|36:42
|32
|9
Zlín
|25
|8
|7
|10
|31:35
|31
|10
Pardubice
|25
|7
|8
|10
|31:42
|29
|11
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|12
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|13
Ml. Boleslav
|25
|5
|9
|11
|34:49
|24
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|25
|5
|7
|13
|24:35
|22
|16
Dukla
|25
|2
|10
|13
|14:36
|16
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu